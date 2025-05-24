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Новости Присвоение звания Герой Украины
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Зеленский присвоил звание Героя Украины еще семерым военнослужащим, шестерым из них - посмертно

Еще 7 воинов получили звание Героя Украины

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины семерым военным, шестерым из них - посмертно.

Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.

Так, согласно указу №343/2025 звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" присвоено старшему сержанту Андрею Орловскому.

Также президент указами №337/2025, №338/2025, №339/2025, №340/2025, №341/2025, №342/2025 присвоил звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" лейтенанту Максиму Веприку (посмертно), младшему лейтенанту Назару Кравчуку (посмертно), лейтенанту Анатолию Липчею (посмертно), солдату Павлу Лисице (посмертно), лейтенанту Антону Спицину (посмертно), лейтенанту Александру Чухну (посмертно).

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Звания присвоены за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, а также самоотверженное служение украинскому народу.

Автор: 

Герой Украины (463) Зеленский Владимир (20720) военнослужащие (6174)


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ОЦе і є країна мрій де на 80% стають героями посмертно причому багато і кожний день. І що цікаво по сей день дуже багато його боготворить
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24.05.2025 17:24 Ответить
Загиблим Героям посвідчення вручає чотири разовий ухилянт від військової служби, зрадник, злодюга і могильщик України...
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24.05.2025 17:36 Ответить
А гундоса почвара не хоче пояснити, що Портнов робив в ОПі перед ліквідацією? Здається мені, що найбільші наші вороги окопалися на Банковій і винищують нас разом з плєшивим.
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24.05.2025 19:20 Ответить
 
 