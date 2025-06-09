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Новости Альтернатива разведданным США США возобновили обмен разведданными с Украиной
4 111 69

США уменьшат прямую военную помощь Украине, но оставят доступ к данным разведки, - Foreign Policy

супутник

Администрация Трампа не планирует останавливать передачу ВСУ ключевых данных разведки, включая данные со спутников и координаты важных целей для дальнобойных ударов.

Об этом пишет журнал Foreign Policy, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Издание отмечает, что в Киеве продолжают верить, что Трамп вскоре изменит свою точку зрения и начнет больше помогать Украине.

Однако, более вероятным журналисты считают то, что Трамп обвинит и Москву, и Киев в неспособности выполнить его указания и откажется от активного участия в дипломатии, а также прекратит поставки американского оружия Украине. При этом, что администрация Трампа не откажется от Украины полностью.

"Американские политики - среди них большинство республиканцев - понимают, что Вашингтон слишком много теряет от потенциального украинского краха. Соединенные Штаты могут и, вероятно, будут делать предложения, аналогичные предыдущей поддержке, если это не обойдется Вашингтону слишком дорого", - говорится в статье.

Инсайдеры в Вашингтоне рассказывают, что администрация Трампа не будет приостанавливать доступ Украины к американской спутниковой разведке, имеющей решающее значение для нанесения точных ударов на поле боя, называя американские спутники "глазами и ушами" ВСУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина получает информацию о пусках баллистических ракет от партнеров, - Зеленский

Напоминается, что в феврале 2022 года Национальное агентство геопространственной разведки США предоставило Украине доступ к коммерческой платформе спутниковой съемки, которая использует радарные снимки высокого разрешения для отслеживания передвижения российских войск, которые украинские военные используют для планирования контрнаступления. Как пишет New York Times, украинские военные в большинстве своих операций, связанных с нанесением дальних ударов, в значительной степени зависят от координат, полученных от американской разведки.

"Критически важно, что это одна из немногих технологий, которую не могут заменить ни украинцы, ни их европейские союзники. Без нее Киев оказался бы в невыгодном положении. Но этого не произойдет, потому что постоянный доступ Украины позволяет США держать руку на пульсе войны, а не стоять в стороне как ненужный наблюдатель", - добавляют авторы.

Также читайте: Если США не будут помогать Украине, у Путина будет больше шансов выиграть войну, - Зеленский

Автор: 

разведка (4194) США (27166) война в Украине (4715)


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Топ комментарии
+11
Результат роботи потужного МЗС України, і особисто власниці ресторану, і за сумістництвом послині в США.

А в 2018 той же Дональд Трамп передав Україні Джавеліни.
Хто тоді був Президентом України, і послом в США?
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09.06.2025 21:47 Ответить
+9
Трамп зупинить допомогу зброєю - тут і до ворожки не ходи - гнила він людина
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09.06.2025 21:50 Ответить
+7
Треба Єрмаку ще раз поїхати. Україна і без того лишиться.
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09.06.2025 21:48 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
От бачите. А ви: Саліван, Саліван..."
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09.06.2025 21:43 Ответить
Тут навіть сьогодні вистачає зачарованих республіканцями загалом і Трампом зокрема, які досі риють на Байдена і далі вірять, що Трамп дасть Україні більше допомоги. 😏 Значна частина з них під чмериканським прапорцем. Це американські брати по розуму наших 73-відсоткових. Вони вірять лише вдасним вухам, на які намотують лапшу різні пропагандони.
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09.06.2025 23:18 Ответить
Результат роботи потужного МЗС України, і особисто власниці ресторану, і за сумістництвом послині в США.

А в 2018 той же Дональд Трамп передав Україні Джавеліни.
Хто тоді був Президентом України, і послом в США?
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09.06.2025 21:47 Ответить
А ф16 якому президенту передали?
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09.06.2025 21:59 Ответить
Не презмденту, а Україні.
Власне, перш за все питання має стояти так: - "а коли передали - до, чи після початку повномасштабної?"
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09.06.2025 22:18 Ответить
А зараз якому президенту припинили передачу озброєння?
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09.06.2025 22:22 Ответить
Чому у більшості пам'ять наче у равлика? У 2018 році Трамп не подарував, а продав Україні 35 британських ПТРК Джавелін та 210 ракет до них на суму 47 мільйонів доларі, що ще тоді викликало подив, оскільки ця зброя була з їх старих запасів, а продана за вдвічі вищу ціну ніж нова. А перші два пуски, які були здійснені у присутності американських дипломатів на полігонах, провалилися, бо ракети просто впали та не спрацювали, про це писав навіть сам Цензор пару місяців тому у контексті сварки у білому домі, стаття називається "Про суперечку в Овальному кабінеті і її наслідки"
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09.06.2025 22:47 Ответить
«Olena Kaprykon
Реєстрація: 09 червня 2025
Заходив: 09 червня 2025 в 22:27
Мене читають: 0
Я читаю: 0»

