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Новости Бои на Курщине и Сумщине Боевые действия на Покровском направлении Бои на Сумщине
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Наши подразделения на Сумщине понемногу оттесняют российских оккупантов, - Зеленский

Зеленский: Силы обороны в Сумской области постепенно отталкивают врага

Президент Владимир Зеленский сообщил, что украинские подразделения в Сумской области оттесняют российских захватчиков.

Об этом он сказал в вечернем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

Глава государства сообщил, что 12 июня был доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

"Фронт и прежде всего Покровское направление, Курская операция, приграничье Сумщины. Наши подразделения на Сумщине понемногу отталкивают оккупанта. Благодарю вас! Благодарю каждого нашего солдата, сержанта и офицера за этот результат. Каждое подразделение", - заявил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский об обмене: Среди тех, кого вернули сейчас, есть ребята, находившиеся в плену еще с 22-го года и те, кого считали пропавшими без вести. ВИДЕО

Отметим, что, по данным аналитического проекта DeepState, враг смог оккупировать 200 м² территории Сумской области.

В частности, россияне вплотную приблизились к поселку Юнаковка, который играет важную роль в логистике на этом направлении.

Автор: 

Зеленский Владимир (20922) Сумская область (3345) война в Украине (4773)


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Топ комментарии
+28
"По трохи ************"...це вже повний піз...
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12.06.2025 19:11 Ответить
+26
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12.06.2025 19:18 Ответить
+22
ПисДун.
Побачип peace в очах пр...на?
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12.06.2025 19:05 Ответить
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ПисДун.
Побачип peace в очах пр...на?
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12.06.2025 19:05 Ответить
ДЕ ВЛАДА НА СУМЩИНІ?

Ви чули про Сумщину? Не чули? Тоді щиро вітаю. Ми дожилися до того, що в нас іде наступ в тих самих місцях де нещодавно ми наступали на території Росії - але з цього приводу практично ніхто не переймається.

Трохи нагадаю хронологію.

➤ 23 травня стало відомо про втрату прикордонних сіл Новеньке, Журавка, Веселівка та Басівка на Сумщині. Новини про російські атаки в цьому напрямку з'явилися набагато раніше - ще в квітні. Характерна деталь, російський наступ на Сумщину почався зразу після виходу ЗСУ з територій Курської області. Наступ на Курщину (також нагадаю) Сумщину мусив, типу, убезпечити. Убезпечив?

Російські війська постійно атакують.

➤ 28 травня були втрачені Біловоди, противник увірвався до Локні.

➤ 31 травня ворог захопив Володимирівку.

➤ 1 червня - Костянтинівку.

➤ 3 червня ми втратили Олексіївку та Андріївку.

➤ 6 червня пала Кіндратівка.

➤ 9 червня була остаточно втрачена Локня, ворог закріпився на околицях Юнаківки та Яблунівки.

Менше ніж за місяць втрачено 197 кв. км. території. Української території.

І отут, я просто мушу дещо нагадати. Це вторгнення ворога на Слобожанщину - далеко не перше. І коли ворог здійснив перше вторгнення в тому напрямку, партія «Європейська Солідарність» поставила владі цілком слушне питання - де фортифікації?

Знаєте, ще з Першої Світової війни (а насправді раніше) відомо, війська в обороні тим стійкіші, чим краще обладнані їхні позиції інженерно. Піхотне відділення в чистому полі - мішень. Але те саме відділення в траншеї з бетонними бліндажами та обладнаними вогневими пунктами, прикрите мінним полем та дротяними загорожами - велика сила. Наявність укріплень стійкість військ в обороні збільшує в рази.

І тут влада та її ЗЕботва просто не може сказати ніби ЄвроСолідарність згущує фарби та піариться.

Нагадую. Про те що негайно треба вкладати кошти в будівництво оборонних споруд Петро Порошенко заявив ще 29 серпня 2023 р., коли стало очевидно, що насувається довга оборонна війна. Чи почула влада Порошенка тоді?

Наведу всього дві цифри. На кешбеки (читайте - на непрямий підкуп виборців) влада витратила 20 мільярдів грн, а на фортифікації - лише 800 мільйонів. У той самий час Фонд Петра Порошенка передав на фронт 78 екскаваторів (!!) для будівництва фортифікацій силами самих лише бойових підрозділів.

Що сталося з Фондом Петра Порошенка невдовзі?

Спочатку військовим забороняли приймати техніку у Фонду Порошенка - я точно знаю про що пишу.

Потім Петро Порошенко потрапив під санкції - превентивні, тобто про всяк випадок, а не за щось конкретне.

Коли почалися бої на Харківщині, депутати ЄвроСолідарності (Геращенко, Ар'єв, Сюмар, Павленко, Герасимов тощо) їздили на фронт і оприлюднили побачені «укріплення». Депутати забили на сполох - ЗСУ окопувалися лопатами і приймали бій на укріпленнях збудованих наспіх. Власне, саме тоді Фонд Порошенка почав передавати на фронт екскаватори.

