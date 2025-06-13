Зеленский вручил высшие государственные награды военным и семьям Героев Украины. ФОТОрепортаж
Президент Владимир Зеленский вручил воинам высшие государственные награды и передал ордена "Золота Зірка" родным погибших Героев, удостоенных этого звания посмертно.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Глава государства отметил, что с начала полномасштабной войны более 113 тыс. украинских защитников и защитниц из разных составляющих Сил безопасности и обороны Украины отмечены орденами и медалями.
Зеленский передал родным павших Героев Украины ордена "Золота Зірка". Этого звания посмертно удостоены:
- Капитан Андрей Антихович
- Сержант Юрий Баланчук
- Сержант Павел Балтян
- Младший сержант Сергей Волощук
- Младший сержант Роман Голуб
- Старший солдат Евгений Горин
- Младший сержант Алексей Дзюбка
- Сержант Геннадий Керничный
- Подполковник Денис Кирилюк
- Младший сержант Андрей Колодязный
- Старшина Евгений Лемешенко
- Сержант Андрей Линийчук
- Сержант Леонид Хелемский
Президент также отметил орденом "Золота Зірка" Героя Украины главного сержанта Андрея Орловского.
Кроме того, Глава государства отметил десять защитников наградой "Хрест бойових заслуг". Награду получили:
- Подполковник Ярослав Бурковский
- Матрос Юрий Визинский
- Старший лейтенант Дмитрий Жуков
- Майор Сергей Завалий
- Солдат Андрей Загайный
- Командир 46-й отдельной аэромобильной бригады подполковник Дмитрий Капитула
- Командир 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады полковник Эдуард Колодий
- Капитан Евгений Коржик
- Старший солдат Родион Маринский
- Старший сержант Вячеслав Савченко
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Нагородити посмертно орденом Героя України
https://petition.president.gov.ua/petition/243904