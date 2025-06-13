Зеленский подписал законы о льготах для производителей дронов на оптоволокне

Президент Украины Владимир Зеленский подписал два закона, которые предусматривают налоговые и таможенные льготы для производителей беспилотников, управляемых через оптоволоконный кабель.

Об этом сообщила пресс-служба Верховной Рады, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, законы освобождают от таможенных платежей оптоволоконные компоненты, что позволит создать благоприятные условия для развития производства дронов в Украине.

Закон №4473-IX вносит изменения в Таможенный кодекс и отменяет налогообложение ввозной пошлиной товаров, импортируемых для нужд безопасности и обороны. Закон №4474-IX вносит изменения в Налоговый кодекс и освобождает от НДС операции по ввозу таких товаров.

Оптоволоконные дроны устойчивы к средствам радиоэлектронной борьбы противника и имеют важное значение для Сил обороны Украины. При этом оптические компоненты сейчас преимущественно импортируются из-за рубежа.

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