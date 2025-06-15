УКР
Воїн спецпідрозділу ГУР "Артан" Юрій Баланчук посмертно удостоєний звання Героя України: нагороду отримали рідні. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський передав орден "Золота Зірка" родині сержанта Юрія Баланчука - воїна Спецпідрозділу ГУР МО України "Артан", посмертно нагородженого званням Героя України.

Як зазначається, Юрій Баланчук із позивним "Бабах" брав участь у численних спецопераціях підрозділу "Артан", у результаті яких українські воїни ліквідували низку старших офіцерів окупаційної армії, а частину - взяли в полон.

Разом зі своїми побратимами повертав під контроль України бурові вежі "Таврида" та "Петро Годованець" у Чорному морі. В жовтні 2023 року був учасником спецоперації в тимчасово окупованому Криму.

За даними ГУР, Баланчук загинув 4 жовтня 2023 року  під час бою в Чорному морі, протаранивши один із ворожих катерів. Цим вчинком він забезпечив евакуацію побратимів.

Читайте: Зеленський вручив найвищі державні нагороди військовим та сім'ям Героїв України. ФОТОрепортаж

Побратими згадують Юрія як щиру, відкриту й надійну людину. Він вимогливо ставився до себе й залишився в їхніх серцях як приклад відданості та професіоналізму.

"Не хочу, щоб замість мене на завдання пішов якийсь 20-річний хлопець, дитина", - підкреслював власну відповідальність "Бабах".

Слава Герою! Вічна пам'ять!
15.06.2025 14:13 Відповісти
Помню эту операцию бессмысленную,погубившую почти всех наших воинов,чтобы выполнить хотелку зели попить кофе в крыму...
15.06.2025 14:45 Відповісти
Низький уклін Захиснику України!! Пам'ятаймо про Героїв України та їх Родини!
Він не утік з України, у 2022-23 роках, як це зробила ціла свора, привладних, здорових бугаїв, з купленими посвідченнями- «хєнєсралів та підполковників», з теревенями, нє усьо, так адназначна….
15.06.2025 14:49 Відповісти
І дуже прошу, підписувати петиції на сайті препіздента..інакше - герої нн отримують нагород..
15.06.2025 14:57 Відповісти
Суха військова статистика каже , що втрати у відношенні один до десяти прийнятні , але через таких хлопців розумієшь , що навіть один до тисячи - теж статистика невтішна . московити можут бути задоволенними - вони посилають біо-непотреб , який вбиває ось таку ЛЮДИНУ !!! Й це вже елемент геноциду .
15.06.2025 15:09 Відповісти
❤️✝
15.06.2025 15:21 Відповісти
 
 