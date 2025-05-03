Смерть журналістки Рощиної - це один з найжахливіших воєнних злочинів РФ, - посол ЄС Матернова
Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова назвала смерть української журналістки Вікторії Рощиної в російському одним з "найжахливіших воєнних злочинів" Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Матернова повідомила на своїй фейсбук-сторінці.
"Вона була талановита й хоробра. Лише 27 років. Її смерть - один із найжахливіших російських воєнних злочинів.
Багато чого глибоко вразило мене за ці два роки, відколи ЄС направив мене до Києва. Але викрадення, катування і вбивство української журналістки Вікторії Рощіної зворушили мене не лише як посла, але і як матір, жінку та шанувальницю незламних і героїчних жінок, які не відступають навіть перед військовою жорстокістю.
Ми вшановуємо її пам’ять", - йдеться в дописі.
Матернова нагадала, що з 24 лютого 2022 року РФ вбила 102 журналістів та працівників медіа.
Смерть Вікторії Рощиної у російському полоні
10 жовтня батьку української журналістки, лауреатки премії "Мужність у журналістиці" 2022 року Вікторії Рощиної, яка перебувала у російському полоні, повідомили про її смерть під час етапування з Таганрога до Москви. Згодом інформацію підтвердили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.
Вікторія Рощина зникла 3 серпня 2023 року на окупованій території, звідки вела репортаж.
У травні 2024 року РФ вперше визнала, що тримає Вікторію Рощину в полоні.
Росія довго не повертала Україні тіло журналістки.
Тіло журналістки Вікторії Рощиної повернули в Україну ще наприкінці лютого, однак вперше публічно про це оголосили 24 квітня.
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‼️‼️до речі, Фіцо колись лишився премьерства за вбивство журналиста . НАШ міністр МЗС міг би для Фіцо офіціально зробити доповідь про вбивство цієї дівчини і призвати не підтримувати *****.