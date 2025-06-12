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Новини Бої на Курщині та Сумщині Бойові дії на Покровському напрямку Бої на Сумщині
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Наші підрозділи на Сумщині потроху відштовхують російських окупантів, - Зеленський

Зеленський: Сили оборони на Сумщині потроху відштовхують ворога

Президент Володимир Зеленський повідомив, що українські підрозділи у Сумській області відштовхують російських загарбників.

Про це він сказав у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

Голова держави повідомив, що 12 червня була доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

"Фронт і передусім Покровський напрямок, Курська операція, прикордоння Сумщини. Наші підрозділи на Сумщині потроху відштовхують окупанта. Дякую вам! Дякую кожному нашому солдату, сержанту й офіцеру за цей результат. Кожному підрозділу", - заявив він.

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Зазначимо, що, за даними аналітичного проєкту DeepState, ворог зміг окупувати 200 м² території Сумської області.

Зокрема, росіяни впритул наблизилися до селища Юнаківка, яке відіграє важливу роль у логістиці на цьому напрямку.

Автор: 

Зеленський Володимир (24409) Сумська область (3898) війна в Україні (4808)


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Топ коментарі
+24
"По трохи ************"...це вже повний піз...
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12.06.2025 19:11 Відповісти
+22
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12.06.2025 19:18 Відповісти
+19
ПисДун.
Побачип peace в очах пр...на?
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12.06.2025 19:05 Відповісти
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ПисДун.
Побачип peace в очах пр...на?
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12.06.2025 19:05 Відповісти
ДЕ ВЛАДА НА СУМЩИНІ?

Ви чули про Сумщину? Не чули? Тоді щиро вітаю. Ми дожилися до того, що в нас іде наступ в тих самих місцях де нещодавно ми наступали на території Росії - але з цього приводу практично ніхто не переймається.

Трохи нагадаю хронологію.

➤ 23 травня стало відомо про втрату прикордонних сіл Новеньке, Журавка, Веселівка та Басівка на Сумщині. Новини про російські атаки в цьому напрямку з'явилися набагато раніше - ще в квітні. Характерна деталь, російський наступ на Сумщину почався зразу після виходу ЗСУ з територій Курської області. Наступ на Курщину (також нагадаю) Сумщину мусив, типу, убезпечити. Убезпечив?

Російські війська постійно атакують.

➤ 28 травня були втрачені Біловоди, противник увірвався до Локні.

➤ 31 травня ворог захопив Володимирівку.

➤ 1 червня - Костянтинівку.

➤ 3 червня ми втратили Олексіївку та Андріївку.

➤ 6 червня пала Кіндратівка.

➤ 9 червня була остаточно втрачена Локня, ворог закріпився на околицях Юнаківки та Яблунівки.

Менше ніж за місяць втрачено 197 кв. км. території. Української території.

І отут, я просто мушу дещо нагадати. Це вторгнення ворога на Слобожанщину - далеко не перше. І коли ворог здійснив перше вторгнення в тому напрямку, партія «Європейська Солідарність» поставила владі цілком слушне питання - де фортифікації?

Знаєте, ще з Першої Світової війни (а насправді раніше) відомо, війська в обороні тим стійкіші, чим краще обладнані їхні позиції інженерно. Піхотне відділення в чистому полі - мішень. Але те саме відділення в траншеї з бетонними бліндажами та обладнаними вогневими пунктами, прикрите мінним полем та дротяними загорожами - велика сила. Наявність укріплень стійкість військ в обороні збільшує в рази.

І тут влада та її ЗЕботва просто не може сказати ніби ЄвроСолідарність згущує фарби та піариться.

Нагадую. Про те що негайно треба вкладати кошти в будівництво оборонних споруд Петро Порошенко заявив ще 29 серпня 2023 р., коли стало очевидно, що насувається довга оборонна війна. Чи почула влада Порошенка тоді?

Наведу всього дві цифри. На кешбеки (читайте - на непрямий підкуп виборців) влада витратила 20 мільярдів грн, а на фортифікації - лише 800 мільйонів. У той самий час Фонд Петра Порошенка передав на фронт 78 екскаваторів (!!) для будівництва фортифікацій силами самих лише бойових підрозділів.

Що сталося з Фондом Петра Порошенка невдовзі?

Спочатку військовим забороняли приймати техніку у Фонду Порошенка - я точно знаю про що пишу.

Потім Петро Порошенко потрапив під санкції - превентивні, тобто про всяк випадок, а не за щось конкретне.

Коли почалися бої на Харківщині, депутати ЄвроСолідарності (Геращенко, Ар'єв, Сюмар, Павленко, Герасимов тощо) їздили на фронт і оприлюднили побачені «укріплення». Депутати забили на сполох - ЗСУ окопувалися лопатами і приймали бій на укріпленнях збудованих наспіх. Власне, саме тоді Фонд Порошенка почав передавати на фронт екскаватори.

