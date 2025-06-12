Украина не сможет компенсировать, если США остановят обмен разведданными, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что если Штаты остановят обмен разведданными с Киевом, то Украина не сможет компенсировать это. Поддержка Вашингтона важна во время отражения массированных атак РФ.
Об этом он сказал во время разговора со СМИ по итогам встречи с министром обороны Германии Борисом Писториусом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
Его спросили, сможет ли Украина компенсировать потерю поддержки от Соединенных Штатов, если это произойдет.
"Во время массированных атак на нас мы используем разведданные от Соединенных Штатов и европейцев, чтобы спасти жизнь от баллистических ракет и тому подобное. Потому что вы видите - они пытаются поразить гражданских. И мы не сможем компенсировать, например, отсутствие этих разведданных", - ответил Зеленский.
Ранее президент сообщил, что Украина не может отслеживать запуск российских баллистических ракет без разведывательной информации от Соединенных Штатов.
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Його ж діти вже не в Україні, Залужний за ними поглядає))
Хулиганы зрения лишаютповстанцы власть отбирают.
Вы не поверите. Они с Америкой заключили договор о совместном использовании конголезский недр. Да. С Афганистаном тоже был заключен такой договор.
А де довгий "Нептун" ?))) бла-бла-бла...
СЕННС який ті надра віддати сша якщо ні гарантій по будапешському не виконали ні допомоги на 2026 рік не заклали????? нахіба?????