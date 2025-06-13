Зеленский вручил высшие государственные награды военным и семьям Героев Украины. ФОТОрепортаж

Президент Владимир Зеленский вручил воинам высшие государственные награды и передал ордена "Золота Зірка" родным погибших Героев, удостоенных этого звания посмертно.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Глава государства отметил, что с начала полномасштабной войны более 113 тыс. украинских защитников и защитниц из разных составляющих Сил безопасности и обороны Украины отмечены орденами и медалями.

Зеленский передал родным павших Героев Украины ордена "Золота Зірка". Этого звания посмертно удостоены:

Капитан Андрей Антихович

Сержант Юрий Баланчук

Сержант Павел Балтян

Младший сержант Сергей Волощук

Младший сержант Роман Голуб

Старший солдат Евгений Горин

Младший сержант Алексей Дзюбка

Сержант Геннадий Керничный

Подполковник Денис Кирилюк

Младший сержант Андрей Колодязный

Старшина Евгений Лемешенко

Сержант Андрей Линийчук

Сержант Леонид Хелемский

Президент также отметил орденом "Золота Зірка" Героя Украины главного сержанта Андрея Орловского.











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Кроме того, Глава государства отметил десять защитников наградой "Хрест бойових заслуг". Награду получили:

Подполковник Ярослав Бурковский

Матрос Юрий Визинский

Старший лейтенант Дмитрий Жуков

Майор Сергей Завалий

Солдат Андрей Загайный

Командир 46-й отдельной аэромобильной бригады подполковник Дмитрий Капитула

Командир 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады полковник Эдуард Колодий

Капитан Евгений Коржик

Старший солдат Родион Маринский

Старший сержант Вячеслав Савченко





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