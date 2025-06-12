Наши подразделения на Сумщине понемногу оттесняют российских оккупантов, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил, что украинские подразделения в Сумской области оттесняют российских захватчиков.

Об этом он сказал в вечернем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

Глава государства сообщил, что 12 июня был доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

"Фронт и прежде всего Покровское направление, Курская операция, приграничье Сумщины. Наши подразделения на Сумщине понемногу отталкивают оккупанта. Благодарю вас! Благодарю каждого нашего солдата, сержанта и офицера за этот результат. Каждое подразделение", - заявил он.

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Отметим, что, по данным аналитического проекта DeepState, враг смог оккупировать 200 м² территории Сумской области.

В частности, россияне вплотную приблизились к поселку Юнаковка, который играет важную роль в логистике на этом направлении.