О!
У пожежному порядку активували фахову бойчиню «контрпропаганди»?
Ну давайте.
Працюйте.
Чао.
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09.06.2025 23:04 Ответить
Перші 100 ракет Javelin, поставлені в ЗСУ, були з існуючих запасів, що спричинило певні труднощі у підготовці та застосуванні. Перші два пуски, можливо, демонстрували, що необхідно вдосконалити тренування, але в цілому, Javelin став важливим засобом для захисту України.

Перші два пуски могли не бути ідеальними, але це дало можливість ЗСУ краще розуміти, як правильно застосовувати Javelin. Навіть якщо перші пуски були не зовсім успішними, ЗСУ вчилися на своїх помилках та стали більш кваліфікованими в управлінні цим типом озброєння.

Його застосування у бойових умовах демонструвало, що ця зброя має великий потенціал та може бути ефективною проти російської агресії
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09.06.2025 23:24 Ответить
"Чому у більшості пам'ять наче у равлика?"

Невже равлики такі тупі? Тупіші за акваріумних рибок? Нічосі! Не знав... )))
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09.06.2025 23:34 Ответить
👏👏👏👏👏
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09.06.2025 23:19 Ответить
Nu tak tagda Tromba v uzde derzhali respublikanci , kak naprimer Makein , a teper .... I dzevelini ni Tramp daval , a kongres , i u Tromba nebilo variantov nepodpisati , a teper......
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09.06.2025 22:04 Ответить
Результат помилки 2024 США
ТАКО - недоговороздатний
І це навіть мені, українцю .що проти Зе-шапіто - зрозуміло
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09.06.2025 22:10 Ответить
Під тиском конгресу,передав то передав,а про дозвіл на застування "забув",і що з ними сталось на складах через кілька років.
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09.06.2025 22:37 Ответить
Та їх добре сховали.
Бо ж чекалось: «Кієв за трі дня».
Знайшлись пізніше.
Та про що мова, як що клістрони для С300 віддали лише через пів року після нападу россіі !!!!

