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Новости Дроны на оптоволокне
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Зеленский подписал законы о льготах для производителей дронов на оптоволокне

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский подписал два закона, которые предусматривают налоговые и таможенные льготы для производителей беспилотников, управляемых через оптоволоконный кабель.

Об этом сообщила пресс-служба Верховной Рады, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, законы освобождают от таможенных платежей оптоволоконные компоненты, что позволит создать благоприятные условия для развития производства дронов в Украине.

Закон №4473-IX вносит изменения в Таможенный кодекс и отменяет налогообложение ввозной пошлиной товаров, импортируемых для нужд безопасности и обороны. Закон №4474-IX вносит изменения в Налоговый кодекс и освобождает от НДС операции по ввозу таких товаров.

Оптоволоконные дроны устойчивы к средствам радиоэлектронной борьбы противника и имеют важное значение для Сил обороны Украины. При этом оптические компоненты сейчас преимущественно импортируются из-за рубежа.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20922) дроны (4138)


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Топ комментарии
+5
Сподіваюсь шо основний виробник не Арахамія.
До речи, щось цей поц давно не вилазив до інформпростору. Куди воно зникло? Може до родичив поїхав, до сухумського пітомніку?
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13.06.2025 12:33 Ответить
+1
Слухав тут одного колишнього генпрокурора - югу луценка. Так ось він заявив, що ми відступаємо через перевагу русні у оптоволоконних дронах. Вони у них літають на 20 км вглиб нашої території і знищують наші FPV-екіпажі. Після цього піхота, не маючи прикриття від ворожих дронів, змушена відступати. І таке відбувається по всій лінії фронту.

Плюс неадекватні фортифікації та нестача особового складу.
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13.06.2025 12:39 Ответить
+1
Дуже оперативно працюють ЛІДОР та його 5-6 ефективних менеджерів - лише 4-й рік війни йде , а вже й закон на пільги підписаний! Працюють люди , ніколи Папєрєдніка за грати запроторити.
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13.06.2025 12:48 Ответить
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Сподіваюсь шо основний виробник не Арахамія.
До речи, щось цей поц давно не вилазив до інформпростору. Куди воно зникло? Може до родичив поїхав, до сухумського пітомніку?
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13.06.2025 12:33 Ответить
Через Австрию чухнул очевидно.
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13.06.2025 13:15 Ответить
Гниди абізян вони завжди через Австрію чухають.
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13.06.2025 13:30 Ответить
Профукали Зеля ми дрони на опті - ми ж першими почали іх застосовувати - потім зупинились а кацапи злямчили і масштабували виробництво
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13.06.2025 12:34 Ответить
Тепер точно 10 млн. дронів виготовимо.
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13.06.2025 12:37 Ответить
Слухав тут одного колишнього генпрокурора - югу луценка. Так ось він заявив, що ми відступаємо через перевагу русні у оптоволоконних дронах. Вони у них літають на 20 км вглиб нашої території і знищують наші FPV-екіпажі. Після цього піхота, не маючи прикриття від ворожих дронів, змушена відступати. І таке відбувається по всій лінії фронту.

Плюс неадекватні фортифікації та нестача особового складу.
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13.06.2025 12:39 Ответить
******** якесь відбувається
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13.06.2025 12:42 Ответить
довбень, в тебе яке погоняло
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13.06.2025 12:45 Ответить
Якого хрена тиждень тягнув?Часу задохрена в тебе?
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13.06.2025 12:41 Ответить
Оперативно, а потужно
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13.06.2025 12:44 Ответить
Дуже оперативно працюють ЛІДОР та його 5-6 ефективних менеджерів - лише 4-й рік війни йде , а вже й закон на пільги підписаний! Працюють люди , ніколи Папєрєдніка за грати запроторити.
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13.06.2025 12:48 Ответить
Прокинувся.
Дєкабрісти рузьге разбуділі зі своїми лаптєволоконними дронами?
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13.06.2025 12:48 Ответить
Не прошло и 3 лет.
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13.06.2025 13:04 Ответить
Взвейтесь соколы орлами, полна срака огурцов! Поздно все. Кацапня уже реактивные дроны пускает--- запросто 500 км в час летит.
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13.06.2025 13:18 Ответить
 
 