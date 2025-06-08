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Росіяни створили "анклав" у Кіндрашівці на Куп’янщині, - DeepState
Російські загарбники створили "анклав" у селі Кіндрашівка в Куп’янському районі Харківської області.
Про це повідомляє моніторинговий паблік DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
У DeepState нагадали, що нещодавно противник підіймав прапор в центрі Кіндрашівки з метою створення видимості об'єктивного контролю над селом.
"За інформацією підрозділів, які там перебувають, ворог дійсно присутній в центральній частині села, а саме група, яка прорвалася в Кіндрашівку, досі там перебуває, але не має логістики з основною лінією окупантів", - йдеться у повідомленні.
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Стефанчуки+зеленський+шмигаль, та оте РНБОУ, зовсім не зтурбовані, з 2019 року?!?! Акакаяразніца… квартал95, в дії…