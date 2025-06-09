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Новини Альтернатива розвідданим США США відновили обмін розвідданими з Україною
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США зменшать пряму військову допомогу Україні, але залишать доступ до даних розвідки, - Foreign Policy

супутник

Адміністрація Трампа не планує зупиняти передачу ЗСУ ключових даних розвідки, зокрема дані з супутників і координати важливих цілей для далекобійних ударів.

Про це пише журнал Foreign Policy, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Видання зазначає, що в Києві продовжують вірити, що Трамп незабаром змінить свою точку зору і почне більше допомагати Україні.

Однак, більш вірогідним журналісти вважають те, що Трамп звинуватить і Москву, і Київ у нездатності виконати його вказівки і відмовиться від активної участі в дипломатії, а також припинить постачання американської зброї Україні. При цьому, що адміністрація Трампа не відмовиться від України повністю.

"Американські політики - серед них більшість республіканців - розуміють, що Вашингтон занадто багато втрачає від потенційного українського краху. Сполучені Штати можуть і, ймовірно, будуть робити пропозиції, аналогічні попередній підтримці, якщо це не обійдеться Вашингтону надто дорого", - ідеться в статті.

Інсайдери у Вашингтоні розповідають, що адміністрація Трампа не призупинятиме доступ України до американської супутникової розвідки, що має вирішальне значення для нанесення точних ударів на полі бою, називаючи американські супутники "очима і вухами" ЗСУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна отримує інформацію про пуски балістичних ракет від партнерів, - Зеленський

Нагадується, що в лютому 2022 року Національне агентство геопросторової розвідки США надало Україні доступ до комерційної платформи супутникової зйомки, яка використовує радарні знімки високої роздільної здатності для відстеження пересування російських військ, які українські військові використовують для планування контрнаступу. Як пише New York Times, українські військові в більшості своїх операцій, пов'язаних із нанесенням дальніх ударів, значною мірою залежать від координат, отриманих від американської розвідки.

"Критично важливо, що це одна з небагатьох технологій, яку не можуть замінити ні українці, ні їхні європейські союзники. Без неї Київ опинився б у невигідному становищі. Але цього не станеться, тому що постійний доступ України дає змогу США тримати руку на пульсі війни, а не стояти осторонь як непотрібний спостерігач", - додають автори.

Також читайте: Якщо США не допомагатимуть Україні, у Путіна буде більше шансів виграти війну, - Зеленський

Автор: 

розвідка (3881) США (23426) війна в Україні (4750)


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Топ коментарі
+4
Результат роботи потужного МЗС України, і особисто власниці ресторану, і за сумістництвом послині в США.

А в 2018 той же Дональд Трамп передав Україні Джавеліни.
Хто тоді був Президентом України, і послом в США?
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09.06.2025 21:47 Відповісти
+2
Трамп зупинить допомогу зброєю - тут і до ворожки не ходи - гнила він людина
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09.06.2025 21:50 Відповісти
+1
А в 2018 Трамп, вперше, після ніякого Обами, надав Україні зброю.
Джавеліни.
Що ж такого зараз помінялось?
В США знову той же Трамп.
?
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09.06.2025 21:55 Відповісти
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От бачите. А ви: Саліван, Саліван..."
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09.06.2025 21:43 Відповісти
Результат роботи потужного МЗС України, і особисто власниці ресторану, і за сумістництвом послині в США.

