Россияне создали "анклав" в Кондрашовке в Купянском районе, - DeepState

Российские захватчики создали "анклав" в селе Кондрашовка в Купянском районе Харьковщины.

Об этом сообщает мониторинговый паблик DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

В DeepState напомнили, что недавно противник поднимал флаг в центре Кондрашовки с целью создания видимости объективного контроля над селом.

"По информации подразделений, которые там находятся, враг действительно присутствует в центральной части села, а именно группа, которая прорвалась в Кондрашовку, до сих пор там находится, но не имеет логистики с основной линией оккупантов", - говорится в сообщении.