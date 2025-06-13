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Зеленский вручил высшие государственные награды военным и семьям Героев Украины. ФОТОрепортаж

Президент Владимир Зеленский вручил воинам высшие государственные награды и передал ордена "Золота Зірка" родным погибших Героев, удостоенных этого звания посмертно.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Глава государства отметил, что с начала полномасштабной войны более 113 тыс. украинских защитников и защитниц из разных составляющих Сил безопасности и обороны Украины отмечены орденами и медалями.

награждение военных и семей героев

Зеленский передал родным павших Героев Украины ордена "Золота Зірка". Этого звания посмертно удостоены:

  • Капитан Андрей Антихович
  • Сержант Юрий Баланчук
  • Сержант Павел Балтян
  • Младший сержант Сергей Волощук
  • Младший сержант Роман Голуб
  • Старший солдат Евгений Горин
  • Младший сержант Алексей Дзюбка
  • Сержант Геннадий Керничный
  • Подполковник Денис Кирилюк
  • Младший сержант Андрей Колодязный
  • Старшина Евгений Лемешенко
  • Сержант Андрей Линийчук
  • Сержант Леонид Хелемский

Президент также отметил орденом "Золота Зірка" Героя Украины главного сержанта Андрея Орловского.

Зеленский передал награды семерым'ям Героїв України
Зеленский передал награды семерым'ям Героїв України
Зеленский передал награды семерым'ям Героїв України
Зеленский передал награды семерым'ям Героїв України
Зеленский передал награды семерым'ям Героїв України

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Зеленский передал награды семерым'ям Героїв України
Зеленский передал награды семерым'ям Героїв України
Зеленский передал награды семерым'ям Героїв України

Зеленский передал награды семерым'ям Героїв України
Зеленский передал награды семерым'ям Героїв України
Зеленский передал награды семерым'ям Героїв України
Зеленский передал награды семерым'ям Героїв України
Зеленский передал награды семерым'ям Героїв України
Зеленский передал награды семерым'ям Героїв України

Кроме того, Глава государства отметил десять защитников наградой "Хрест бойових заслуг". Награду получили:

  • Подполковник Ярослав Бурковский
  • Матрос Юрий Визинский
  • Старший лейтенант Дмитрий Жуков
  • Майор Сергей Завалий
  • Солдат Андрей Загайный
  • Командир 46-й отдельной аэромобильной бригады подполковник Дмитрий Капитула
  • Командир 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады полковник Эдуард Колодий
  • Капитан Евгений Коржик
  • Старший солдат Родион Маринский
  • Старший сержант Вячеслав Савченко

Зеленский вручил награды военным
Зеленский вручил награды военным

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Зеленский вручил награды военным
Зеленский вручил награды военным
Зеленский вручил награды военным
Зеленский вручил награды военным
Зеленский вручил награды военным

Автор: 

Герой Украины (464) Зеленский Владимир (20925) награда (1819)


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Нагородити посмертно орденом Героя України
https://petition.president.gov.ua/petition/243904
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13.06.2025 21:01 Ответить
Ішак піариться на людській біді, яку сам і сотворив.
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13.06.2025 21:07 Ответить
Найвищу Держ. Нагороду видати ШОЙГУ С.К. за те, що пропив більшу частину грошей на армію.... встановити обеліск (під землею), видати пляшку горілки
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13.06.2025 21:10 Ответить
Покарання невинних, нагородження непричетних.
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13.06.2025 22:17 Ответить
 
 