А в 2018 той же Дональд Трамп передав Україні Джавеліни.
Хто тоді був Президентом України, і послом в США?
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09.06.2025 21:47 Відповісти
А ф16 якому президенту передали?
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09.06.2025 21:59 Відповісти
Не презмденту, а Україні.
Власне, перш за все питання має стояти так: - "а коли передали - до, чи після початку повномасштабної?"
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09.06.2025 22:18 Відповісти
А зараз якому президенту припинили передачу озброєння?
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09.06.2025 22:22 Відповісти
Nu tak tagda Tromba v uzde derzhali respublikanci , kak naprimer Makein , a teper .... I dzevelini ni Tramp daval , a kongres , i u Tromba nebilo variantov nepodpisati , a teper......
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09.06.2025 22:04 Відповісти
Результат помилки 2024 США
ТАКО - недоговороздатний
І це навіть мені, українцю .що проти Зе-шапіто - зрозуміло
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09.06.2025 22:10 Відповісти
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09.06.2025 21:48 Відповісти
Треба Єрмаку ще раз поїхати. Україна і без того лишиться.
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09.06.2025 21:48 Відповісти
Трамп зупинить допомогу зброєю - тут і до ворожки не ходи - гнила він людина
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09.06.2025 21:50 Відповісти
А в 2018 Трамп, вперше, після ніякого Обами, надав Україні зброю.
Джавеліни.
Що ж такого зараз помінялось?
В США знову той же Трамп.
?
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09.06.2025 21:55 Відповісти
Накал війни помінявся
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09.06.2025 21:57 Відповісти
А Обама чому не дав?
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09.06.2025 22:01 Відповісти
Обама не по цьому - він за мир у всьому світі
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09.06.2025 22:09 Відповісти
Понятно...«То кінь пристав, то #уй не встав» (с)
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09.06.2025 22:11 Відповісти
Світ такий - то сорочка довга - то *** короткий
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09.06.2025 22:14 Відповісти
Ну то вже Ваші проблеми.
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09.06.2025 22:17 Відповісти
От і побалакали - таку біду на мене звалити
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09.06.2025 22:22 Відповісти
Не переймайтесь. У Вас все ще попереду.
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09.06.2025 22:25 Відповісти
Байден той взагалі замість ленд ліза придумав схематоз шоб по трішки надрочувати зброю Україні аби кацапів не перемогли коли був шанс на початку війни
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09.06.2025 21:59 Відповісти
Чоловіче, про що ви?
Який Байден?
Тоді мєстниє шапіто+«бойци нєвідімого фронта» підняли крик: «За етот лєнд- ліз будут расплачіваться наші внукі!»
За українських внуків ця сволота турбувалась...
Забули, що брехала ця свора ?
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09.06.2025 22:07 Відповісти
Ну то наші підари підігравали байдену.. Невже ти думаєш шо зешоблу байден не міг угомонити?? Чи американці не знали як тут все розкрадається???
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09.06.2025 22:11 Відповісти
Чоловіче, Вам треба аналітиком на Марафон.
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09.06.2025 22:12 Відповісти
«Закон про ленд-ліз (англ. Lend-Lease Act) був прийнятий Конгресом США для надання Україні допомоги у вигляді озброєння, військової техніки та інших матеріальних ресурсів без будь-яких умов щодо їхнього повернення, лише за умови використання для оборони від російської агресії. За словами Президента США Джо Байдена, закон про ленд-ліз є ключовим інструментом для надання Україні необхідної допомоги у війні, щоб допомогти їй захистити свою суверенітет та територіальну цілісність.»
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09.06.2025 22:15 Відповісти
Ну і. ????чому ленд ліз не запрацював???не було Російської агресії ???? Чому ленд ліз не став ключовим інструментом для надання Україні необхідної допомоги у війні, щоб допомогти їй захистити свою суверенітет та територіальну цілісність.???? Може розяснеш ???
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09.06.2025 22:23 Відповісти
Тому що ОПа відмовилась.
