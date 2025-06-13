УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11659 відвідувачів онлайн
Новини Фото Відзначення нагородами військових ЗСУ
385 3

Зеленський вручив найвищі державні нагороди військовим та сім’ям Героїв України. ФОТОрепортаж

Президент Володимир Зеленський вручив воїнам найвищі державні нагороди та передав ордени "Золота Зірка" рідним загиблих Героїв, які удостоєні цього звання посмертно.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Глава держави зазначив, що від початку повномасштабної війни понад 113 тис. українських захисників і захисниць із різних складових Сил безпеки та оборони України відзначені орденами та медалями.

нагородження військових і родин героїв

Зеленський передав рідним полеглих Героїв України ордени "Золота Зірка". Цього звання посмертно удостоєні:

  • Капітан Андрій Антихович
  • Сержант Юрій Баланчук
  • Сержант Павло Балтян
  • Молодший сержант Сергій Волощук
  • Молодший сержант Роман Голуб
  • Старший солдат Євген Горін
  • Молодший сержант Олексій Дзюбка
  • Сержант Геннадій Керничний
  • Підполковник Денис Кирилюк
  • Молодший сержант Андрій Колодязний
  • Старшина Євгеній Лемешенко
  • Сержант Андрій Лінійчук
  • Сержант Леонід Хелемський

Президент також відзначив орденом "Золота Зірка" Героя України головного сержанта Андрія Орлівського.

Зеленський передав нагороди сім'ям Героїв України
Зеленський передав нагороди сім'ям Героїв України
Зеленський передав нагороди сім'ям Героїв України
Зеленський передав нагороди сім'ям Героїв України
Зеленський передав нагороди сім'ям Героїв України

Також дивіться: Зеленський вручив державні нагороди бійцям ССО та рідним загиблих воїнів. ФОТОрепортаж


Зеленський передав нагороди сім'ям Героїв України
Зеленський передав нагороди сім'ям Героїв України
Зеленський передав нагороди сім'ям Героїв України

Зеленський передав нагороди сім'ям Героїв України
Зеленський передав нагороди сім'ям Героїв України
Зеленський передав нагороди сім'ям Героїв України
Зеленський передав нагороди сім'ям Героїв України
Зеленський передав нагороди сім'ям Героїв України
Зеленський передав нагороди сім'ям Героїв України

Крім того, Глава держави відзначив десятьох захисників "Хрестом бойових заслуг". Нагороду отримали:

  • Підполковник Ярослав Бурковський
  • Матрос Юрій Візінський
  • Старший лейтенант Дмитро Жуков
  • Майор Сергій Завалій
  • Солдат Андрій Загайний
  • Командир 46-ї окремої аеромобільної бригади підполковник Дмитро Капітула
  • Командир 79-ї окремої десантно-штурмової бригади полковник Едуард Колодій
  • Капітан Євген Коржик
  • Старший солдат Родіон Маринський
  • Старший сержант Вячеслав Савченко

Зеленський вручив нагороди військовим
Зеленський вручив нагороди військовим

Читайте: Зеленський присвоїв звання Героя України сімом воїнам, трьом із них - посмертно


Зеленський вручив нагороди військовим
Зеленський вручив нагороди військовим
Зеленський вручив нагороди військовим
Зеленський вручив нагороди військовим
Зеленський вручив нагороди військовим

Автор: 

Герой України (322) Зеленський Володимир (24413) нагорода (1280)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Підтримайте петицію, залишилось 18 годин, не вистачає 500 голосів
Нагородити посмертно орденом Героя України
https://petition.president.gov.ua/petition/243904
показати весь коментар
13.06.2025 21:01 Відповісти
Ішак піариться на людській біді, яку сам і сотворив.
показати весь коментар
13.06.2025 21:07 Відповісти
Найвищу Держ. Нагороду видати ШОЙГУ С.К. за те, що пропив більшу частину грошей на армію.... встановити обеліск (під землею), видати пляшку горілки
показати весь коментар
13.06.2025 21:10 Відповісти
 
 