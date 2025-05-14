Нардепы поддержали присвоение убитой журналистке Рощиной звания Героя Украины
В среду, 14 мая, народные депутаты поддержали обращение к президенту Владимиру Зеленскому о присвоении убитой в российском плену украинской журналистке Виктории Рощиной звания Героя Украины (посмертно)
Об этом сообщает Суспільне, информирует Цензор.НЕТ.
Соответствующее решение поддержали 246 парламентариев.
Виктория Рощина работала на hromadske, позже публиковалась в "Украинской правде" и "Радио Свобода". Также она сотрудничала с "Украинским радио", "UA: Первым" и "Цензор.НЕТ". В 2022 году получила награду Международного женского медийного фонда "За мужество в журналистике".
Гибель журналистки Виктории Рощиной в российском плену
10 октября отцу украинской журналистки, лауреата премии "Мужество в журналистике" 2022 года Виктории Рощиной, которая находилась в российском плену, сообщили о ее смерти во время этапирования из Таганрога в Москву. Впоследствии информацию подтвердили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.
Виктория Рощина исчезла 3 августа 2023 года на оккупированной территории, откуда вела репортаж.
В мае 2024 года РФ впервые признала, что держит Викторию Рощину в плену.
Россия долго не возвращала Украине тело журналистки.
Тело журналистки Виктории Рощиной вернули в Украину еще в конце февраля, однако впервые публично об этом объявили 24 апреля.
За "Статутом звання "Герой України" , воно надається громадянам України «за здійснення визначного геройського вчинку або визначних трудових досягнень » і може надаватися посмертно.