А наріду вдули у вуха, що : «За етот лєнд- ліз будут расплачіваться наші внукі!»
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09.06.2025 22:28 Відповісти
Там було 40"труб" зі списаними ракетами, які через одну, не спрацьовивали на полігоні!, а ключове- зброя не мала бути на лінії зіткнення... як був трамп мчудаком так і залишився!
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09.06.2025 22:01 Відповісти
Дафай - дафай, тут є і твої слухачі.
У яких IQ -73....
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09.06.2025 22:09 Відповісти
Скільки зброї дав Байден - безкоштовно
І скільки ТАКО
Ось тобі і відповідь, дурню трампіський
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09.06.2025 22:13 Відповісти
Дебіл, навіть Порох вже визнав , що ТАКО у 2018 передав 10 джавелінів і при цьому заборонив їх використовувати на лінії зіткнення
Те , що Порох зробив з цього гарну інфозброю і взяв кацапів на понт - то справа інша
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09.06.2025 22:12 Відповісти
Те що за Трампа у нас не буде військової допомоги взагалі, або вона в рази зменшиться, було зрозуміло ще за часів Байдена. Про це казали всі, хто вміє тицяти по клавє, а не лише політичні ікспєрди. Ну і що для компенсації американської допомоги зробив ZEлідор зі своїми менеджеарми? Правильно - НІЧОГІСІНЬКО!!! Окрім того, щоб і далі нарікати на КЕРІВНИКІВ АМЕРИКИ, або на КЕРІВНИКІВ ЄВРОПИ і напевно забувши, що гарантом української Конституції та територіальної цілісності в Україні є президент України, яким мудрий нарід наобирав Zеленського. Попередника Порошенка на аналє Ги+Ги в 2019 звинувачували навіть у здорожчанні "борщового набору". А Zелідор досі "нівчьом нє вінават", бо ідіоти, які за нього голосували ладні пробачити йому не лише здорожчання борщового набору в рази, а й сотні тисяч загиблих співгромадян, бо визнати свою фатальну помилку у 2019 ця тупа юрба не здатна апріорі.
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09.06.2025 21:57 Відповісти
Як би там не тренділи про Будапештський меморандум, але потрібно тамракса їбалом в його текст всунути, і не потрібно мені писати що він недолугий, або ще меморандум...
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09.06.2025 21:57 Відповісти
ми й так знали що американці *ідараси.
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09.06.2025 22:01 Відповісти
Була держава USA...
Часів Р.Рейгана. Була...
Але завдяки ТрамПуйлові перетворюється на федеральний придаток рашапідерейшн.
Ну що зробиш... агент "краснов" в дії.
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09.06.2025 22:01 Відповісти
Трамп давно окреслив свою позицію: або сідайте за стіл переговорів і домовляйтесь, або воюйте чим є. Шашличник продав українські копалини в обмін на те щоб його не чіпали і не нагадували про вибори - а далі хай крутиться сам разом з європейськими "радниками" воювати далі скільки потрібно (їм).
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09.06.2025 22:05 Відповісти
ТАКО виродок і пудель путіна. Чим далі тим більше у цьому переконуюсь
А зась їм , а не копалини
Люди не дадуть , якщо не буде зброї
Так своїм хозям нацик з ФША і передай
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09.06.2025 22:14 Відповісти
А якого дива "Трамп"? Ніфіга - США. От США якщо обіцяли вписатися, то й мають вписуватися, незалежно від зміни президента. А то так кожні чотири роки можна хвостом крутити. Це кидалово.
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09.06.2025 22:16 Відповісти
Тоді дядьку Сему доведеться через років п'ять самому з кацапами воювати за Аляску
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09.06.2025 22:12 Відповісти
Ми поки мобілізацію посилим, а там побачим - може Путін помре, а може Китай Сибір захопить. Якось воно буде. Інопланетяни, знову ж таки, буває шо прилітають.
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09.06.2025 22:15 Відповісти
доступ України до американської супутникової розвідки, що має вирішальне значення для нанесення точних ударів на полі бою, називаючи американські супутники "очима і вухами" ЗСУ

Ольо!!!
Ви що нічого не чули про потужний супутник Притули???!!!
Да він один робить більше, ніж сотні супутників США. 😁

А ще дуже скоро, вже майже скоріше ніж вчора, з'явиться потужна балістика, потужні крилаті ракети і потужне ППО.

А, якщо не з'явиться то ЗЄ-лідор вам ще щось пообіцяє чи збере ставку і доручить щось комусь.
Так переможемо!!!
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09.06.2025 22:28 Відповісти
 
 