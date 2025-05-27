Зеленський вручив державні нагороди бійцям ССО та рідним загиблих воїнів. ФОТОрепортаж

У День Сил спеціальних операцій президент Володимир Зеленський зустрівся з воїнами ССО й рідними загиблих Героїв та вручив державні нагороди.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський наголосив, що за час війни Сили спеціальних операцій виконали тисячі надважких завдань. Він відзначив внесок ССО на Донецькому й Харківському напрямках, участь у Курській операції, активні дії на Півдні України, оборону північних регіонів і захист Києва на початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році.







Президент вручив рідним трьох загиблих Героїв орден "Золота Зірка" та відзначив найвищою державною нагородою ще одного воїна ССО.

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Глава держави відзначив іще 14 захисників і захисниць орденами Богдана Хмельницького та "За мужність" І–ІІІ ступенів.