Смерть журналистки Рощиной - одно из самых ужасных военных преступлений РФ, - посол ЕС Матернова

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова назвала смерть украинской журналистки Виктории Рощиной в российском одним из "самых ужасных военных преступлений" России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Матернова сообщила на своей фейсбук-странице.

"Она была талантливая и храбрая. Всего 27 лет. Ее смерть - одно из самых ужасных российских военных преступлений.

Многое глубоко поразило меня за эти два года, с тех пор как ЕС направил меня в Киев. Но похищение, пытки и убийство украинской журналистки Виктории Рощиной тронули меня не только как посла, но и как мать, женщину и поклонницу несокрушимых и героических женщин, которые не отступают даже перед военной жестокостью.

Мы чтим ее память", - говорится в заметке.

Матернова напомнила, что с 24 февраля 2022 года РФ убила 102 журналистов и работников медиа.

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Смерть Виктории Рощиной в российском плену

10 октября отцу украинской журналистки, лауреата премии "Мужність в журналистиці" 2022 года Виктории Рощиной, которая находилась в российском плену, сообщили о ее смерти во время этапирования из Таганрога в Москву. Впоследствии информацию подтвердили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

Виктория Рощина исчезла 3 августа 2023 года на оккупированной территории, откуда вела репортаж.

В мае 2024 года РФ впервые признала, что держит Викторию Рощину в плену.

Россия долго не возвращала Украине тело журналистки.

Тело журналистки Виктории Рощиной вернули в Украину еще в конце февраля, но впервые публично об этом объявили 24 апреля.