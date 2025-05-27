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Зеленский вручил государственные награды бойцам ССО и родным погибших воинов. ФОТОрепортаж

В День Сил специальных операций президент Владимир Зеленский встретился с воинами ССО и родными погибших Героев и вручил государственные награды.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский наградил бойцов ССО

Зеленский отметил, что за время войны Силы специальных операций выполнили тысячи сверхтяжелых задач. Он отметил вклад ССО на Донецком и Харьковском направлениях, участие в Курской операции, активные действия на Юге Украины, оборону северных регионов и защиту Киева в начале полномасштабного вторжения РФ в 2022 году.

Награждение семей погибших воинов ССО
Награждение семей погибших воинов ССО
Награждение семей погибших воинов ССО

Президент вручил родным трех погибших Героев орден "Золотая Звезда" и отметил высшей государственной наградой еще одного воина ССО.

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Зеленский наградил бойца ССО

Глава государства отметил еще 14 защитников и защитниц орденами Богдана Хмельницкого и "За мужество" I-III степеней.

Автор: 

Герой Украины (463) Зеленский Владимир (20734) награда (1810) ССО (531)


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