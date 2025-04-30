Еврокомиссия о смерти украинской журналистки Рощиной: РФ не упускает возможности продемонстрировать свою отвратительную жестокость
Европейская комиссия отреагировала на результаты журналистского расследования о гибели украинской журналистки Виктории Рощиной, которая умерла в российском плену.
Об этом заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Анита Гиппер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".
Она отметила, что жестокое убийство и пытки Рощиной стали еще одним подтверждением бесчеловечной жестокости российской оккупационной системы.
"Россия не теряет ни одной возможности продемонстрировать свою отвратительную жестокость в отношении украинцев, убивая и пытая, как это произошло с Викторией Рощиной, храброй украинской журналисткой, которую не только жестоко убили, но и пытали. Это также четко показывает, что жизнь под российской оккупацией не является вариантом, это не безопасный вариант для украинцев", - отметила она.
Гиппер подчеркнула, что журналистка Виктория Рощина проявила настоящее мужество, и ЕС поддерживает необходимость привлечения России к ответственности за совершенные военные преступления.
Смерть Виктории Рощиной в российском плену
10 октября отцу украинской журналистки, лауреата премии "Мужество в журналистике" 2022 года Виктории Рощиной, которая находилась в российском плену, сообщили о ее смерти во время этапирования из Таганрога в Москву. Впоследствии информацию подтвердили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.
Виктория Рощина исчезла 3 августа 2023 года на оккупированной территории, откуда вела репортаж.
В мае 2024 года РФ впервые признала, что держит Викторию Рощину в плену.
Россия долго не возвращала Украине тело журналистки.
Тело журналистки Виктории Рощиной вернули в Украину еще в конце февраля, однако впервые публично об этом объявили 24 апреля.
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