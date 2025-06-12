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Новости Альтернатива разведданным США
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Украина не сможет компенсировать, если США остановят обмен разведданными, - Зеленский

Зеленский о замене обмена разведданными с США

Президент Владимир Зеленский заявил, что если Штаты остановят обмен разведданными с Киевом, то Украина не сможет компенсировать это. Поддержка Вашингтона важна во время отражения массированных атак РФ.

Об этом он сказал во время разговора со СМИ по итогам встречи с министром обороны Германии Борисом Писториусом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Его спросили, сможет ли Украина компенсировать потерю поддержки от Соединенных Штатов, если это произойдет.

"Во время массированных атак на нас мы используем разведданные от Соединенных Штатов и европейцев, чтобы спасти жизнь от баллистических ракет и тому подобное. Потому что вы видите - они пытаются поразить гражданских. И мы не сможем компенсировать, например, отсутствие этих разведданных", - ответил Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США уменьшат прямую военную помощь Украине, но оставят доступ к данным разведки, - Foreign Policy

Ранее президент сообщил, что Украина не может отслеживать запуск российских баллистических ракет без разведывательной информации от Соединенных Штатов.

Автор: 

Зеленский Владимир (20906) разведка (4196) США (27182)


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Топ комментарии
+11
Зе , тоді поясни за що ти віддав ррідкоземельні ? Взагалі то НАДРА- це майно громадян
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12.06.2025 17:59 Ответить
+9
а де супутник наволонтерника пердули?
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12.06.2025 18:06 Ответить
+5
За 3,5 роки війни, без США нічого зробити не можемо...
А де довгий "Нептун" ?))) бла-бла-бла...
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12.06.2025 18:06 Ответить
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Зе , тоді поясни за що ти віддав ррідкоземельні ? Взагалі то НАДРА- це майно громадян
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12.06.2025 17:59 Ответить
Соню, звідки ця методичка прийшла?
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12.06.2025 18:06 Ответить
зе-ботярі не подобається закономірне питання??????
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12.06.2025 18:37 Ответить
За можливість зіскочити, в разі поразки ))
Його ж діти вже не в Україні, Залужний за ними поглядає))
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12.06.2025 18:15 Ответить
Конго. Страна такая есть. В Африке. Там сейчас война идет. Хулиганы зрения лишают повстанцы власть отбирают.
Вы не поверите. Они с Америкой заключили договор о совместном использовании конголезский недр. Да. С Афганистаном тоже был заключен такой договор.
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12.06.2025 18:16 Ответить
За те і віддав що поки що маємо ці розвіддані!
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12.06.2025 19:25 Ответить
За 3,5 роки війни, без США нічого зробити не можемо...
А де довгий "Нептун" ?))) бла-бла-бла...
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12.06.2025 18:06 Ответить
Да взагалі за 30 років, чого уж за 3.5! В нас навіть планів немає ДРЛО свої мати. Подарили одного невеликого Швеція і то добре!
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12.06.2025 19:22 Ответить
Для Трампа правильно казати "Україна не зможе компенсувати надані кредити та ще більше оплатити зброї і, найгірше, українські ресурси будуть використовуватися москалями проти США та Заходу".
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12.06.2025 18:06 Ответить
а де супутник наволонтерника пердули?
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12.06.2025 18:06 Ответить
А кацапу аби висратись. І не важливо де. Слово "супутник" тобі видали чи сам десь вичитав?
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12.06.2025 18:50 Ответить
Стерненко, перелогінься, бо притулини вуха стирчать
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12.06.2025 18:56 Ответить
Лана Зеркаль-«Я про це чула у Вашингтоні в Конгресі від конгресменів - що до заступників керівника Офісу президента України вже підготовлені пакети санкцій, що в них є вся інформація про рахунки, про людей, які зберігають кошти, про електронні гаманці тощо. Для мене було здивуванням, коли я це почула від колег з іноземних амбасад, що цей перелік вже розширений до понад 230 людей, і що туди виходять всі міністри і всі основні політики від "Слуги народу" і решта», - сказала українська дипломатка.
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12.06.2025 18:07 Ответить
https://tsn.ua/amp/politika/chy-planuvaly-ssha-sanktsiyi-proty-************-posadovtsiv-pislia-superechky-v-bilomu-domi-zerkal-dala-vidpovid-2802623.html#amp_ct=1749740759532&amp_tf=%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%3A%20%251%24s&aoh=17497407374649&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com
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12.06.2025 18:08 Ответить
За цю жіночку я б проголосував на виборах Президента України.....
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12.06.2025 19:32 Ответить
Дана Зерцаль така ж мародерка як і ті що внесени в перелік.
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12.06.2025 19:54 Ответить
Дякую за інформацію зелений ворішка. Продовжуй інформування та спостереження.
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12.06.2025 18:08 Ответить
не сможет и что делать? отдали все что можно, вплоть с независимомтью и редкоземельными материалами
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12.06.2025 18:13 Ответить
Нема такої країни США. Є піндосія
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12.06.2025 18:17 Ответить
а сенс було рідкоземельні віддавати тоді???? за особисту безпеку зе-гундоса обрізанного????
СЕННС який ті надра віддати сша якщо ні гарантій по будапешському не виконали ні допомоги на 2026 рік не заклали????? нахіба?????
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12.06.2025 18:38 Ответить
На буя нам ті розвіддані від США, якщо в нас є супутник притули? 🤣🤣🤣
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12.06.2025 18:50 Ответить
Щось таке сказав ЯНєЛох, що взагалі не зрозуміло! А як же щити для розгона демонстрантів? А як же клумби в Покровську? Хіба це не замінить розвідданні? Та годі скиглити! В нас же є фінансування Національного кешбеку!
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12.06.2025 19:08 Ответить
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12.06.2025 19:31 Ответить
 
 