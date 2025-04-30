Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Брату осудил жестокое обращение и убийство Россией украинской журналистки Рощиной

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Ян Брату осудил жестокое обращение и убийство Россией украинской журналистки Виктории Рощиной.

Об этом он написал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я поражен доказательствами, полученными в ходе расследования, проведенного коалицией из 45 международных журналистов во главе с НПО Forbidden Stories по факту пыток и жестокого обращения с украинской журналисткой Викторией Рощиной, которая погибла во время незаконного задержания без предъявления официальных обвинений в России", - написал Брату.

Представитель ОБСЕ подчеркнул, что такое бесчеловечное обращение является нарушением международного права, в частности статей 7 и 9 Международного пакта о гражданских и политических правах и Конвенции ООН против пыток.

"Кроме того, журналисты, освещающие конфликты, имеют гражданский статус в соответствии с международным гуманитарным правом (МГП), а их пытки и жестокое обращение, а также незаконное заключение являются явным нарушением Женевских конвенций (статьи 32 и 147 Четвертой Женевской конвенции). Я осуждаю эти грубые нарушения со стороны Российской Федерации и призываю к полному соблюдению международных правовых обязательств", - заявил Брату.

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Смерть Виктории Рощиной в российском плену

10 октября отцу украинской журналистки, лауреата премии "Мужність в журналистиці" 2022 года Виктории Рощиной, которая находилась в российском плену, сообщили о ее смерти во время этапирования из Таганрога в Москву. Впоследствии информацию подтвердили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

Виктория Рощина исчезла 3 августа 2023 года на оккупированной территории, откуда вела репортаж.

В мае 2024 года РФ впервые признала, что держит Викторию Рощину в плену.

Россия долго не возвращала Украине тело журналистки.

Тело журналистки Виктории Рощиной вернули в Украину еще в конце февраля, однако впервые публично об этом объявили 24 апреля.

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