Зеленский подписал законы о льготах для производителей дронов на оптоволокне
Президент Украины Владимир Зеленский подписал два закона, которые предусматривают налоговые и таможенные льготы для производителей беспилотников, управляемых через оптоволоконный кабель.
Об этом сообщила пресс-служба Верховной Рады, информирует Цензор.НЕТ.
В частности, законы освобождают от таможенных платежей оптоволоконные компоненты, что позволит создать благоприятные условия для развития производства дронов в Украине.
Закон №4473-IX вносит изменения в Таможенный кодекс и отменяет налогообложение ввозной пошлиной товаров, импортируемых для нужд безопасности и обороны. Закон №4474-IX вносит изменения в Налоговый кодекс и освобождает от НДС операции по ввозу таких товаров.
Оптоволоконные дроны устойчивы к средствам радиоэлектронной борьбы противника и имеют важное значение для Сил обороны Украины. При этом оптические компоненты сейчас преимущественно импортируются из-за рубежа.
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До речи, щось цей поц давно не вилазив до інформпростору. Куди воно зникло? Може до родичив поїхав, до сухумського пітомніку?
Плюс неадекватні фортифікації та нестача особового складу.
Дєкабрістирузьге разбуділі зі своїми лаптєволоконними дронами?