Зеленський підписав закони про пільги для виробників дронів на оптоволокні

Президент України Володимир Зеленський підписав два закони, які передбачають податкові й митні пільги для виробників безпілотників, що керуються через оптоволоконний кабель.

Про це повідомила пресслужба Верховної Ради, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, закони звільняють від митних платежів оптоволоконні компоненти, що дозволить створити сприятливі умови для розвитку виробництва дронів в Україні.

Закон №4473-IX вносить зміни до Митного кодексу та скасовує оподаткування ввізним митом товарів, які імпортуються для потреб безпеки й оборони. Закон №4474-IX вносить зміни до Податкового кодексу і звільняє від ПДВ операції з ввезення таких товарів.

Оптоволоконні дрони є стійкими до засобів радіоелектронної боротьби противника й мають важливе значення для Сил оборони України. При цьому оптичні компоненти наразі переважно імпортуються з-за кордону.

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