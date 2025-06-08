Росіяни створили "анклав" у Кіндрашівці на Куп’янщині, - DeepState

Російські загарбники створили "анклав" у селі Кіндрашівка в Куп’янському районі Харківської області.

Про це повідомляє моніторинговий паблік DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

У DeepState нагадали, що нещодавно противник підіймав прапор в центрі Кіндрашівки з метою створення видимості об'єктивного контролю над селом.

"За інформацією підрозділів, які там перебувають, ворог дійсно присутній в центральній частині села, а саме група, яка прорвалася в Кіндрашівку, досі там перебуває, але не має логістики з основною лінією окупантів", - йдеться у повідомленні.