Нардепи підтримали присвоєння вбитій журналістці Рощиній звання Героя України

У середу, 14 травня, народні депутати підтримали звернення до президента Володимира Зеленського про присвоєння вбитій у російському полоні українській журналістці Вікторії Рощиній звання Героя України (посмертно)

Про це повідомляє Суспільне, інформує Цензор.НЕТ.

Відповідне рішення підтримали 246 парламентарів.

Вікторія Рощина працювала на hromadske, пізніше публікувалася в "Українській правді" та "Радіо Свобода". Також вона співпрацювала з "Українським радіо", "UA: Першим" та "Цензор.НЕТ". У 2022 році отримала нагороду Міжнародного жіночого медійного фонду "За мужність у журналістиці".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Смерть журналістки Рощиної - це один з найжахливіших воєнних злочинів РФ, - посол ЄС Матернова

Загибель журналістки Вікторії Рощиної в російському полоні

10 жовтня батьку української журналістки, лауреатки премії "Мужність у журналістиці" 2022 року Вікторії Рощиної, яка перебувала у російському полоні, повідомили про її смерть під час етапування з Таганрога до Москви. Згодом інформацію підтвердили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Вікторія Рощина зникла 3 серпня 2023 року на окупованій території, звідки вела репортаж.

У травні 2024 року РФ вперше визнала, що тримає Вікторію Рощину в полоні.

Росія довго не повертала Україні тіло журналістки.

Тіло журналістки Вікторії Рощиної повернули в Україну ще наприкінці лютого, однак вперше публічно про це оголосили 24 квітня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Брату засудив жорстоке поводження та вбивство Росією української журналістки Рощиної