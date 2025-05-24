Зеленский присвоил звание Героя Украины еще семерым военнослужащим, шестерым из них - посмертно

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины семерым военным, шестерым из них - посмертно.

Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.

Так, согласно указу №343/2025 звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" присвоено старшему сержанту Андрею Орловскому.

Также президент указами №337/2025, №338/2025, №339/2025, №340/2025, №341/2025, №342/2025 присвоил звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" лейтенанту Максиму Веприку (посмертно), младшему лейтенанту Назару Кравчуку (посмертно), лейтенанту Анатолию Липчею (посмертно), солдату Павлу Лисице (посмертно), лейтенанту Антону Спицину (посмертно), лейтенанту Александру Чухну (посмертно).

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Звания присвоены за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, а также самоотверженное служение украинскому народу.