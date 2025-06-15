РУС
Воин спецподразделения ГУР "Артан" Юрий Баланчук посмертно удостоен звания Героя Украины: награду получили родные. ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский передал орден "Золотая Звезда" семье сержанта Юрия Баланчука - воина Спецподразделения ГУР МО Украины "Артан", посмертно награжденного званием Героя Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.

Как отмечается, Юрий Баланчук с позывным "Бабах" участвовал в многочисленных спецоперациях подразделения "Артан", в результате которых украинские воины ликвидировали ряд старших офицеров оккупационной армии, а часть - взяли в плен.

Вместе со своими побратимами возвращал под контроль Украины буровые вышки "Таврида" и "Петр Годованец" в Черном море. В октябре 2023 года был участником спецоперации во временно оккупированном Крыму.

По данным ГУР, Баланчук погиб 4 октября 2023 года во время боя в Черном море, протаранив один из вражеских катеров. Этим поступком он обеспечил эвакуацию побратимов.

Читайте: Зеленский вручил высшие государственные награды военным и семьям Героев Украины. ФОТОрепортаж

Юрий Баланчук
Юрий Баланчук
Юрий Баланчук
Юрий Баланчук
Юрий Баланчук

Побратимы вспоминают Юрия как искреннего, открытого и надежного человека. Он требовательно относился к себе и остался в их сердцах как пример преданности и профессионализма.

"Не хочу, чтобы вместо меня на задание пошел какой-то 20-летний парень, ребенок", - подчеркивал собственную ответственность "Бабах".

Слава Герою! Вічна пам'ять!
15.06.2025 14:13 Ответить
Помню эту операцию бессмысленную,погубившую почти всех наших воинов,чтобы выполнить хотелку зели попить кофе в крыму...
15.06.2025 14:45 Ответить
Низький уклін Захиснику України!! Пам'ятаймо про Героїв України та їх Родини!
Він не утік з України, у 2022-23 роках, як це зробила ціла свора, привладних, здорових бугаїв, з купленими посвідченнями- «хєнєсралів та підполковників», з теревенями, нє усьо, так адназначна….
15.06.2025 14:49 Ответить
І дуже прошу, підписувати петиції на сайті препіздента..інакше - герої нн отримують нагород..
15.06.2025 14:57 Ответить
Суха військова статистика каже , що втрати у відношенні один до десяти прийнятні , але через таких хлопців розумієшь , що навіть один до тисячи - теж статистика невтішна . московити можут бути задоволенними - вони посилають біо-непотреб , який вбиває ось таку ЛЮДИНУ !!! Й це вже елемент геноциду .
15.06.2025 15:09 Ответить
❤️✝
