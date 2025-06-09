РФ окупувала Новоолександрівку на Донеччині та просувається біля Новосергіївки, Котлярівки й Успенівки, - DeepState. МАПА
Російські окупаційні війська мають просування у Покровському районі Донеччині.
Про це повідомили аналітики DeepState, передає Цензор.НЕТ.
"Ворог окупував Новоолександрівку, а також просунувся біля Новосергіївки, Котлярівки та Успенівки", - зазначили там.
Топ коментарі
+5 Алекс Скела
показати весь коментар09.06.2025 12:05 Відповісти Посилання
+3 Dima30
показати весь коментар09.06.2025 12:16 Відповісти Посилання
+2 Влад Казарецький #551195
показати весь коментар09.06.2025 12:18 Відповісти Посилання
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А чому РФ окупувала Новоолександрівку на Донеччині та просувається біля Новосергіївки, Котлярівки й Успенівки, га?
Поки що ж навкруг себе я не бачу лише таких самих 67-літніх, як я. Та й поліцаїв у моєму містечку розвелося, як тарганів у будинку зі сміттєпроводом!
Зустріла у фейсбучику питання чи хотіли б ми, щоб зеленський пішов у відставку. Я - НІ! Яка ще відставка??В його всіх хатах і в хаті його батьків має пройти обшук, як у волонтерів, вилучено все мило з записом в протоколах, що то пластид. Вилучені всі іграшкові пістолети з записом що то зброя. Потім його треба терміново оголосити злочинцем, поклавши х€р на всі презумпції невинуватості, як він це зробив на брифінгу по Шеремету, в ту ж годину його мають посадити за грати, як він Ріфмайстра і Кузьменко, щоб він с.ка там сидів рік, а потім стікаючи кров'ю 4 дні вмер без допомоги, як морпіх. І то все під особистим контролем нового президента. Для такої священної справи погоджусь стати президентом на рік, мені року вистачить цілком. І така доля чекатиме кожного колаборанта і сєпара. А будь які патріоти, що *********** автобуси з тітуханами опзж, автоматично будуть представлені до найвищих державних нагород з пожиттєвим забезпеченням! ...починаю писати передвиборчі обіцянки. А я людина чесна і обіцянки виконую завжди!