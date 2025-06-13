Зеленський вручив найвищі державні нагороди військовим та сім’ям Героїв України. ФОТОрепортаж

Президент Володимир Зеленський вручив воїнам найвищі державні нагороди та передав ордени "Золота Зірка" рідним загиблих Героїв, які удостоєні цього звання посмертно.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Глава держави зазначив, що від початку повномасштабної війни понад 113 тис. українських захисників і захисниць із різних складових Сил безпеки та оборони України відзначені орденами та медалями.

Зеленський передав рідним полеглих Героїв України ордени "Золота Зірка". Цього звання посмертно удостоєні:

Капітан Андрій Антихович

Сержант Юрій Баланчук

Сержант Павло Балтян

Молодший сержант Сергій Волощук

Молодший сержант Роман Голуб

Старший солдат Євген Горін

Молодший сержант Олексій Дзюбка

Сержант Геннадій Керничний

Підполковник Денис Кирилюк

Молодший сержант Андрій Колодязний

Старшина Євгеній Лемешенко

Сержант Андрій Лінійчук

Сержант Леонід Хелемський

Президент також відзначив орденом "Золота Зірка" Героя України головного сержанта Андрія Орлівського.











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Крім того, Глава держави відзначив десятьох захисників "Хрестом бойових заслуг". Нагороду отримали:

Підполковник Ярослав Бурковський

Матрос Юрій Візінський

Старший лейтенант Дмитро Жуков

Майор Сергій Завалій

Солдат Андрій Загайний

Командир 46-ї окремої аеромобільної бригади підполковник Дмитро Капітула

Командир 79-ї окремої десантно-штурмової бригади полковник Едуард Колодій

Капітан Євген Коржик

Старший солдат Родіон Маринський

Старший сержант Вячеслав Савченко





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