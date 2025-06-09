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РФ окупувала Новоолександрівку на Донеччині та просувається біля Новосергіївки, Котлярівки й Успенівки, - DeepState. МАПА

Російські окупаційні війська мають просування у Покровському районі Донеччині.

Про це повідомили аналітики DeepState, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог окупував Новоолександрівку, а також просунувся біля Новосергіївки, Котлярівки та Успенівки", - зазначили там.

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Росіяни окупували Новоолександрівку. Що відомо

Автор: 

Донецька область (8816) бойові дії (4079) Покровський район (702) Новоолександрівка (4) Успенівка (26) Котлярівка (6) Новосергіївка (2) DeepState (153)


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Топ коментарі
+5
РФ окупувала Новоолександрівку на Донеччині та просувається біля Новосергіївки, Котлярівки й Успенівки

А чому РФ окупувала Новоолександрівку на Донеччині та просувається біля Новосергіївки, Котлярівки й Успенівки, га?
Поки що ж навкруг себе я не бачу лише таких самих 67-літніх, як я. Та й поліцаїв у моєму містечку розвелося, як тарганів у будинку зі сміттєпроводом!
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09.06.2025 12:05 Відповісти
+3
чому?певно тому, що у нас поліцейських більше ніж піхоти..
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09.06.2025 12:16 Відповісти
+2
Трішки молодший 65-р така аналогія напевно усюди в Україні,гниди в Україні за цієї влади плодяться щомісячно при цьому з великим приростом...
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09.06.2025 12:18 Відповісти
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РФ окупувала Новоолександрівку на Донеччині та просувається біля Новосергіївки, Котлярівки й Успенівки

А чому РФ окупувала Новоолександрівку на Донеччині та просувається біля Новосергіївки, Котлярівки й Успенівки, га?
Поки що ж навкруг себе я не бачу лише таких самих 67-літніх, як я. Та й поліцаїв у моєму містечку розвелося, як тарганів у будинку зі сміттєпроводом!
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09.06.2025 12:05 Відповісти
чому?певно тому, що у нас поліцейських більше ніж піхоти..
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09.06.2025 12:16 Відповісти
Трішки молодший 65-р така аналогія напевно усюди в Україні,гниди в Україні за цієї влади плодяться щомісячно при цьому з великим приростом...
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09.06.2025 12:18 Відповісти
Що значить "не бачу лише таких самих 67-літніх, як я"? Можете пояснити?
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09.06.2025 12:21 Відповісти
Vezde taze kartina,kacapi idut v period za ciot pusecnogo miasa,u nix taktike drugoje nekogda i nebylo.Takze glavnoje u kacapov jest Kab s kotorimi oni razrusajet vse podgotovlenije ukreplenije,eto problemu Sirski i neresil.Nicego nexocu skazat no jesli kacapi s takoje taktikoj budet imet uspex,oni pojdut i ne tolko s Sumi,no i dalse.
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09.06.2025 12:15 Відповісти
алее , лідор зеленський ?!! чуєш 🤡 і бачиш, свій результат говнокомандування ??! ...здається шо тобі висновки ,не вистачить часу зробити !!!
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09.06.2025 12:17 Відповісти
Знову во всьому винен Президент України а те що у кацапів всього більше + допомога диктаторів то все пустяки, головне вам паскудам гавкнути на Президента
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09.06.2025 13:25 Відповісти
А що не так? Коли був при владі Порох, він був у всьому винен, тепер zeленський... Справедливо? Так.
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09.06.2025 13:45 Відповісти
и так каждый день, а наполеон обещает победу
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09.06.2025 12:19 Відповісти
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09.06.2025 12:34 Відповісти
https://www.youtube.com/channel/UCosCGr1KThCBOXjeKUO7WmQ/community?lb=UgkxeQ91I0NU46K7Q5Cig_08Z6WRiJ1IGCcr Marusya Zvirobiy:
Зустріла у фейсбучику питання чи хотіли б ми, щоб зеленський пішов у відставку. Я - НІ! Яка ще відставка??В його всіх хатах і в хаті його батьків має пройти обшук, як у волонтерів, вилучено все мило з записом в протоколах, що то пластид. Вилучені всі іграшкові пістолети з записом що то зброя. Потім його треба терміново оголосити злочинцем, поклавши х€р на всі презумпції невинуватості, як він це зробив на брифінгу по Шеремету, в ту ж годину його мають посадити за грати, як він Ріфмайстра і Кузьменко, щоб він с.ка там сидів рік, а потім стікаючи кров'ю 4 дні вмер без допомоги, як морпіх. І то все під особистим контролем нового президента. Для такої священної справи погоджусь стати президентом на рік, мені року вистачить цілком. І така доля чекатиме кожного колаборанта і сєпара. А будь які патріоти, що *********** автобуси з тітуханами опзж, автоматично будуть представлені до найвищих державних нагород з пожиттєвим забезпеченням! ...починаю писати передвиборчі обіцянки. А я людина чесна і обіцянки виконую завжди!
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09.06.2025 12:43 Відповісти
 
 