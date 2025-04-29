Є встановлені факти, що до Рощиної застосовувалися тортури, - Лубінець

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час 9-го засідання Робочої групи пункту 4 української Формули миру проінформував міжнародних партнерів, що є встановлені факти, що до української журналістки Вікторії Рощиної, яка загинула в російському полоні, були застосовані тортури.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це Лубінець заявив у телеефірі.

"Сьогодні я інформував міжнародних партнерів по ситуації з Вікторією Рощиною. Неодноразово ми на наших засіданнях обговорювали це питання. І я їх проінформував, що у нас підтвердилась інформація, що російська сторона передала тіло Вікторії Рощиної. Я не можу публічно зараз розкривати деталі, але скажу так, що у нас є юридичні підстави і встановлені факти, що до Вікторії Рощиної були застосовані тортури, внаслідок яких ймовірно вона померла", - повідомив Лубінець.

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За його словами, неодноразово порушуючи питання повернення журналістів, окремо наголошувалось на сприянні міжнародних партнерів поверненню саме української журналістки Вікторії Рощиної, яку незаконно затримали росіяни.

"Дуже довго нам не повідомляли, де вона перебуває. Неодноразово ми порушували це питання на міжнародному рівні. У нас були партнери, які за моєю інформацією неодноразово порушували це питання під час їхнього спілкування з російською стороною. Я це робив у свій спосіб, навіть надсилав неодноразово листи через міжнародні організації до Москалькової (російського омбудсмена - ред.)", - додав Лубінець.

Він наголосив, що Україна отримала тіло журналістки без повідомлень про те, що спричинило її смерть.

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Смерть Вікторії Рощиної у російському полоні

10 жовтня 2024 року батьку української журналістки, лауреатки премії "Мужність у журналістиці" 2022 року Вікторії Рощиної, яка перебувала у російському полоні, повідомили про її смерть під час етапування з Таганрога до Москви. Згодом інформацію підтвердили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Вікторія Рощина зникла 3 серпня 2023 року на окупованій території, звідки вела репортаж.

У травні 2024 року РФ вперше визнала, що тримає Вікторію Рощину в полоні.

Росія довго не повертала Україні тіло журналістки.

Тіло журналістки Вікторії Рощиної повернули в Україну ще наприкінці лютого, однак вперше публічно про це оголосили 24 квітня 2025 року.

Офіс Генпрокурора повідомив, що на тілі Вікторії Рощиної виявили численні ознаки катування та жорстокого поводження, зокрема садна та крововиливи на різних частинах тіла, зламане ребро. Також експерти побачили можливі ознаки застосування електроструму.