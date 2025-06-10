РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11735 посетителей онлайн
Новости Обновленные карты DeepState Обновление карты DeepState
3 417 17

Враг продвинулся возле Яблоновки и Юнаковки на Сумщине, а также возле Малиновки на Запорожье, - DeepState

Российские войска продвигаются в Сумской и Запорожской областях.

Об этом сообщили аналитики DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

"Враг продвинулся возле Яблоновки, Юнаковки и Малиновки", - отметили там.

Читайте: РФ оккупировала Новоалександровку в Донецкой области и продвигается возле Новосергиевки, Котляровки и Успеновки, - DeepState. КАРТА

Яблоновка и Юнаковка
Яблоновка и Юнаковка
РФ продвигается в Сумской и Запорожской областях
Малиновка

Автор: 

Сумская область (3337) Запорожская область (3210) боевые действия (4332) Пологовский район (70) Сумский район (271) Малиновка (2) Юнаковка (7) Яблоновка (1) DeepState (154)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+5
Оманські зустрічі на лижах з московітами, зеленського з помічниками ригоАНАЛІВ, мають свої наслідки для України, щоденно!!
показать весь комментарий
10.06.2025 11:36 Ответить
+5
Ворог кожного дня просувається, а герої, які здають Україну сьомий рік займають найвищі посади в державі. Для чого вони займають ці посади? Не соромно? Можливо давно пора йти геть і дати дорогу тим, що спасуть Україну?
показать весь комментарий
10.06.2025 11:45 Ответить
+5
Скажіть велике дякую США за надану підтримку в перші місяці повномасштабного вторгенення і майже 6 років війни. Далі ми мали все виробити самі, бо війна не в США, а в нас. Багато американців навіть не знають, що є така Україна і що вона суверенна держава, а не частина імперії, як про це думає Трамп. Про Україну мав думати і робити все для захисту і перемоги Боневтік Позорно-Брехливий. Не шукайте винних когось на стороні, а запитуйте у влади, чому сьогодні продовжується будівництво доріг, заміна бруківки, навіть в містах миють дороги і тротуари, ніби закінчилася війна, а у відсутності зброї винні, як завжли при Боневтіку США чи хтось інший.
показать весь комментарий
10.06.2025 12:13 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Російські війська просуваються у Сумській та Запорізькій областях

Нічо.
Скоро на нас звалиться здоровенна купа зброї і кава в Криму - у кишені!
показать весь комментарий
10.06.2025 11:32 Ответить
... і кава в Криму.

Так Буданов вже і місця у кахве зарезервував
показать весь комментарий
10.06.2025 11:37 Ответить
Подобається нам це чи ні , але проблема не в Буданові
Ключова проблема зараз ТАКО у ФША

Всі просування кацапів завдяки тому , що це падло не ухвалило жодного пакету зброї для України
А пам'ятаєте , як ТАКО-культ під прапорами України нам розповідав який поганий Байден , що дав всього 200$млрд військової допомоги БЕЗКОШТОВНО
А от коли ТАКО нам дає - нехіра і навіть не продає, застромили язик у дупу
показать весь комментарий
10.06.2025 11:52 Ответить
Скажіть велике дякую США за надану підтримку в перші місяці повномасштабного вторгенення і майже 6 років війни. Далі ми мали все виробити самі, бо війна не в США, а в нас. Багато американців навіть не знають, що є така Україна і що вона суверенна держава, а не частина імперії, як про це думає Трамп. Про Україну мав думати і робити все для захисту і перемоги Боневтік Позорно-Брехливий. Не шукайте винних когось на стороні, а запитуйте у влади, чому сьогодні продовжується будівництво доріг, заміна бруківки, навіть в містах миють дороги і тротуари, ніби закінчилася війна, а у відсутності зброї винні, як завжли при Боневтіку США чи хтось інший.
показать весь комментарий
10.06.2025 12:13 Ответить
Ну такі американці тупі, ну тупі, що не знають про існування в центрі Європи такої країни як Україна, зате як розпиляти стратегічні літаки та видурити ядерну зброю так взнали аж бігом в 93му, а тут не знають про Україну, амнезія прямо. США вигодували рашку, як би цей світовий "поліцейський" виконував свої функції то і порядок був би світі а не хаос, а то однією рукою накладають санкції на 3 калік кацапських а іншою дозволяють тіньовому флоту приносити бюджету кацапів 10ки млрд.доларів.
показать весь комментарий
10.06.2025 13:06 Ответить
https://www.youtube.com/shorts/0Sbmjct9Wzs
показать весь комментарий
10.06.2025 13:10 Ответить
Юнаківка на висоті - туди й лізуть
показать весь комментарий
10.06.2025 11:33 Ответить
Оманські зустрічі на лижах з московітами, зеленського з помічниками ригоАНАЛІВ, мають свої наслідки для України, щоденно!!
показать весь комментарий
10.06.2025 11:36 Ответить
Ворог кожного дня просувається, а герої, які здають Україну сьомий рік займають найвищі посади в державі. Для чого вони займають ці посади? Не соромно? Можливо давно пора йти геть і дати дорогу тим, що спасуть Україну?
показать весь комментарий
10.06.2025 11:45 Ответить
А що каже полководець? На ніч почуємо про те ,що ніхто не допомагає .
показать весь комментарий
10.06.2025 11:45 Ответить
Потужник ЗЄ ігнорує Сумщину у своїх сраних відосиках.
показать весь комментарий
10.06.2025 11:46 Ответить
еще 3 дня назад писали что возле Яблунивки просунулся -что то подзастрял враг в Яблунивке
показать весь комментарий
10.06.2025 11:53 Ответить
Суми - це пастка для кацапів.
показать весь комментарий
10.06.2025 12:00 Ответить
Буваю в місті пару раз на тиждень, ще тисяч сто лишилося. А пастка як по-вашому, типу Бахмута? Та ні, якщо орки підуть далі то в котрий раз будуть кліщі проти яких наші двічі слухачі академій не знають що протиставити.
показать весь комментарий
10.06.2025 12:53 Ответить
Вчора тут написали що здали Локню - а її здали місяць тому. Країна брехунів.
показать весь комментарий
10.06.2025 12:45 Ответить
Оманській договорняк 22 зелупи дореалізовуть в 25. До кінця року здадуть все по правий берег Києва.
показать весь комментарий
10.06.2025 12:17 Ответить
https://t.me/marybezuhla/3711 Марʼяна Безугла Знаєте ще, чому росіяни так швидко просуваються в Сумській області?

- Наші генерали і ОВА (попередній, Артюх) та місцеві адміністрації так списують майно.

Не були підготовлені лінії оборони, фортифікації?
Так хто ж це доведе - вони вже у росіян.
Не готові бригади, тікають?
Так вже ж відступили - ідіть на окуповані території і досліджуйте, чи тікали і чи були готові.

Ідеальний цинічний схематоз вищого генералітету і місцевих чиновників.
Вкотре.
показать весь комментарий
10.06.2025 13:13 Ответить
 
 