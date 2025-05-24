Зеленський присвоїв звання Героя України ще сімом військовослужбовцям, шістьом з них - посмертно

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України сімом військовим, шістьом із них - посмертно.

Відповідні укази опубліковані на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, згідно з указом №343/2025 звання Героя України із врученням ордена "Золота Зірка" присвоєно старшому сержанту Андрію Орлівському.

Також президент указами №337/2025, №338/2025, №339/2025, №340/2025, №341/2025, №342/2025 присвоїв звання Героя України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" лейтенанту Максиму Веприку (посмертно), молодшому лейтенанту Назару Кравчуку (посмертно), лейтенанту Анатолію Липчею (посмертно), солдату Павлу Лисиці (посмертно), лейтенанту Антону Спіцину (посмертно), лейтенанту Олександру Чухну (посмертно).

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Звання присвоєні за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України, а також самовіддане служіння українському народові.