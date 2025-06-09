США уменьшат прямую военную помощь Украине, но оставят доступ к данным разведки, - Foreign Policy

Администрация Трампа не планирует останавливать передачу ВСУ ключевых данных разведки, включая данные со спутников и координаты важных целей для дальнобойных ударов.

Об этом пишет журнал Foreign Policy, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Издание отмечает, что в Киеве продолжают верить, что Трамп вскоре изменит свою точку зрения и начнет больше помогать Украине.

Однако, более вероятным журналисты считают то, что Трамп обвинит и Москву, и Киев в неспособности выполнить его указания и откажется от активного участия в дипломатии, а также прекратит поставки американского оружия Украине. При этом, что администрация Трампа не откажется от Украины полностью.

"Американские политики - среди них большинство республиканцев - понимают, что Вашингтон слишком много теряет от потенциального украинского краха. Соединенные Штаты могут и, вероятно, будут делать предложения, аналогичные предыдущей поддержке, если это не обойдется Вашингтону слишком дорого", - говорится в статье.

Инсайдеры в Вашингтоне рассказывают, что администрация Трампа не будет приостанавливать доступ Украины к американской спутниковой разведке, имеющей решающее значение для нанесения точных ударов на поле боя, называя американские спутники "глазами и ушами" ВСУ.

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Напоминается, что в феврале 2022 года Национальное агентство геопространственной разведки США предоставило Украине доступ к коммерческой платформе спутниковой съемки, которая использует радарные снимки высокого разрешения для отслеживания передвижения российских войск, которые украинские военные используют для планирования контрнаступления. Как пишет New York Times, украинские военные в большинстве своих операций, связанных с нанесением дальних ударов, в значительной степени зависят от координат, полученных от американской разведки.

"Критически важно, что это одна из немногих технологий, которую не могут заменить ни украинцы, ни их европейские союзники. Без нее Киев оказался бы в невыгодном положении. Но этого не произойдет, потому что постоянный доступ Украины позволяет США держать руку на пульсе войны, а не стоять в стороне как ненужный наблюдатель", - добавляют авторы.

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