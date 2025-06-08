Россияне создали "анклав" в Кондрашовке в Купянском районе, - DeepState
Российские захватчики создали "анклав" в селе Кондрашовка в Купянском районе Харьковщины.
Об этом сообщает мониторинговый паблик DeepState, информирует Цензор.НЕТ.
В DeepState напомнили, что недавно противник поднимал флаг в центре Кондрашовки с целью создания видимости объективного контроля над селом.
"По информации подразделений, которые там находятся, враг действительно присутствует в центральной части села, а именно группа, которая прорвалась в Кондрашовку, до сих пор там находится, но не имеет логистики с основной линией оккупантов", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+5 Василь Васько #582549
показать весь комментарий08.06.2025 20:05 Ответить Ссылка
+4 Oleksandr Valovyi
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+3 Алекс Скела
показать весь комментарий08.06.2025 19:54 Ответить Ссылка
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Стефанчуки+зеленський+шмигаль, та оте РНБОУ, зовсім не зтурбовані, з 2019 року?!?! Акакаяразніца… квартал95, в дії…
Не чула щоб воно збиралось і аналізувало ситуацію щодня.
Не пом'ятаю щоб рнбо збиралось в розширеному складі аби місцева влада обрана народом донесла всю ситуацію як вона є президенту.
Пом'ятаю, Порошенко робив це постійно і небоявся знати все як воно є.
Багато хто розуміє, що це величезна фінансова підтримка на багато років. Власне з їх кишені в кишеню нових територій.
Нам не повідомляють, але вона є?
Чи їх.дійсно вже немає?
Украинская армия сталкивается с серьезной нехваткой FPV-дронов, - BBC
Вони навіть посилили правила отримання громадянства тимчасового проживання.
Подивіться, їх населення навіть зростає.