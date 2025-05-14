Нардепи підтримали присвоєння вбитій журналістці Рощиній звання Героя України
У середу, 14 травня, народні депутати підтримали звернення до президента Володимира Зеленського про присвоєння вбитій у російському полоні українській журналістці Вікторії Рощиній звання Героя України (посмертно)
Про це повідомляє Суспільне, інформує Цензор.НЕТ.
Відповідне рішення підтримали 246 парламентарів.
Вікторія Рощина працювала на hromadske, пізніше публікувалася в "Українській правді" та "Радіо Свобода". Також вона співпрацювала з "Українським радіо", "UA: Першим" та "Цензор.НЕТ". У 2022 році отримала нагороду Міжнародного жіночого медійного фонду "За мужність у журналістиці".
Загибель журналістки Вікторії Рощиної в російському полоні
10 жовтня батьку української журналістки, лауреатки премії "Мужність у журналістиці" 2022 року Вікторії Рощиної, яка перебувала у російському полоні, повідомили про її смерть під час етапування з Таганрога до Москви. Згодом інформацію підтвердили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.
Вікторія Рощина зникла 3 серпня 2023 року на окупованій території, звідки вела репортаж.
У травні 2024 року РФ вперше визнала, що тримає Вікторію Рощину в полоні.
Росія довго не повертала Україні тіло журналістки.
Тіло журналістки Вікторії Рощиної повернули в Україну ще наприкінці лютого, однак вперше публічно про це оголосили 24 квітня.
За "Статутом звання "Герой України" , воно надається громадянам України «за здійснення визначного геройського вчинку або визначних трудових досягнень » і може надаватися посмертно.