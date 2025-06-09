США уменьшат прямую военную помощь Украине, но оставят доступ к данным разведки, - Foreign Policy
Администрация Трампа не планирует останавливать передачу ВСУ ключевых данных разведки, включая данные со спутников и координаты важных целей для дальнобойных ударов.
Об этом пишет журнал Foreign Policy, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Издание отмечает, что в Киеве продолжают верить, что Трамп вскоре изменит свою точку зрения и начнет больше помогать Украине.
Однако, более вероятным журналисты считают то, что Трамп обвинит и Москву, и Киев в неспособности выполнить его указания и откажется от активного участия в дипломатии, а также прекратит поставки американского оружия Украине. При этом, что администрация Трампа не откажется от Украины полностью.
"Американские политики - среди них большинство республиканцев - понимают, что Вашингтон слишком много теряет от потенциального украинского краха. Соединенные Штаты могут и, вероятно, будут делать предложения, аналогичные предыдущей поддержке, если это не обойдется Вашингтону слишком дорого", - говорится в статье.
Инсайдеры в Вашингтоне рассказывают, что администрация Трампа не будет приостанавливать доступ Украины к американской спутниковой разведке, имеющей решающее значение для нанесения точных ударов на поле боя, называя американские спутники "глазами и ушами" ВСУ.
Напоминается, что в феврале 2022 года Национальное агентство геопространственной разведки США предоставило Украине доступ к коммерческой платформе спутниковой съемки, которая использует радарные снимки высокого разрешения для отслеживания передвижения российских войск, которые украинские военные используют для планирования контрнаступления. Как пишет New York Times, украинские военные в большинстве своих операций, связанных с нанесением дальних ударов, в значительной степени зависят от координат, полученных от американской разведки.
"Критически важно, что это одна из немногих технологий, которую не могут заменить ни украинцы, ни их европейские союзники. Без нее Киев оказался бы в невыгодном положении. Но этого не произойдет, потому что постоянный доступ Украины позволяет США держать руку на пульсе войны, а не стоять в стороне как ненужный наблюдатель", - добавляют авторы.
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А в 2018 той же Дональд Трамп передав Україні Джавеліни.
Хто тоді був Президентом України, і послом в США?
Власне, перш за все питання має стояти так: - "а коли передали - до, чи після початку повномасштабної?"
Реєстрація: 09 червня 2025
Заходив: 09 червня 2025 в 22:27
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О!
У пожежному порядку активували фахову бойчиню «контрпропаганди»?
Ну давайте.
Працюйте.
Чао.
Перші два пуски могли не бути ідеальними, але це дало можливість ЗСУ краще розуміти, як правильно застосовувати Javelin. Навіть якщо перші пуски були не зовсім успішними, ЗСУ вчилися на своїх помилках та стали більш кваліфікованими в управлінні цим типом озброєння.
Його застосування у бойових умовах демонструвало, що ця зброя має великий потенціал та може бути ефективною проти російської агресії
Невже равлики такі тупі? Тупіші за акваріумних рибок? Нічосі! Не знав... )))
ТАКО - недоговороздатний
І це навіть мені, українцю .що проти Зе-шапіто - зрозуміло
Бо ж чекалось: «Кієв за трі дня».
Знайшлись пізніше.
Та про що мова, як що клістрони для С300 віддали лише через пів року після нападу россіі !!!!
«10 черв. 2022 р. - Суд передав "незаконно ввезені" клістрони на потреби ППО ЗСУ. Критичні для оборони деталі близько року були у простої.»
Джавеліни.
Що ж такого зараз помінялось?
В США знову той же Трамп.
?
Який Байден?
Тоді мєстниє шапіто+«бойци нєвідімого фронта» підняли крик: «За етот лєнд- ліз будут расплачіваться наші внукі!»
За українських внуків ця сволота турбувалась...
Забули, що брехала ця свора ?
А наріду вдули у вуха, що : «За етот лєнд- ліз будут расплачіваться наші внукі!»
мчудаком так і залишився!
У яких IQ -73....
І скільки ТАКО
Ось тобі і відповідь, дурню трампіський
Те , що Порох зробив з цього гарну інфозброю і взяв кацапів на понт - то справа інша
Часів Р.Рейгана. Була...
Але завдяки ТрамПуйлові перетворюється на федеральний придаток рашапідерейшн.
Ну що зробиш... агент "краснов" в дії.
А зась їм , а не копалини
Люди не дадуть , якщо не буде зброї
Так своїм хозям нацик з ФША і передай
Ольо!!!
Ви що нічого не чули про потужний супутник Притули???!!!
Да він один робить більше, ніж сотні супутників США. 😁
А ще дуже скоро, вже майже скоріше ніж вчора, з'явиться потужна балістика, потужні крилаті ракети і потужне ППО.
А, якщо не з'явиться то ЗЄ-лідор вам ще щось пообіцяє чи збере ставку і доручить щось комусь.
Так переможемо!!!
Я саме про це і кажу.
Бо ті дві, що є у Шапітолія, дуже зайняті.
над зоною бойових дій тільки двічі на добу
Потужно!!! 😁
Набагато потужніше, ніж 3 супутники США у будь-який час, у будь-якій локації.
Головне розповісти, що спецоперації ГУРМО робляться на основі даних, які отримуються двічі на добу з одного супутника притули, а не у реальному часі з сотень супутників США.
Бо справа не у супутнику, а у піарі та грошах, які на нього витрачені.
Але якось наступає момент істини, ЗЄ викидають з Білого дому і замість розвідданих США ЗСУ отримують сталеві яйця лідора. І тут з'ясовується, що супутник притули - це ні про що.