За це зелені ТГ-смітники і вся ЗЕкта в єдиному пориві заволали що «Порошенко піариться». Всі ті самі чорнороті тепер мовчать, що ворог просувається углиб Сумщини і що до Сум йому лишилося 20 км. Ми дочекаємося боїв на околицях обласного центру? Що робить влада для посилення армії?

Віщую заперечення, мовляв, справа не в фортифікаціях, а в тому що бракує людей - мовляв «українці не хочуть захищати Україну», бігають від ТЦК тощо.

Відповім - проведення мобілізації це прямий обов'язок всіх органів влади, від Офісу президента починаючи. Опозиція неодноразово пропонувала владі об'єднати зусилля, створити Уряд національної довіри за участі опозиції та розділити відповідальність з владою. Влада всі пропозиції про Уряд національної довіри відкидає. Тому відповідальність за ситуацію на фронті несе команда Зеленського-Єрмака. І тільки вона.

Тому питання до влади. Ворог наступає.

Влада - ти де?



Ми помилялись коли думали, що зєля зі своєю командою служок чи то 5-6 менеджерів - якийсь дурачок. Він системна людина, яка методично нищить незнищенне.

Основа української державності - це ЗСУ.

Він зі своєю командою це зрозумів раніше нас, і почав задовго пилять цей стовп, скорочуючи фінансування, закриваючи військові програми і розміновуючи південь.

Не зараз, а ще з 2020 ще тоді ліквідовуючи обороні програми і УПК.

І його «гумор» то теж не випадковість і не дурість, то виконання завдань по знеціненню, деморалізації і обидлячуванню населення. От і все.

.

Дмитро Вовнянко

Наталочка Биховець
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12.06.2025 20:32 Ответить
******* - не мішки носити
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12.06.2025 19:06 Ответить
"По трохи ************"...це вже повний піз...
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12.06.2025 19:11 Ответить
Ні. Повний, коли він скаже: «наші підрозділи потроху ************** від російських окупантів».
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12.06.2025 19:13 Ответить
Шо значить ************?
Як Балаганов та Паніковський зі словами: "Кто ти такой?" "Нєт, кто ТИ такой?"
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12.06.2025 19:11 Ответить
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12.06.2025 19:18 Ответить
Нічого нового, це вже було. Кварталівські "Чистоньюс" від 25 травня 2014 року Володимир Зєлєнскій: "Єслі вєріть главним новостям россії, то россінє наконєц-то отодвігают своі вайска от граніц Украіни. Однако єслі вєріть слухам, то войска стоят на граніце, только українскую граніцу нємножко отодвігают впєрьод".
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12.06.2025 19:52 Ответить
Що і потрібно було сказати.Все пропало Відставить.
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12.06.2025 19:12 Ответить
Шоб їх вибити - це ж які втрати - потрібно недопускати захІд
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12.06.2025 19:12 Ответить
А коли ТЦК "відштовхне" п'ятий раз чотириразового ухилянта?🤔
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12.06.2025 19:13 Ответить
вам що не подобається як прихильники зеленського зебілів хєрячать? мені наприклад подобається!
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12.06.2025 19:16 Ответить
"...прихильники зеленського зебілів хєрячать.."..
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12.06.2025 19:19 Ответить
ага. він же поміняв воєнкомів на боєвих ахвіцерів заполітів та їх дєнщіків.
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12.06.2025 19:28 Ответить
Что он курит такое? До Сум уже меньше 20 км и DeepState говорит абсолютно обратное.
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12.06.2025 19:13 Ответить
Вірогідно курить доповідні від єрмака.
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12.06.2025 19:26 Ответить
В яку сторону ************- не сказано.
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12.06.2025 19:27 Ответить
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12.06.2025 19:14 Ответить
Зелебобер!
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12.06.2025 19:57 Ответить
Sure, I can help you with that. "Зелебобер" (Zelebobber) is a colloquial and often derogatory nickname for Volodymyr Zelenskyy, the current president of Ukraine.
It's a portmanteau, combining "Зеленський" (Zelenskyy) with a somewhat whimsical or dismissive ending. The term gained traction primarily among his critics or those who are disillusioned with his presidency.
Is there anything specific you'd like to know about the term or Volodymyr Zelenskyy?

Звичайно, я можу вам у цьому допомогти. «Зелебобер» (Zelebobber) - розмовне і часто зневажливе прізвисько Володимира Зеленського, чинного президента України.

Це портманто, що поєднує «Зеленський» з дещо химерним або зневажливим закінченням. Термін набув поширення насамперед серед його критиків або тих, хто розчарований його президентством.