«10 черв. 2022 р. - Суд передав "незаконно ввезені" клістрони на потреби ППО ЗСУ. Критичні для оборони деталі близько року були у простої.»
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09.06.2025 22:48 Ответить
Треба було почати з того, що ті клістрони до радянських ППО були контрабандою ввезені з Росії до України через кількох посередників, які перепродували їх один одному за значно завищеними цінами не як необхідність, а заради кратної вигоди для себе, через що близько року й були арештовані поки здійснювалися судові та слідчі процеси, і ще з десяток років залишалися б там й надалі, якби не агресія Росії проти України у 2022 та відсутність альтернативи їх виробництву в Україні
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09.06.2025 23:06 Ответить
Дааа...
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09.06.2025 23:08 Ответить
200 выстрелов с запретом их применения.
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09.06.2025 23:00 Ответить
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09.06.2025 21:48 Ответить
Треба Єрмаку ще раз поїхати. Україна і без того лишиться.
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09.06.2025 21:48 Ответить
Трамп зупинить допомогу зброєю - тут і до ворожки не ходи - гнила він людина
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09.06.2025 21:50 Ответить
А в 2018 Трамп, вперше, після ніякого Обами, надав Україні зброю.
Джавеліни.
Що ж такого зараз помінялось?
В США знову той же Трамп.
?
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09.06.2025 21:55 Ответить
Накал війни помінявся
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09.06.2025 21:57 Ответить
А Обама чому не дав?
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09.06.2025 22:01 Ответить
Обама не по цьому - він за мир у всьому світі
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09.06.2025 22:09 Ответить
Понятно...«То кінь пристав, то #уй не встав» (с)
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09.06.2025 22:11 Ответить
Світ такий - то сорочка довга - то *** короткий
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09.06.2025 22:14 Ответить
Ну то вже Ваші проблеми.
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09.06.2025 22:17 Ответить
От і побалакали - таку біду на мене звалити
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09.06.2025 22:22 Ответить
Не переймайтесь. У Вас все ще попереду.
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09.06.2025 22:25 Ответить
Байден той взагалі замість ленд ліза придумав схематоз шоб по трішки надрочувати зброю Україні аби кацапів не перемогли коли був шанс на початку війни
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09.06.2025 21:59 Ответить
Чоловіче, про що ви?
Який Байден?
Тоді мєстниє шапіто+«бойци нєвідімого фронта» підняли крик: «За етот лєнд- ліз будут расплачіваться наші внукі!»
За українських внуків ця сволота турбувалась...
Забули, що брехала ця свора ?
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09.06.2025 22:07 Ответить
Ну то наші підари підігравали байдену.. Невже ти думаєш шо зешоблу байден не міг угомонити?? Чи американці не знали як тут все розкрадається???
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09.06.2025 22:11 Ответить
Чоловіче, Вам треба аналітиком на Марафон.
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09.06.2025 22:12 Ответить
«Закон про ленд-ліз (англ. Lend-Lease Act) був прийнятий Конгресом США для надання Україні допомоги у вигляді озброєння, військової техніки та інших матеріальних ресурсів без будь-яких умов щодо їхнього повернення, лише за умови використання для оборони від російської агресії. За словами Президента США Джо Байдена, закон про ленд-ліз є ключовим інструментом для надання Україні необхідної допомоги у війні, щоб допомогти їй захистити свою суверенітет та територіальну цілісність.»
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09.06.2025 22:15 Ответить
Ну і. ????чому ленд ліз не запрацював???не було Російської агресії ???? Чому ленд ліз не став ключовим інструментом для надання Україні необхідної допомоги у війні, щоб допомогти їй захистити свою суверенітет та територіальну цілісність.???? Може розяснеш ???
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09.06.2025 22:23 Ответить
Тому що ОПа відмовилась.
А наріду вдули у вуха, що : «За етот лєнд- ліз будут расплачіваться наші внукі!»
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09.06.2025 22:28 Ответить
Лендліз не запрацював, тому що ту ж саму зброю Байден дав безкоштовно і назавжди. "Петріоти" кращє залишити в хазяйстві.
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09.06.2025 22:54 Ответить
Працюйте.
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09.06.2025 23:06 Ответить
Над чим?
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09.06.2025 23:07 Ответить
Там було 40"труб" зі списаними ракетами, які через одну, не спрацьовивали на полігоні!, а ключове- зброя не мала бути на лінії зіткнення... як був трамп мчудаком так і залишився!
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09.06.2025 22:01 Ответить
Дафай - дафай, тут є і твої слухачі.
У яких IQ -73....
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09.06.2025 22:09 Ответить
Скільки зброї дав Байден - безкоштовно
І скільки ТАКО
Ось тобі і відповідь, дурню трампіський
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09.06.2025 22:13 Ответить
Дебіл, навіть Порох вже визнав , що ТАКО у 2018 передав 10 джавелінів і при цьому заборонив їх використовувати на лінії зіткнення
Те , що Порох зробив з цього гарну інфозброю і взяв кацапів на понт - то справа інша
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09.06.2025 22:12 Ответить
дбл ти
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09.06.2025 22:45 Ответить
Те що за Трампа у нас не буде військової допомоги взагалі, або вона в рази зменшиться, було зрозуміло ще за часів Байдена. Про це казали всі, хто вміє тицяти по клавє, а не лише політичні ікспєрди. Ну і що для компенсації американської допомоги зробив ZEлідор зі своїми менеджеарми? Правильно - НІЧОГІСІНЬКО!!! Окрім того, щоб і далі нарікати на КЕРІВНИКІВ АМЕРИКИ, або на КЕРІВНИКІВ ЄВРОПИ і напевно забувши, що гарантом української Конституції та територіальної цілісності в Україні є президент України, яким мудрий нарід наобирав Zеленського. Попередника Порошенка на аналє Ги+Ги в 2019 звинувачували навіть у здорожчанні "борщового набору". А Zелідор досі "нівчьом нє вінават", бо ідіоти, які за нього голосували ладні пробачити йому не лише здорожчання борщового набору в рази, а й сотні тисяч загиблих співгромадян, бо визнати свою фатальну помилку у 2019 ця тупа юрба не здатна апріорі.
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09.06.2025 21:57 Ответить
Як би там не тренділи про Будапештський меморандум, але потрібно тамракса їбалом в його текст всунути, і не потрібно мені писати що він недолугий, або ще меморандум...
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09.06.2025 21:57 Ответить
ми й так знали що американці *ідараси.
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09.06.2025 22:01 Ответить
Була держава USA...
Часів Р.Рейгана. Була...
Але завдяки ТрамПуйлові перетворюється на федеральний придаток рашапідерейшн.
Ну що зробиш... агент "краснов" в дії.
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09.06.2025 22:01 Ответить
Трамп давно окреслив свою позицію: або сідайте за стіл переговорів і домовляйтесь, або воюйте чим є. Шашличник продав українські копалини в обмін на те щоб його не чіпали і не нагадували про вибори - а далі хай крутиться сам разом з європейськими "радниками" воювати далі скільки потрібно (їм).
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09.06.2025 22:05 Ответить
ТАКО виродок і пудель путіна. Чим далі тим більше у цьому переконуюсь
А зась їм , а не копалини
Люди не дадуть , якщо не буде зброї
Так своїм хозям нацик з ФША і передай
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09.06.2025 22:14 Ответить
А якого дива "Трамп"? Ніфіга - США. От США якщо обіцяли вписатися, то й мають вписуватися, незалежно від зміни президента. А то так кожні чотири роки можна хвостом крутити. Це кидалово.
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09.06.2025 22:16 Ответить
США і Саддаму багато чого обіцяли. Політика це не клуб джентльменів.
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09.06.2025 23:07 Ответить
Тоді дядьку Сему доведеться через років п'ять самому з кацапами воювати за Аляску
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09.06.2025 22:12 Ответить
доступ України до американської супутникової розвідки, що має вирішальне значення для нанесення точних ударів на полі бою, називаючи американські супутники "очима і вухами" ЗСУ

