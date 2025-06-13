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Новини Дрони на оптоволокні
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Зеленський підписав закони про пільги для виробників дронів на оптоволокні

зеленський

Президент України Володимир Зеленський підписав два закони, які передбачають податкові й митні пільги для виробників безпілотників, що керуються через оптоволоконний кабель.

Про це повідомила пресслужба Верховної Ради, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, закони звільняють від митних платежів оптоволоконні компоненти, що дозволить створити сприятливі умови для розвитку виробництва дронів в Україні.

Закон №4473-IX вносить зміни до Митного кодексу та скасовує оподаткування ввізним митом товарів, які імпортуються для потреб безпеки й оборони. Закон №4474-IX вносить зміни до Податкового кодексу і звільняє від ПДВ операції з ввезення таких товарів.

Оптоволоконні дрони є стійкими до засобів радіоелектронної боротьби противника й мають важливе значення для Сил оборони України. При цьому оптичні компоненти наразі переважно імпортуються з-за кордону.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24409) дрони (4939)


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Топ коментарі
+5
Сподіваюсь шо основний виробник не Арахамія.
До речи, щось цей поц давно не вилазив до інформпростору. Куди воно зникло? Може до родичив поїхав, до сухумського пітомніку?
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13.06.2025 12:33 Відповісти
+1
Слухав тут одного колишнього генпрокурора - югу луценка. Так ось він заявив, що ми відступаємо через перевагу русні у оптоволоконних дронах. Вони у них літають на 20 км вглиб нашої території і знищують наші FPV-екіпажі. Після цього піхота, не маючи прикриття від ворожих дронів, змушена відступати. І таке відбувається по всій лінії фронту.

Плюс неадекватні фортифікації та нестача особового складу.
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13.06.2025 12:39 Відповісти
+1
Дуже оперативно працюють ЛІДОР та його 5-6 ефективних менеджерів - лише 4-й рік війни йде , а вже й закон на пільги підписаний! Працюють люди , ніколи Папєрєдніка за грати запроторити.
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13.06.2025 12:48 Відповісти
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Сподіваюсь шо основний виробник не Арахамія.
До речи, щось цей поц давно не вилазив до інформпростору. Куди воно зникло? Може до родичив поїхав, до сухумського пітомніку?
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13.06.2025 12:33 Відповісти
Через Австрию чухнул очевидно.
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13.06.2025 13:15 Відповісти
Гниди абізян вони завжди через Австрію чухають.
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13.06.2025 13:30 Відповісти
Профукали Зеля ми дрони на опті - ми ж першими почали іх застосовувати - потім зупинились а кацапи злямчили і масштабували виробництво
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13.06.2025 12:34 Відповісти
Тепер точно 10 млн. дронів виготовимо.
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13.06.2025 12:37 Відповісти
Слухав тут одного колишнього генпрокурора - югу луценка. Так ось він заявив, що ми відступаємо через перевагу русні у оптоволоконних дронах. Вони у них літають на 20 км вглиб нашої території і знищують наші FPV-екіпажі. Після цього піхота, не маючи прикриття від ворожих дронів, змушена відступати. І таке відбувається по всій лінії фронту.

Плюс неадекватні фортифікації та нестача особового складу.
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13.06.2025 12:39 Відповісти
******** якесь відбувається
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13.06.2025 12:42 Відповісти
довбень, в тебе яке погоняло
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13.06.2025 12:45 Відповісти
Якого хрена тиждень тягнув?Часу задохрена в тебе?
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13.06.2025 12:41 Відповісти
Оперативно, а потужно
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13.06.2025 12:44 Відповісти
Дуже оперативно працюють ЛІДОР та його 5-6 ефективних менеджерів - лише 4-й рік війни йде , а вже й закон на пільги підписаний! Працюють люди , ніколи Папєрєдніка за грати запроторити.
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13.06.2025 12:48 Відповісти
Прокинувся.
Дєкабрісти рузьге разбуділі зі своїми лаптєволоконними дронами?
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13.06.2025 12:48 Відповісти
Не прошло и 3 лет.
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13.06.2025 13:04 Відповісти
Взвейтесь соколы орлами, полна срака огурцов! Поздно все. Кацапня уже реактивные дроны пускает--- запросто 500 км в час летит.
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13.06.2025 13:18 Відповісти
 
 