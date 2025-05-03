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Новини Смерть Вікторії Рощиної у полоні РФ
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Смерть журналістки Рощиної - це один з найжахливіших воєнних злочинів РФ, - посол ЄС Матернова

рощина

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова назвала смерть української журналістки Вікторії Рощиної в російському одним з "найжахливіших воєнних злочинів" Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Матернова повідомила на своїй фейсбук-сторінці.

"Вона була талановита й хоробра. Лише 27 років. Її смерть - один із найжахливіших російських воєнних злочинів.
Багато чого глибоко вразило мене за ці два роки, відколи ЄС направив мене до Києва. Але викрадення, катування і вбивство української журналістки Вікторії Рощіної зворушили мене не лише як посла, але і як матір, жінку та шанувальницю незламних і героїчних жінок, які не відступають навіть перед військовою жорстокістю.

Ми вшановуємо її пам’ять", - йдеться в дописі.

Матернова нагадала, що з 24 лютого 2022 року РФ вбила 102 журналістів та працівників медіа.

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Смерть Вікторії Рощиної у російському полоні

10 жовтня батьку української журналістки, лауреатки премії "Мужність у журналістиці" 2022 року Вікторії Рощиної, яка перебувала у російському полоні, повідомили про її смерть під час етапування з Таганрога до Москви. Згодом інформацію підтвердили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Вікторія Рощина зникла 3 серпня 2023 року на окупованій території, звідки вела репортаж.

У травні 2024 року РФ вперше визнала, що тримає Вікторію Рощину в полоні.

Росія довго не повертала Україні тіло журналістки.

Тіло журналістки Вікторії Рощиної повернули в Україну ще наприкінці лютого, однак вперше публічно про це оголосили 24 квітня.

Автор: 

Матернова Катаріна (75) Рощина Вікторія (29)


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Чому не пишуть,що перед тим досліджувала тему "ермак".
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03.05.2025 14:34 Відповісти
Тобто про вибух в місці утримання азовців вже згадувати не комільфо?
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03.05.2025 14:45 Відповісти
забули, проїхали, так само забувають всіх - іде просто конвеєр знищення українців.
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03.05.2025 15:27 Відповісти
А посол Трампа порадів хоч трошки за друга Володью?..
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03.05.2025 14:48 Відповісти
А де засідання ради безпеки ООН? Де заява Амнесті?
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03.05.2025 15:04 Відповісти
Ось не розумію нащо було її вбивати ? Вона з не з СБУ, не з ЗСУ. Просто жінка - журналистка.
КАЦАПИ - ви звіри

‼️‼️до речі, Фіцо колись лишився премьерства за вбивство журналиста . НАШ міністр МЗС міг би для Фіцо офіціально зробити доповідь про вбивство цієї дівчини і призвати не підтримувати *****.
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03.05.2025 15:06 Відповісти
де яким важливий сам процес,мокшань це суцільна психиатрична лікарня в якій забули зачинити двері
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03.05.2025 15:20 Відповісти
Всі злочини жахливі,чим цей злочин жахливіший за удар ФАБом по драмтеатру Маріуполя?
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03.05.2025 16:25 Відповісти
 
 