Єврокомісія про смерть української журналістки Рощиної: РФ не втрачає можливості продемонструвати свою огидну жорстокість

Європейська комісія відреагувала на результати журналістського розслідування про загибель української журналістки Вікторії Рощиної, яку вбили в російському полоні.

Про це заявила речниця Єврокомісії Аніта Гіппер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

Вона зазначила, що жорстоке вбивство і катування Рощиної стали ще одним підтвердженням нелюдської жорстокості російської окупаційної системи.

"Росія не втрачає жодної нагоди продемонструвати свою огидну жорстокість щодо українців, вбиваючи та катуючи, як це сталося з Вікторією Рощиною, хороброю українською журналісткою, яку не лише жорстоко вбили, а й катували. Це також чітко показує, що життя під російською окупацією не є варіантом, це не безпечний варіант для українців", - зазначила вона.

Гіппер наголосила, що журналістка Вікторія Рощина виявила справжню мужність, і ЄС підтримує необхідність притягнення Росії до відповідальності за скоєні воєнні злочини.

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Смерть Вікторії Рощиної у російському полоні

10 жовтня батьку української журналістки, лауреатки премії "Мужність у журналістиці" 2022 року Вікторії Рощиної, яка перебувала у російському полоні, повідомили про її смерть під час етапування з Таганрога до Москви. Згодом інформацію підтвердили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Вікторія Рощина зникла 3 серпня 2023 року на окупованій території, звідки вела репортаж.

У травні 2024 року РФ вперше визнала, що тримає Вікторію Рощину в полоні.

Росія довго не повертала Україні тіло журналістки.

Тіло журналістки Вікторії Рощиної повернули в Україну ще наприкінці лютого, однак вперше публічно про це оголосили 24 квітня.

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