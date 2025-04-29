Есть установленные факты, что к Рощиной применялись пытки, - Лубинец

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец во время 9-го заседания Рабочей группы пункта 4 украинской Формулы мира проинформировал международных партнеров, что есть установленные факты, что к украинской журналистке Виктории Рощиной, погибшей в российском плену, были применены пытки.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом Лубинец заявил в телеэфире.

"Сегодня я информировал международных партнеров по ситуации с Викторией Рощиной. Неоднократно мы на наших заседаниях обсуждали этот вопрос. И я их проинформировал, что у нас подтвердилась информация, что российская сторона передала тело Виктории Рощиной. Я не могу публично сейчас раскрывать детали, но скажу так, что у нас есть юридические основания и установленные факты, что к Виктории Рощиной были применены пытки, в результате которых вероятно она умерла", - сообщил Лубинец.

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По его словам, неоднократно поднимая вопрос возвращения журналистов, отдельно отмечалось содействие международных партнеров возвращению именно украинской журналистки Виктории Рощиной, которую незаконно задержали россияне.

"Очень долго нам не сообщали, где она находится. Неоднократно мы поднимали этот вопрос на международном уровне. У нас были партнеры, которые по моей информации неоднократно поднимали этот вопрос во время их общения с российской стороной. Я это делал по-своему, даже посылал неоднократно письма через международные организации к Москальковой (российскому омбудсмену - ред.)", - добавил Лубинец.

Он подчеркнул, что Украина получила тело журналистки без сообщений о том, что повлекло ее смерть.

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Смерть Виктории Рощиной в российском плену

10 октября 2024 года отцу украинской журналистки, лауреата премии "Мужність в журналістиці" 2022 года Виктории Рощиной, которая находилась в российском плену, сообщили о ее смерти во время этапирования из Таганрога в Москву. Впоследствии информацию подтвердили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

Виктория Рощина исчезла 3 августа 2023 года на оккупированной территории, откуда вела репортаж.

В мае 2024 года РФ впервые признала, что держит Викторию Рощину в плену.

Россия долго не возвращала Украине тело журналистки.

Тело журналистки Виктории Рощиной вернули в Украину еще в конце февраля, но впервые публично об этом объявили 24 апреля 2025 года.

Офис Генпрокурора сообщил, что на теле Виктории Рощиной обнаружили многочисленные признаки пыток и жестокого обращения, в частности ссадины и кровоизлияния на разных частях тела, сломанное ребро. Также эксперты увидели возможные признаки применения электротока.