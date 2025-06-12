Наші підрозділи на Сумщині потроху відштовхують російських окупантів, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив, що українські підрозділи у Сумській області відштовхують російських загарбників.

Про це він сказав у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

Голова держави повідомив, що 12 червня була доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

"Фронт і передусім Покровський напрямок, Курська операція, прикордоння Сумщини. Наші підрозділи на Сумщині потроху відштовхують окупанта. Дякую вам! Дякую кожному нашому солдату, сержанту й офіцеру за цей результат. Кожному підрозділу", - заявив він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський про обмін: Серед тих, кого повернули зараз, є хлопці, що перебували в полоні ще з 22-го року та ті кого вважали зниклими безвісти. ВIДЕО

Зазначимо, що, за даними аналітичного проєкту DeepState, ворог зміг окупувати 200 м² території Сумської області.

Зокрема, росіяни впритул наблизилися до селища Юнаківка, яке відіграє важливу роль у логістиці на цьому напрямку.