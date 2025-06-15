Воїн спецпідрозділу ГУР "Артан" Юрій Баланчук посмертно удостоєний звання Героя України: нагороду отримали рідні. ФОТОрепортаж
Президент України Володимир Зеленський передав орден "Золота Зірка" родині сержанта Юрія Баланчука - воїна Спецпідрозділу ГУР МО України "Артан", посмертно нагородженого званням Героя України.
Як зазначається, Юрій Баланчук із позивним "Бабах" брав участь у численних спецопераціях підрозділу "Артан", у результаті яких українські воїни ліквідували низку старших офіцерів окупаційної армії, а частину - взяли в полон.
Разом зі своїми побратимами повертав під контроль України бурові вежі "Таврида" та "Петро Годованець" у Чорному морі. В жовтні 2023 року був учасником спецоперації в тимчасово окупованому Криму.
За даними ГУР, Баланчук загинув 4 жовтня 2023 року під час бою в Чорному морі, протаранивши один із ворожих катерів. Цим вчинком він забезпечив евакуацію побратимів.
Побратими згадують Юрія як щиру, відкриту й надійну людину. Він вимогливо ставився до себе й залишився в їхніх серцях як приклад відданості та професіоналізму.
"Не хочу, щоб замість мене на завдання пішов якийсь 20-річний хлопець, дитина", - підкреслював власну відповідальність "Бабах".
