Воїн спецпідрозділу ГУР "Артан" Юрій Баланчук посмертно удостоєний звання Героя України: нагороду отримали рідні. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський передав орден "Золота Зірка" родині сержанта Юрія Баланчука - воїна Спецпідрозділу ГУР МО України "Артан", посмертно нагородженого званням Героя України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР Міноборони.

Як зазначається, Юрій Баланчук із позивним "Бабах" брав участь у численних спецопераціях підрозділу "Артан", у результаті яких українські воїни ліквідували низку старших офіцерів окупаційної армії, а частину - взяли в полон.

Разом зі своїми побратимами повертав під контроль України бурові вежі "Таврида" та "Петро Годованець" у Чорному морі. В жовтні 2023 року був учасником спецоперації в тимчасово окупованому Криму.

За даними ГУР, Баланчук загинув 4 жовтня 2023 року під час бою в Чорному морі, протаранивши один із ворожих катерів. Цим вчинком він забезпечив евакуацію побратимів.

Читайте: Зеленський вручив найвищі державні нагороди військовим та сім'ям Героїв України. ФОТОрепортаж











Побратими згадують Юрія як щиру, відкриту й надійну людину. Він вимогливо ставився до себе й залишився в їхніх серцях як приклад відданості та професіоналізму.

"Не хочу, щоб замість мене на завдання пішов якийсь 20-річний хлопець, дитина", - підкреслював власну відповідальність "Бабах".