Ви б хотіли щось конкретне знати про термін або Володимира Зеленського?
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12.06.2025 20:30 Ответить
Це воно читає, що йому його сценаристи прокацапські пишуть.
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12.06.2025 19:15 Ответить
Отакої, воно ще й читає! Крім того, що підтягується! Що, порохоботи, заздрите?
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12.06.2025 19:27 Ответить
Укриття будуй,йолопе! за 25 км по вс ій лінії зіткнення ...і з півночі також(((
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12.06.2025 19:24 Ответить
Піздно Федя пити боржомі,коли почки відвалилися😭🤮
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12.06.2025 19:28 Ответить
Якби за Авдіївкою були за 25км,якби за Бахмутом...а нема(Чому?(Бо також думали ,що пізно?(ніколи не пізно.
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12.06.2025 19:38 Ответить
Тому, що Авдіївку вже КАБами ******-рили. Які укриття? Потрібно авіацію лупити. А нічим.
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12.06.2025 19:56 Ответить
Я не про Авдіївку,а про укриття за 25км від неї.
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12.06.2025 19:57 Ответить
І де ти сховаєшся від того гімна? Які укриття допоможуть від 1000 кг вибухівки? Це головна проблема. А *союзнички* срані не дають лупити по кацапським літакам.
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12.06.2025 20:34 Ответить
Тобто,тоді нічого не робити?((тримати оборону в окопі глибиною до колін?((
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12.06.2025 20:51 Ответить
Хто про це знає.
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12.06.2025 19:32 Ответить
*******
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12.06.2025 19:34 Ответить
А чому все до цього дійшло, що з захисними фортіфікаційними спорудженнями на Сумщині? Знову, як завжди, "про@б@ли"..
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12.06.2025 19:35 Ответить
Що ви від нього хочете?
Посередня людина, без освіти. Звик щоб всі навкруги йому аплодували коли він щось каже.
Причинно-наслідкових зв'язків не розуміє, тому він і "тактик" а не стратег. Живе одним днем.
Челядь навкруг тримає його на плаву, пишуть тексти які він вже замахався озвучувати, мабуть протестує. Каже -Не буду, ідіть всі у сраку! - а його підсрачниками гонять до мікрофону.
Адже на кону виживання кварталу95.
Пожалійте та не судіть строго, підневільна людина.
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12.06.2025 19:39 Ответить
Зеленський заявив що бажає закінчити війну цього року. Це нічого що так відштовхувати росіян як зараз ************ ЗСК може ще років 10. А якщо підписувати капітуляцію то дійсно і через місяць можна.
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12.06.2025 19:43 Ответить
Куди виштовхують? Може від кордону до Сум? Чи як казав цей пан раніше просто кордон зміщується , то тактика така , змістити кордон західніше та південніше Сум , то й вийде що їх за кордон виштовхали. Десь так.
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12.06.2025 19:43 Ответить
************? Негативний наступ, оптимізований під формат Єдиного марафону в межах заходів по підтримці бойового духу, незламності, потужності і охочесті.
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12.06.2025 19:48 Ответить
Може й так
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12.06.2025 19:58 Ответить
Не вірю ЖОДНОМУ слову! На Харківщині вже відштовхнули?!
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12.06.2025 19:59 Ответить
************.
в напрямку до сум.
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12.06.2025 20:07 Ответить
на Сумщині потроху ************ російських окупантів, - Зеленський Джерело: https://censor.net/ua/n3557595
До чого докотилось це безтолкове чмо. І воно ще іменує себе верховним головкомом. А, як там курська авантюра, яка "врятувала" сумщину від обстрілів?
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12.06.2025 20:16 Ответить
Я прям зараз чую як ************. Тільки з кожним днем все ближче і ближче чутно. Вже питання стоїть не якщо зайдуть в Юнаківські ліси, а коли. І це буде триндець.
Люди на Укрпошті коробки скуповують, щоб потроху відправляти речи, поки пошта працює.
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12.06.2025 20:16 Ответить
Не можу сказати ************ чи ні, але хлопці кажуть що застосування наших дронів виросло раз в п'ятдесят. Додатково перекинули київські школи БПЛА. Іпуть все шо шевелиться. Одночасно йде евакуація СІЗО, держархіаів і музеїв. Х/з...
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12.06.2025 20:21 Ответить
😡росіяни окупували Дворічну на Харківщині, - DeepState.Також окупанти просунулися біля Довгенького, Западного та у Багатирі.
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12.06.2025 20:22 Ответить
переверніть карту цьому обдовбаному виродку, бо він не розуміє, що виштовхують як раз їх. (себе з режимом зеленського не асоціюю).
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12.06.2025 20:32 Ответить
Цитата: "Зазначимо, що, за даними аналітичного проєкту DeepState, ворог зміг окупувати 200 м² території Сумської області."
Я дуже перепрошую у громади. Але 200 м², це ділянка розміром десь 20х10 метрів. Тобто, 2 сотки. На ній і хату з сараєм, криницею та туалетом типу сортир не побудуєш.
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12.06.2025 20:49 Ответить
Все по Иисусу прям: вы лжецы и отец ваш был лжецом. Вы называете правду ложью, а ложь правдой. Кому интересно можно в Библии прочитать.
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12.06.2025 21:55 Ответить
за даними аналітичного проєкту DeepState, ворог зміг окупувати
200 м² Джерело: https://censor.net/ua/n3557595
ЧИ КІЛОМЕТРІВ?
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12.06.2025 22:01 Ответить
 
 