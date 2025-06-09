США зменшать пряму військову допомогу Україні, але залишать доступ до даних розвідки, - Foreign Policy
Адміністрація Трампа не планує зупиняти передачу ЗСУ ключових даних розвідки, зокрема дані з супутників і координати важливих цілей для далекобійних ударів.
Про це пише журнал Foreign Policy, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Видання зазначає, що в Києві продовжують вірити, що Трамп незабаром змінить свою точку зору і почне більше допомагати Україні.
Однак, більш вірогідним журналісти вважають те, що Трамп звинуватить і Москву, і Київ у нездатності виконати його вказівки і відмовиться від активної участі в дипломатії, а також припинить постачання американської зброї Україні. При цьому, що адміністрація Трампа не відмовиться від України повністю.
"Американські політики - серед них більшість республіканців - розуміють, що Вашингтон занадто багато втрачає від потенційного українського краху. Сполучені Штати можуть і, ймовірно, будуть робити пропозиції, аналогічні попередній підтримці, якщо це не обійдеться Вашингтону надто дорого", - ідеться в статті.
Інсайдери у Вашингтоні розповідають, що адміністрація Трампа не призупинятиме доступ України до американської супутникової розвідки, що має вирішальне значення для нанесення точних ударів на полі бою, називаючи американські супутники "очима і вухами" ЗСУ.
Нагадується, що в лютому 2022 року Національне агентство геопросторової розвідки США надало Україні доступ до комерційної платформи супутникової зйомки, яка використовує радарні знімки високої роздільної здатності для відстеження пересування російських військ, які українські військові використовують для планування контрнаступу. Як пише New York Times, українські військові в більшості своїх операцій, пов'язаних із нанесенням дальніх ударів, значною мірою залежать від координат, отриманих від американської розвідки.
"Критично важливо, що це одна з небагатьох технологій, яку не можуть замінити ні українці, ні їхні європейські союзники. Без неї Київ опинився б у невигідному становищі. Але цього не станеться, тому що постійний доступ України дає змогу США тримати руку на пульсі війни, а не стояти осторонь як непотрібний спостерігач", - додають автори.
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А в 2018 той же Дональд Трамп передав Україні Джавеліни.
Хто тоді був Президентом України, і послом в США?
Власне, перш за все питання має стояти так: - "а коли передали - до, чи після початку повномасштабної?"
ТАКО - недоговороздатний
І це навіть мені, українцю .що проти Зе-шапіто - зрозуміло
Джавеліни.
Що ж такого зараз помінялось?
В США знову той же Трамп.
?
Який Байден?
Тоді мєстниє шапіто+«бойци нєвідімого фронта» підняли крик: «За етот лєнд- ліз будут расплачіваться наші внукі!»
За українських внуків ця сволота турбувалась...
Забули, що брехала ця свора ?
А наріду вдули у вуха, що : «За етот лєнд- ліз будут расплачіваться наші внукі!»
мчудаком так і залишився!
У яких IQ -73....
І скільки ТАКО
Ось тобі і відповідь, дурню трампіський
Те , що Порох зробив з цього гарну інфозброю і взяв кацапів на понт - то справа інша
Часів Р.Рейгана. Була...
Але завдяки ТрамПуйлові перетворюється на федеральний придаток рашапідерейшн.
Ну що зробиш... агент "краснов" в дії.
А зась їм , а не копалини
Люди не дадуть , якщо не буде зброї
Так своїм хозям нацик з ФША і передай
Ольо!!!
Ви що нічого не чули про потужний супутник Притули???!!!
Да він один робить більше, ніж сотні супутників США. 😁
А ще дуже скоро, вже майже скоріше ніж вчора, з'явиться потужна балістика, потужні крилаті ракети і потужне ППО.
А, якщо не з'явиться то ЗЄ-лідор вам ще щось пообіцяє чи збере ставку і доручить щось комусь.
Так переможемо!!!