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Новости Боевые действия на Харьковщине
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Россияне создали "анклав" в Кондрашовке в Купянском районе, - DeepState

Ситуация в Кондрашовке

Российские захватчики создали "анклав" в селе Кондрашовка в Купянском районе Харьковщины.

Об этом сообщает мониторинговый паблик DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

В DeepState напомнили, что недавно противник поднимал флаг в центре Кондрашовки с целью создания видимости объективного контроля над селом.

"По информации подразделений, которые там находятся, враг действительно присутствует в центральной части села, а именно группа, которая прорвалась в Кондрашовку, до сих пор там находится, но не имеет логистики с основной линией оккупантов", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Враг продвинулся возле Кондрашовки, Пантелеймоновки и в Разливе, - DeepState. КАРТЫ

Автор: 

армия РФ (19682) боевые действия (4321) Харьковская область (1089) Купянский район (244) Кондрашовка (7) DeepState (151)


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Топ комментарии
+5
на жаль, це не анклав,це- окупований населений пункт. Те, що познчено сірим-завтра буде коричневим
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08.06.2025 20:05 Ответить
+4
СРАТЬєхі з ОПУ та РНБОУ, проведуть чергове серіал-шоу, Ставка, більша, ніж минула!
Стефанчуки+зеленський+шмигаль, та оте РНБОУ, зовсім не зтурбовані, з 2019 року?!?! Акакаяразніца… квартал95, в дії…
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08.06.2025 20:30 Ответить
+3
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08.06.2025 19:54 Ответить
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08.06.2025 19:54 Ответить
Це щось про Ваньку, который поймал медведя.
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08.06.2025 20:01 Ответить
на жаль, це не анклав,це- окупований населений пункт. Те, що познчено сірим-завтра буде коричневим
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08.06.2025 20:05 Ответить
Бездарно утраченное Очеретино до сих пор аукается. В Очеретено теперь у московитов Хаб, Плацдарм и ЗОНА РЛС.
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08.06.2025 20:10 Ответить
СРАТЬєхі з ОПУ та РНБОУ, проведуть чергове серіал-шоу, Ставка, більша, ніж минула!
Стефанчуки+зеленський+шмигаль, та оте РНБОУ, зовсім не зтурбовані, з 2019 року?!?! Акакаяразніца… квартал95, в дії…
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08.06.2025 20:30 Ответить
До речі, а в нас рнбо ще є?
Не чула щоб воно збиралось і аналізувало ситуацію щодня.
Не пом'ятаю щоб рнбо збиралось в розширеному складі аби місцева влада обрана народом донесла всю ситуацію як вона є президенту.

Пом'ятаю, Порошенко робив це постійно і небоявся знати все як воно є.
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08.06.2025 21:33 Ответить
Навіщо рашці заморожування війни, якщо рашка щодня отримує нові території, а Україна не має достатнього фінансування від Заходу, щоб зупинити рашку?
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08.06.2025 20:31 Ответить
Мала підтримка населення до приєднання ще територій.

Багато хто розуміє, що це величезна фінансова підтримка на багато років. Власне з їх кишені в кишеню нових територій.
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08.06.2025 21:30 Ответить
Не перекручуйте, мова не йде про приєднання. Україна захищає ЄС та НАТО від рашки, а де гроші? Чому військовим України не вистачає навіть на дрони?
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08.06.2025 21:45 Ответить
А чому останніми днями ніде ні слова реакції Європи на масовані обстріли України?
Нам не повідомляють, але вона є?
Чи їх.дійсно вже немає?
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08.06.2025 21:35 Ответить
Є безліч заяв тільки за останній рік де Захід засуджує обстріли України тільки на цьому сайті. Але чому за цей рік Захід не дає достатньо грошей - війську не вистачає на дрони! Захід хоче зупинити війни чи він хоче вічно ослаблювати рашку чужими життями?
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08.06.2025 21:44 Ответить
😢😢😢
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08.06.2025 21:46 Ответить
Если бы не хватало грошей, об этом бы говорили. Не вижу чтобы Зеленский просил денег.
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08.06.2025 21:48 Ответить
Очевидно, що Зеленському пригрозили, що якщо він буде публічно просити гроші, то йому нічого не дадуть.

Украинская армия сталкивается с серьезной нехваткой FPV-дронов, - BBC
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08.06.2025 21:53 Ответить
Їх не послабити, мільйони рвуться до них жити і розмножуватися.

Вони навіть посилили правила отримання громадянства тимчасового проживання.

Подивіться, їх населення навіть зростає.
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08.06.2025 21:50 Ответить
Військові запаси рашки зменшуються, рашці складніше виготовляти зброю, за підписання контракту платять більші гроші, що говорить про зменшення кількості добровольців.
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08.06.2025 21:55 Ответить
 
 