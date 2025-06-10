Ворог просунувся біля Яблунівки та Юнаківки на Сумщині, а також біля Малинівки на Запоріжжі, - DeepState. МАПИ
Російські війська просуваються у Сумській та Запорізькій областях.
Про це повідомили аналітики DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
"Ворог просунувся біля Яблунівки, Юнаківки та Малинівки", - зазначили там.
Топ коментарі
+8 Поділля16
показати весь коментар10.06.2025 11:45 Відповісти Посилання
+7 Oleksandr Valovyi
показати весь коментар10.06.2025 11:36 Відповісти Посилання
+5 Герхард
показати весь коментар10.06.2025 11:46 Відповісти Посилання
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Нічо.
Скоро на нас звалиться здоровенна купа зброї і кава в Криму - у кишені!
Так Буданов вже і місця у кахве зарезервував
Ключова проблема зараз ТАКО у ФША
Всі просування кацапів завдяки тому , що це падло не ухвалило жодного пакету зброї для України
А пам'ятаєте , як ТАКО-культ під прапорами України нам розповідав який поганий Байден , що дав всього 200$млрд військової допомоги БЕЗКОШТОВНО
А от коли ТАКО нам дає - нехіра і навіть не продає, застромили язик у дупу
- Наші генерали і ОВА (попередній, Артюх) та місцеві адміністрації так списують майно.
Не були підготовлені лінії оборони, фортифікації?
Так хто ж це доведе - вони вже у росіян.
Не готові бригади, тікають?
Так вже ж відступили - ідіть на окуповані території і досліджуйте, чи тікали і чи були готові.
Ідеальний цинічний схематоз вищого генералітету і місцевих чиновників.
Вкотре.