За це зелені ТГ-смітники і вся ЗЕкта в єдиному пориві заволали що «Порошенко піариться». Всі ті самі чорнороті тепер мовчать, що ворог просувається углиб Сумщини і що до Сум йому лишилося 20 км. Ми дочекаємося боїв на околицях обласного центру? Що робить влада для посилення армії?

Віщую заперечення, мовляв, справа не в фортифікаціях, а в тому що бракує людей - мовляв «українці не хочуть захищати Україну», бігають від ТЦК тощо.

Відповім - проведення мобілізації це прямий обов'язок всіх органів влади, від Офісу президента починаючи. Опозиція неодноразово пропонувала владі об'єднати зусилля, створити Уряд національної довіри за участі опозиції та розділити відповідальність з владою. Влада всі пропозиції про Уряд національної довіри відкидає. Тому відповідальність за ситуацію на фронті несе команда Зеленського-Єрмака. І тільки вона.

Тому питання до влади. Ворог наступає.

Влада - ти де?



Ми помилялись коли думали, що зєля зі своєю командою служок чи то 5-6 менеджерів - якийсь дурачок. Він системна людина, яка методично нищить незнищенне.

Основа української державності - це ЗСУ.

Він зі своєю командою це зрозумів раніше нас, і почав задовго пилять цей стовп, скорочуючи фінансування, закриваючи військові програми і розміновуючи південь.

Не зараз, а ще з 2020 ще тоді ліквідовуючи обороні програми і УПК.

І його «гумор» то теж не випадковість і не дурість, то виконання завдань по знеціненню, деморалізації і обидлячуванню населення. От і все.

.

Дмитро Вовнянко

Наталочка Биховець
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12.06.2025 20:32 Відповісти
******* - не мішки носити
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12.06.2025 19:06 Відповісти
"По трохи ************"...це вже повний піз...
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12.06.2025 19:11 Відповісти
Ні. Повний, коли він скаже: «наші підрозділи потроху ************** від російських окупантів».
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12.06.2025 19:13 Відповісти
Шо значить ************?
Як Балаганов та Паніковський зі словами: "Кто ти такой?" "Нєт, кто ТИ такой?"
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12.06.2025 19:11 Відповісти
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12.06.2025 19:18 Відповісти
Нічого нового, це вже було. Кварталівські "Чистоньюс" від 25 травня 2014 року Володимир Зєлєнскій: "Єслі вєріть главним новостям россії, то россінє наконєц-то отодвігают своі вайска от граніц Украіни. Однако єслі вєріть слухам, то войска стоят на граніце, только українскую граніцу нємножко отодвігают впєрьод".
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12.06.2025 19:52 Відповісти
Що і потрібно було сказати.Все пропало Відставить.
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12.06.2025 19:12 Відповісти
Шоб їх вибити - це ж які втрати - потрібно недопускати захІд
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12.06.2025 19:12 Відповісти
А коли ТЦК "відштовхне" п'ятий раз чотириразового ухилянта?🤔
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12.06.2025 19:13 Відповісти
вам що не подобається як прихильники зеленського зебілів хєрячать? мені наприклад подобається!
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12.06.2025 19:16 Відповісти
"...прихильники зеленського зебілів хєрячать.."..
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12.06.2025 19:19 Відповісти
ага. він же поміняв воєнкомів на боєвих ахвіцерів заполітів та їх дєнщіків.
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12.06.2025 19:28 Відповісти
Что он курит такое? До Сум уже меньше 20 км и DeepState говорит абсолютно обратное.
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12.06.2025 19:13 Відповісти
Вірогідно курить доповідні від єрмака.
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12.06.2025 19:26 Відповісти
В яку сторону ************- не сказано.
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12.06.2025 19:27 Відповісти
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12.06.2025 19:14 Відповісти
Зелебобер!
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12.06.2025 19:57 Відповісти
Sure, I can help you with that. "Зелебобер" (Zelebobber) is a colloquial and often derogatory nickname for Volodymyr Zelenskyy, the current president of Ukraine.
It's a portmanteau, combining "Зеленський" (Zelenskyy) with a somewhat whimsical or dismissive ending. The term gained traction primarily among his critics or those who are disillusioned with his presidency.
Is there anything specific you'd like to know about the term or Volodymyr Zelenskyy?

Звичайно, я можу вам у цьому допомогти. «Зелебобер» (Zelebobber) - розмовне і часто зневажливе прізвисько Володимира Зеленського, чинного президента України.

Це портманто, що поєднує «Зеленський» з дещо химерним або зневажливим закінченням. Термін набув поширення насамперед серед його критиків або тих, хто розчарований його президентством.

