Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Брату засудив жорстоке поводження та вбивство Росією української журналістки Рощиної

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Ян Брату засудив жорстоке поводження та вбивство Росією української журналістки Вікторії Рощиної.

Про це він написав у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я вражений доказами, отриманими під час розслідування, проведеного коаліцією з 45 міжнародних журналістів на чолі з НУО Forbidden Stories за фактом катувань і жорстокого поводження з українською журналісткою Вікторією Рощиною, яка загинула під час незаконного затримання без пред'явлення офіційних звинувачень у Росії", - написав Брату.

Представник ОБСЄ наголосив, що таке нелюдське поводження є порушенням міжнародного права, зокрема статей 7 і 9 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права та Конвенції ООН проти катувань.

"Крім того, журналісти, які висвітлюють конфлікти, мають цивільний статус відповідно до міжнародного гуманітарного права (МГП), а їхні катування і жорстоке поводження, а також незаконне ув'язнення є явним порушенням Женевських конвенцій (статті 32 і 147 Четвертої Женевської конвенції). Я засуджую ці грубі порушення з боку Російської Федерації та закликаю до повного дотримання міжнародних правових зобов'язань", - заявив Брату.

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Смерть Вікторії Рощиної у російському полоні

10 жовтня батьку української журналістки, лауреатки премії "Мужність у журналістиці" 2022 року Вікторії Рощиної, яка перебувала у російському полоні, повідомили про її смерть під час етапування з Таганрога до Москви. Згодом інформацію підтвердили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Вікторія Рощина зникла 3 серпня 2023 року на окупованій території, звідки вела репортаж.

У травні 2024 року РФ вперше визнала, що тримає Вікторію Рощину в полоні.

Росія довго не повертала Україні тіло журналістки.

Тіло журналістки Вікторії Рощиної повернули в Україну ще наприкінці лютого, однак вперше публічно про це оголосили 24 квітня.

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