Ольо!!!
Ви що нічого не чули про потужний супутник Притули???!!!
Да він один робить більше, ніж сотні супутників США. 😁

А ще дуже скоро, вже майже скоріше ніж вчора, з'явиться потужна балістика, потужні крилаті ракети і потужне ППО.

А, якщо не з'явиться то ЗЄ-лідор вам ще щось пообіцяє чи збере ставку і доручить щось комусь.
Так переможемо!!!
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09.06.2025 22:28 Ответить
До чого тут супутник МОУ, на який притула зібрав гроші? він взагалі не пролітає над рашкою, а над зоною бойових дій тільки двічі на добу. "Потужність" супутників вимірюється в щільності їх мережі, особливо коли мова йде про далекобійні удари по тому ж Сибіру.
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09.06.2025 22:58 Ответить
Дійсно ні про що і ні до чого. 😁

Я саме про це і кажу.
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09.06.2025 23:01 Ответить
Він взагалі для виявлення цілей в зоні бойових дій, приплетений тут не по темі. Крилаті ракети у ЗСУ до речі є, підгальмовуєте.
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09.06.2025 23:03 Ответить
Мабуть тому третій рік без таурусів няк.
Бо ті дві, що є у Шапітолія, дуже зайняті.

над зоною бойових дій тільки двічі на добу
Потужно!!! 😁

Набагато потужніше, ніж 3 супутники США у будь-який час, у будь-якій локації.
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09.06.2025 23:09 Ответить
Я не розумію цього кривляння з "потужно", будь-який проліт над ворожими цілями цінний.
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09.06.2025 23:23 Ответить
Точно. Маючи у розпопядженні сотні джерел, витратити гроші на одну нікчему - це дуже цінно.

Головне розповісти, що спецоперації ГУРМО робляться на основі даних, які отримуються двічі на добу з одного супутника притули, а не у реальному часі з сотень супутників США.

Бо справа не у супутнику, а у піарі та грошах, які на нього витрачені.

Але якось наступає момент істини, ЗЄ викидають з Білого дому і замість розвідданих США ЗСУ отримують сталеві яйця лідора. І тут з'ясовується, що супутник притули - це ні про що.
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09.06.2025 23:54 Ответить
 
 