Ви б хотіли щось конкретне знати про термін або Володимира Зеленського?
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12.06.2025 20:30 Відповісти
Це воно читає, що йому його сценаристи прокацапські пишуть.
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12.06.2025 19:15 Відповісти
Отакої, воно ще й читає! Крім того, що підтягується! Що, порохоботи, заздрите?
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12.06.2025 19:27 Відповісти
Укриття будуй,йолопе! за 25 км по вс ій лінії зіткнення ...і з півночі також(((
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12.06.2025 19:24 Відповісти
Піздно Федя пити боржомі,коли почки відвалилися😭🤮
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12.06.2025 19:28 Відповісти
Якби за Авдіївкою були за 25км,якби за Бахмутом...а нема(Чому?(Бо також думали ,що пізно?(ніколи не пізно.
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12.06.2025 19:38 Відповісти
Тому, що Авдіївку вже КАБами ******-рили. Які укриття? Потрібно авіацію лупити. А нічим.
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12.06.2025 19:56 Відповісти
Я не про Авдіївку,а про укриття за 25км від неї.
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12.06.2025 19:57 Відповісти
І де ти сховаєшся від того гімна? Які укриття допоможуть від 1000 кг вибухівки? Це головна проблема. А *союзнички* срані не дають лупити по кацапським літакам.
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12.06.2025 20:34 Відповісти
Тобто,тоді нічого не робити?((тримати оборону в окопі глибиною до колін?((
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12.06.2025 20:51 Відповісти
Хто про це знає.
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12.06.2025 19:32 Відповісти
*******
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12.06.2025 19:34 Відповісти
А чому все до цього дійшло, що з захисними фортіфікаційними спорудженнями на Сумщині? Знову, як завжди, "про@б@ли"..
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12.06.2025 19:35 Відповісти
Що ви від нього хочете?
Посередня людина, без освіти. Звик щоб всі навкруги йому аплодували коли він щось каже.
Причинно-наслідкових зв'язків не розуміє, тому він і "тактик" а не стратег. Живе одним днем.
Челядь навкруг тримає його на плаву, пишуть тексти які він вже замахався озвучувати, мабуть протестує. Каже -Не буду, ідіть всі у сраку! - а його підсрачниками гонять до мікрофону.
Адже на кону виживання кварталу95.
Пожалійте та не судіть строго, підневільна людина.
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12.06.2025 19:39 Відповісти
Зеленський заявив що бажає закінчити війну цього року. Це нічого що так відштовхувати росіян як зараз ************ ЗСК може ще років 10. А якщо підписувати капітуляцію то дійсно і через місяць можна.
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12.06.2025 19:43 Відповісти
Куди виштовхують? Може від кордону до Сум? Чи як казав цей пан раніше просто кордон зміщується , то тактика така , змістити кордон західніше та південніше Сум , то й вийде що їх за кордон виштовхали. Десь так.
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12.06.2025 19:43 Відповісти
************? Негативний наступ, оптимізований під формат Єдиного марафону в межах заходів по підтримці бойового духу, незламності, потужності і охочесті.
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12.06.2025 19:48 Відповісти
Може й так
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12.06.2025 19:58 Відповісти
Не вірю ЖОДНОМУ слову! На Харківщині вже відштовхнули?!
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12.06.2025 19:59 Відповісти
************.
в напрямку до сум.
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12.06.2025 20:07 Відповісти
на Сумщині потроху ************ російських окупантів, - Зеленський Джерело: https://censor.net/ua/n3557595
До чого докотилось це безтолкове чмо. І воно ще іменує себе верховним головкомом. А, як там курська авантюра, яка "врятувала" сумщину від обстрілів?
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12.06.2025 20:16 Відповісти
Я прям зараз чую як ************. Тільки з кожним днем все ближче і ближче чутно. Вже питання стоїть не якщо зайдуть в Юнаківські ліси, а коли. І це буде триндець.
Люди на Укрпошті коробки скуповують, щоб потроху відправляти речи, поки пошта працює.
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12.06.2025 20:16 Відповісти
Не можу сказати ************ чи ні, але хлопці кажуть що застосування наших дронів виросло раз в п'ятдесят. Додатково перекинули київські школи БПЛА. Іпуть все шо шевелиться. Одночасно йде евакуація СІЗО, держархіаів і музеїв. Х/з...
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12.06.2025 20:21 Відповісти
😡росіяни окупували Дворічну на Харківщині, - DeepState.Також окупанти просунулися біля Довгенького, Западного та у Багатирі.
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12.06.2025 20:22 Відповісти
переверніть карту цьому обдовбаному виродку, бо він не розуміє, що виштовхують як раз їх. (себе з режимом зеленського не асоціюю).
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12.06.2025 20:32 Відповісти
Цитата: "Зазначимо, що, за даними аналітичного проєкту DeepState, ворог зміг окупувати 200 м² території Сумської області."
Я дуже перепрошую у громади. Але 200 м², це ділянка розміром десь 20х10 метрів. Тобто, 2 сотки. На ній і хату з сараєм, криницею та туалетом типу сортир не побудуєш.
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12.06.2025 20:49 Відповісти
 
 