Україна не зможе компенсувати, якщо США припинять обмін розвідданими, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що якщо Штати припинять обмін розвідданими з Києвом, то Україна не зможе компенсувати це. Підтримка Вашингтона важлива під час відбиття масованих атак РФ.
Про це він сказав під час розмови зі ЗМІ за підсумками зустрічі з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Його запитали, чи зможе Україна компенсувати втрату підтримки від Сполучених Штатів, якщо це станеться.
"Під час масованих атак на нас ми використовуємо розвіддані від Сполучених Штатів та європейців, аби врятувати життя від балістичних ракет тощо. Тому що ви бачите – вони намагаються вразити цивільних. І ми не зможемо компенсувати, наприклад, відсутність цих розвідданих", - відповів Зеленський.
Раніше президент повідомив, що Україна не може відслідковувати запуск російських балістичних ракет без розвідувальної інформації від Сполучених Штатів.
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Його ж діти вже не в Україні, Залужний за ними поглядає))
Хулиганы зрения лишаютповстанцы власть отбирают.
Вы не поверите. Они с Америкой заключили договор о совместном использовании конголезский недр. Да. С Афганистаном тоже был заключен такой договор.
А де довгий "Нептун" ?))) бла-бла-бла...
СЕННС який ті надра віддати сша якщо ні гарантій по будапешському не виконали ні допомоги на 2026 рік не заклали????? нахіба?????