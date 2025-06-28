Зеленский присвоил звание Героя Украины шестерым военным, троим из них – посмертно, – указы
Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины 6 украинским военным.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса Президента, где опубликованы соответствующие указы.
Так, согласно указу №426/2025, за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу присвоено звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" АМИРДЖАНЯНУ Алексану Владимировичу - старшему солдату (посмертно).
Согласно указу №427/2025, за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу присвоено звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" ГОНЧАРУ Сергею Владимировичу - старшему солдату.
Согласно указу №428/2025, за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу присвоено звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" БОНДАРЕНКО Александру Николаевичу - старшему лейтенанту (посмертно).
Согласно указу №429/2025, за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу присвоено звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" КАНОНИКУ Петру Николаевичу - сержанту (посмертно).
Согласно указу №430/2025, за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу присвоено звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" РОМАНЮКУ Павлу Витальевичу - младшему сержанту.
Согласно указу №431/2025, за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу присвоено звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" СЕВРЮКУ Павлу Сергеевичу - старшему лейтенанту.
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