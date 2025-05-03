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Новости Смерть Виктории Рощиной в плену РФ
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Смерть журналистки Рощиной - одно из самых ужасных военных преступлений РФ, - посол ЕС Матернова

рощина

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова назвала смерть украинской журналистки Виктории Рощиной в российском одним из "самых ужасных военных преступлений" России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Матернова сообщила на своей фейсбук-странице.

"Она была талантливая и храбрая. Всего 27 лет. Ее смерть - одно из самых ужасных российских военных преступлений.

Многое глубоко поразило меня за эти два года, с тех пор как ЕС направил меня в Киев. Но похищение, пытки и убийство украинской журналистки Виктории Рощиной тронули меня не только как посла, но и как мать, женщину и поклонницу несокрушимых и героических женщин, которые не отступают даже перед военной жестокостью.

Мы чтим ее память", - говорится в заметке.

Матернова напомнила, что с 24 февраля 2022 года РФ убила 102 журналистов и работников медиа.

Смотрите: Журналистку Викторию Рощину жестоко пытали в российском плену, - расследование СМИ. ВИДЕО

Смерть Виктории Рощиной в российском плену

10 октября отцу украинской журналистки, лауреата премии "Мужність в журналистиці" 2022 года Виктории Рощиной, которая находилась в российском плену, сообщили о ее смерти во время этапирования из Таганрога в Москву. Впоследствии информацию подтвердили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

Виктория Рощина исчезла 3 августа 2023 года на оккупированной территории, откуда вела репортаж.

В мае 2024 года РФ впервые признала, что держит Викторию Рощину в плену.

Россия долго не возвращала Украине тело журналистки.

Тело журналистки Виктории Рощиной вернули в Украину еще в конце февраля, но впервые публично об этом объявили 24 апреля.

Автор: 

Матернова Екатерина (59) Рощина Виктория (29)


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Чому не пишуть,що перед тим досліджувала тему "ермак".
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03.05.2025 14:34 Ответить
Тобто про вибух в місці утримання азовців вже згадувати не комільфо?
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03.05.2025 14:45 Ответить
забули, проїхали, так само забувають всіх - іде просто конвеєр знищення українців.
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03.05.2025 15:27 Ответить
А посол Трампа порадів хоч трошки за друга Володью?..
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03.05.2025 14:48 Ответить
А де засідання ради безпеки ООН? Де заява Амнесті?
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03.05.2025 15:04 Ответить
Ось не розумію нащо було її вбивати ? Вона з не з СБУ, не з ЗСУ. Просто жінка - журналистка.
КАЦАПИ - ви звіри

‼️‼️до речі, Фіцо колись лишився премьерства за вбивство журналиста . НАШ міністр МЗС міг би для Фіцо офіціально зробити доповідь про вбивство цієї дівчини і призвати не підтримувати *****.
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03.05.2025 15:06 Ответить
де яким важливий сам процес,мокшань це суцільна психиатрична лікарня в якій забули зачинити двері
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03.05.2025 15:20 Ответить
Всі злочини жахливі,чим цей злочин жахливіший за удар ФАБом по драмтеатру Маріуполя?
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03.05.2025 16:25 Ответить
 
 