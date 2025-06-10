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Ворог просунувся біля Яблунівки та Юнаківки на Сумщині, а також біля Малинівки на Запоріжжі, - DeepState. МАПИ

Російські війська просуваються у Сумській та Запорізькій областях.

Про це повідомили аналітики DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог просунувся біля Яблунівки, Юнаківки та Малинівки", - зазначили там.

Читайте: РФ окупувала Новоолександрівку на Донеччині та просувається біля Новосергіївки, Котлярівки й Успенівки, - DeepState. МАПА

Яблунівка та Юнаківка
Яблунівка та Юнаківка
РФ має просування на Сумщині та Запоріжжі
Малинівка

Автор: 

Сумська область (3889) Запорізька область (3740) бойові дії (4087) Пологівський район (70) Сумський район (273) Малинівка (2) Юнаківка (6) Яблунівка (1) DeepState (154)


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Топ коментарі
+8
Ворог кожного дня просувається, а герої, які здають Україну сьомий рік займають найвищі посади в державі. Для чого вони займають ці посади? Не соромно? Можливо давно пора йти геть і дати дорогу тим, що спасуть Україну?
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10.06.2025 11:45 Відповісти
+7
Оманські зустрічі на лижах з московітами, зеленського з помічниками ригоАНАЛІВ, мають свої наслідки для України, щоденно!!
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10.06.2025 11:36 Відповісти
+5
Потужник ЗЄ ігнорує Сумщину у своїх сраних відосиках.
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10.06.2025 11:46 Відповісти
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Російські війська просуваються у Сумській та Запорізькій областях

Нічо.
Скоро на нас звалиться здоровенна купа зброї і кава в Криму - у кишені!
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10.06.2025 11:32 Відповісти
... і кава в Криму.

Так Буданов вже і місця у кахве зарезервував
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10.06.2025 11:37 Відповісти
Подобається нам це чи ні , але проблема не в Буданові
Ключова проблема зараз ТАКО у ФША

Всі просування кацапів завдяки тому , що це падло не ухвалило жодного пакету зброї для України
А пам'ятаєте , як ТАКО-культ під прапорами України нам розповідав який поганий Байден , що дав всього 200$млрд військової допомоги БЕЗКОШТОВНО
А от коли ТАКО нам дає - нехіра і навіть не продає, застромили язик у дупу
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10.06.2025 11:52 Відповісти
Скажіть велике дякую США за надану підтримку в перші місяці повномасштабного вторгенення і майже 6 років війни. Далі ми мали все виробити самі, бо війна не в США, а в нас. Багато американців навіть не знають, що є така Україна і що вона суверенна держава, а не частина імперії, як про це думає Трамп. Про Україну мав думати і робити все для захисту і перемоги Боневтік Позорно-Брехливий. Не шукайте винних когось на стороні, а запитуйте у влади, чому сьогодні продовжується будівництво доріг, заміна бруківки, навіть в містах миють дороги і тротуари, ніби закінчилася війна, а у відсутності зброї винні, як завжли при Боневтіку США чи хтось інший.
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10.06.2025 12:13 Відповісти
Ну такі американці тупі, ну тупі, що не знають про існування в центрі Європи такої країни як Україна, зате як розпиляти стратегічні літаки та видурити ядерну зброю так взнали аж бігом в 93му, а тут не знають про Україну, амнезія прямо. США вигодували рашку, як би цей світовий "поліцейський" виконував свої функції то і порядок був би світі а не хаос, а то однією рукою накладають санкції на 3 калік кацапських а іншою дозволяють тіньовому флоту приносити бюджету кацапів 10ки млрд.доларів.
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10.06.2025 13:06 Відповісти
https://www.youtube.com/shorts/0Sbmjct9Wzs
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10.06.2025 13:10 Відповісти
Юнаківка на висоті - туди й лізуть
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10.06.2025 11:33 Відповісти
Оманські зустрічі на лижах з московітами, зеленського з помічниками ригоАНАЛІВ, мають свої наслідки для України, щоденно!!
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10.06.2025 11:36 Відповісти
Ворог кожного дня просувається, а герої, які здають Україну сьомий рік займають найвищі посади в державі. Для чого вони займають ці посади? Не соромно? Можливо давно пора йти геть і дати дорогу тим, що спасуть Україну?
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10.06.2025 11:45 Відповісти
А що каже полководець? На ніч почуємо про те ,що ніхто не допомагає .
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10.06.2025 11:45 Відповісти
Потужник ЗЄ ігнорує Сумщину у своїх сраних відосиках.
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10.06.2025 11:46 Відповісти
еще 3 дня назад писали что возле Яблунивки просунулся -что то подзастрял враг в Яблунивке
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10.06.2025 11:53 Відповісти
Суми - це пастка для кацапів.
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10.06.2025 12:00 Відповісти
Буваю в місті пару раз на тиждень, ще тисяч сто лишилося. А пастка як по-вашому, типу Бахмута? Та ні, якщо орки підуть далі то в котрий раз будуть кліщі проти яких наші двічі слухачі академій не знають що протиставити.
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10.06.2025 12:53 Відповісти
Вчора тут написали що здали Локню - а її здали місяць тому. Країна брехунів.
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10.06.2025 12:45 Відповісти
Оманській договорняк 22 зелупи дореалізовуть в 25. До кінця року здадуть все по правий берег Києва.
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10.06.2025 12:17 Відповісти
https://t.me/marybezuhla/3711 Марʼяна Безугла Знаєте ще, чому росіяни так швидко просуваються в Сумській області?

- Наші генерали і ОВА (попередній, Артюх) та місцеві адміністрації так списують майно.

Не були підготовлені лінії оборони, фортифікації?
Так хто ж це доведе - вони вже у росіян.
Не готові бригади, тікають?
Так вже ж відступили - ідіть на окуповані території і досліджуйте, чи тікали і чи були готові.

Ідеальний цинічний схематоз вищого генералітету і місцевих чиновників.
Вкотре.
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10.06.2025 13:13 Відповісти
 
 