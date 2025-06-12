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Новини Альтернатива розвідданим США
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Україна не зможе компенсувати, якщо США припинять обмін розвідданими, - Зеленський

Зеленський про заміну обміну розвіданими зі США

Президент Володимир Зеленський заявив, що якщо Штати припинять обмін розвідданими з Києвом, то Україна не зможе компенсувати це. Підтримка Вашингтона важлива під час відбиття масованих атак РФ.

Про це він сказав під час розмови зі ЗМІ за підсумками зустрічі з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ. 

Його запитали, чи зможе Україна компенсувати втрату підтримки від Сполучених Штатів, якщо це станеться.

"Під час масованих атак на нас ми використовуємо розвіддані від Сполучених Штатів та європейців, аби врятувати життя від балістичних ракет тощо. Тому що ви бачите – вони намагаються вразити цивільних. І ми не зможемо компенсувати, наприклад, відсутність цих розвідданих", - відповів Зеленський.

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Раніше президент повідомив, що Україна не може відслідковувати запуск російських балістичних ракет без розвідувальної інформації від Сполучених Штатів.

Автор: 

Зеленський Володимир (24391) розвідка (3883) США (23449)


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Топ коментарі
+5
Зе , тоді поясни за що ти віддав ррідкоземельні ? Взагалі то НАДРА- це майно громадян
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12.06.2025 17:59 Відповісти
+2
За 3,5 роки війни, без США нічого зробити не можемо...
А де довгий "Нептун" ?))) бла-бла-бла...
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12.06.2025 18:06 Відповісти
+2
а де супутник наволонтерника пердули?
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12.06.2025 18:06 Відповісти
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Зе , тоді поясни за що ти віддав ррідкоземельні ? Взагалі то НАДРА- це майно громадян
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12.06.2025 17:59 Відповісти
Соню, звідки ця методичка прийшла?
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12.06.2025 18:06 Відповісти
зе-ботярі не подобається закономірне питання??????
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12.06.2025 18:37 Відповісти
За можливість зіскочити, в разі поразки ))
Його ж діти вже не в Україні, Залужний за ними поглядає))
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12.06.2025 18:15 Відповісти
Конго. Страна такая есть. В Африке. Там сейчас война идет. Хулиганы зрения лишают повстанцы власть отбирают.
Вы не поверите. Они с Америкой заключили договор о совместном использовании конголезский недр. Да. С Афганистаном тоже был заключен такой договор.
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12.06.2025 18:16 Відповісти
За 3,5 роки війни, без США нічого зробити не можемо...
А де довгий "Нептун" ?))) бла-бла-бла...
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12.06.2025 18:06 Відповісти
Для Трампа правильно казати "Україна не зможе компенсувати надані кредити та ще більше оплатити зброї і, найгірше, українські ресурси будуть використовуватися москалями проти США та Заходу".
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12.06.2025 18:06 Відповісти
а де супутник наволонтерника пердули?
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12.06.2025 18:06 Відповісти
Лана Зеркаль-«Я про це чула у Вашингтоні в Конгресі від конгресменів - що до заступників керівника Офісу президента України вже підготовлені пакети санкцій, що в них є вся інформація про рахунки, про людей, які зберігають кошти, про електронні гаманці тощо. Для мене було здивуванням, коли я це почула від колег з іноземних амбасад, що цей перелік вже розширений до понад 230 людей, і що туди виходять всі міністри і всі основні політики від "Слуги народу" і решта», - сказала українська дипломатка.
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12.06.2025 18:07 Відповісти
https://tsn.ua/amp/politika/chy-planuvaly-ssha-sanktsiyi-proty-************-posadovtsiv-pislia-superechky-v-bilomu-domi-zerkal-dala-vidpovid-2802623.html#amp_ct=1749740759532&amp_tf=%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%3A%20%251%24s&aoh=17497407374649&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com
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12.06.2025 18:08 Відповісти
Дякую за інформацію зелений ворішка. Продовжуй інформування та спостереження.
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12.06.2025 18:08 Відповісти
не сможет и что делать? отдали все что можно, вплоть с независимомтью и редкоземельными материалами
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12.06.2025 18:13 Відповісти
Нема такої країни США. Є піндосія
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12.06.2025 18:17 Відповісти
а сенс було рідкоземельні віддавати тоді???? за особисту безпеку зе-гундоса обрізанного????
СЕННС який ті надра віддати сша якщо ні гарантій по будапешському не виконали ні допомоги на 2026 рік не заклали????? нахіба?????
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12.06.2025 18:38 Відповісти
 
 