Зеленский вручил государственные награды бойцам ССО и родным погибших воинов. ФОТОрепортаж

В День Сил специальных операций президент Владимир Зеленский встретился с воинами ССО и родными погибших Героев и вручил государственные награды.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский отметил, что за время войны Силы специальных операций выполнили тысячи сверхтяжелых задач. Он отметил вклад ССО на Донецком и Харьковском направлениях, участие в Курской операции, активные действия на Юге Украины, оборону северных регионов и защиту Киева в начале полномасштабного вторжения РФ в 2022 году.







Президент вручил родным трех погибших Героев орден "Золотая Звезда" и отметил высшей государственной наградой еще одного воина ССО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский присвоил звание Героя Украины еще семерым военнослужащим, шестерым из них - посмертно

Глава государства отметил еще 14 защитников и защитниц орденами Богдана Хмельницкого и "За мужество" I-III степеней.