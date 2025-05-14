РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10784 посетителя онлайн
Новости Смерть Виктории Рощиной в плену РФ
1 152 7

Нардепы поддержали присвоение убитой журналистке Рощиной звания Героя Украины

Виктории Рощиной - журналистке хотят присвоить звание Героя Украины

В среду, 14 мая, народные депутаты поддержали обращение к президенту Владимиру Зеленскому о присвоении убитой в российском плену украинской журналистке Виктории Рощиной звания Героя Украины (посмертно)

Об этом сообщает Суспільне, информирует Цензор.НЕТ.

Соответствующее решение поддержали 246 парламентариев.

Виктория Рощина работала на hromadske, позже публиковалась в "Украинской правде" и "Радио Свобода". Также она сотрудничала с "Украинским радио", "UA: Первым" и "Цензор.НЕТ". В 2022 году получила награду Международного женского медийного фонда "За мужество в журналистике".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Смерть журналистки Рощиной - это одно из самых ужасных военных преступлений РФ, - посол ЕС Матернова

Гибель журналистки Виктории Рощиной в российском плену

10 октября отцу украинской журналистки, лауреата премии "Мужество в журналистике" 2022 года Виктории Рощиной, которая находилась в российском плену, сообщили о ее смерти во время этапирования из Таганрога в Москву. Впоследствии информацию подтвердили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

Виктория Рощина исчезла 3 августа 2023 года на оккупированной территории, откуда вела репортаж.

В мае 2024 года РФ впервые признала, что держит Викторию Рощину в плену.

Россия долго не возвращала Украине тело журналистки.

Тело журналистки Виктории Рощиной вернули в Украину еще в конце февраля, однако впервые публично об этом объявили 24 апреля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Брату осудил жестокое обращение и убийство Россией украинской журналистки Рощиной

Автор: 

ВР (29385) Герой Украины (484) Рощина Виктория (35)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
дуже смілива дівчина..., справжня журналістка без страху да докору...
показать весь комментарий
14.05.2025 15:27 Ответить
Прикрощо підароухилянти рішають загероїв.
показать весь комментарий
14.05.2025 15:29 Ответить
Не ясно,за що саме
показать весь комментарий
14.05.2025 15:46 Ответить
мабуть за допомогу гур
показать весь комментарий
15.05.2025 10:17 Ответить
а якже во1ни котр1 загинули на в1йн1
показать весь комментарий
14.05.2025 16:38 Ответить
Зеленський своїм указом 29 грудня 2020 р. посмертно надав звання Героїв України з врученням ордена "Золота зірка" дев'ятьом членам екіпажу - пілотам і бортпровідникам - літака рейсу PS752 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» з Тегерану до Києва, збитого в Ірані після злету 8 січня 2020 року, - як мовилося в документі, «за героїзм і самовіддані дії, виявлені під час виконання службового обов'язку».

За "Статутом звання "Герой України" , воно надається громадянам України «за здійснення визначного геройського вчинку або визначних трудових досягнень » і може надаватися посмертно.
показать весь комментарий
14.05.2025 17:28 Ответить
Ну. Все защитники острова Змеинный Герои Украины. Остров не защитили. Все сдались в плен. Корабль послали. За то и героями стали
показать весь комментарий
14.05.2025 19:41 Ответить
 
 