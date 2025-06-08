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Новини Бойові дії на Харківщині
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Росіяни створили "анклав" у Кіндрашівці на Куп’янщині, - DeepState

Ситуація в Кіндрашівці

Російські загарбники створили "анклав" у селі Кіндрашівка в Куп’янському районі Харківської області.

Про це повідомляє моніторинговий паблік DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

У DeepState нагадали, що нещодавно противник підіймав прапор в центрі Кіндрашівки з метою створення видимості об'єктивного контролю над селом.

"За інформацією підрозділів, які там перебувають, ворог дійсно присутній в центральній частині села, а саме група, яка прорвалася в Кіндрашівку, досі там перебуває, але не має логістики з основною лінією окупантів", - йдеться у повідомленні.

Дивіться також: Ворог просунувся біля Кіндрашівки, Пантелеймонівки та в Розливі, - DeepState. КАРТИ

Автор: 

армія рф (17833) бойові дії (4076) Харківська область (1098) Куп’янський район (245) Кіндрашівка (7) DeepState (152)


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08.06.2025 19:54 Відповісти
Це щось про Ваньку, который поймал медведя.
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08.06.2025 20:01 Відповісти
на жаль, це не анклав,це- окупований населений пункт. Те, що познчено сірим-завтра буде коричневим
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08.06.2025 20:05 Відповісти
Бездарно утраченное Очеретино до сих пор аукается. В Очеретено теперь у московитов Хаб, Плацдарм и ЗОНА РЛС.
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08.06.2025 20:10 Відповісти
СРАТЬєхі з ОПУ та РНБОУ, проведуть чергове серіал-шоу, Ставка, більша, ніж минула!
Стефанчуки+зеленський+шмигаль, та оте РНБОУ, зовсім не зтурбовані, з 2019 року?!?! Акакаяразніца… квартал95, в дії…
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08.06.2025 20:30 Відповісти
Навіщо рашці заморожування війни, якщо рашка щодня отримує нові території, а Україна не має достатнього фінансування від Заходу, щоб зупинити рашку?
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08.06.2025 20:31 Відповісти
 
 