Наши подразделения на Сумщине понемногу оттесняют российских оккупантов, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский сообщил, что украинские подразделения в Сумской области оттесняют российских захватчиков.
Об этом он сказал в вечернем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.
Глава государства сообщил, что 12 июня был доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
"Фронт и прежде всего Покровское направление, Курская операция, приграничье Сумщины. Наши подразделения на Сумщине понемногу отталкивают оккупанта. Благодарю вас! Благодарю каждого нашего солдата, сержанта и офицера за этот результат. Каждое подразделение", - заявил он.
Отметим, что, по данным аналитического проекта DeepState, враг смог оккупировать 200 м² территории Сумской области.
В частности, россияне вплотную приблизились к поселку Юнаковка, который играет важную роль в логистике на этом направлении.
Пожалуйста, подождите...
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Побачип peace в очах пр...на?
Ви чули про Сумщину? Не чули? Тоді щиро вітаю. Ми дожилися до того, що в нас іде наступ в тих самих місцях де нещодавно ми наступали на території Росії - але з цього приводу практично ніхто не переймається.
Трохи нагадаю хронологію.
➤ 23 травня стало відомо про втрату прикордонних сіл Новеньке, Журавка, Веселівка та Басівка на Сумщині. Новини про російські атаки в цьому напрямку з'явилися набагато раніше - ще в квітні. Характерна деталь, російський наступ на Сумщину почався зразу після виходу ЗСУ з територій Курської області. Наступ на Курщину (також нагадаю) Сумщину мусив, типу, убезпечити. Убезпечив?
Російські війська постійно атакують.
➤ 28 травня були втрачені Біловоди, противник увірвався до Локні.
➤ 31 травня ворог захопив Володимирівку.
➤ 1 червня - Костянтинівку.
➤ 3 червня ми втратили Олексіївку та Андріївку.
➤ 6 червня пала Кіндратівка.
➤ 9 червня була остаточно втрачена Локня, ворог закріпився на околицях Юнаківки та Яблунівки.
Менше ніж за місяць втрачено 197 кв. км. території. Української території.
І отут, я просто мушу дещо нагадати. Це вторгнення ворога на Слобожанщину - далеко не перше. І коли ворог здійснив перше вторгнення в тому напрямку, партія «Європейська Солідарність» поставила владі цілком слушне питання - де фортифікації?
Знаєте, ще з Першої Світової війни (а насправді раніше) відомо, війська в обороні тим стійкіші, чим краще обладнані їхні позиції інженерно. Піхотне відділення в чистому полі - мішень. Але те саме відділення в траншеї з бетонними бліндажами та обладнаними вогневими пунктами, прикрите мінним полем та дротяними загорожами - велика сила. Наявність укріплень стійкість військ в обороні збільшує в рази.
І тут влада та її ЗЕботва просто не може сказати ніби ЄвроСолідарність згущує фарби та піариться.
Нагадую. Про те що негайно треба вкладати кошти в будівництво оборонних споруд Петро Порошенко заявив ще 29 серпня 2023 р., коли стало очевидно, що насувається довга оборонна війна. Чи почула влада Порошенка тоді?
Наведу всього дві цифри. На кешбеки (читайте - на непрямий підкуп виборців) влада витратила 20 мільярдів грн, а на фортифікації - лише 800 мільйонів. У той самий час Фонд Петра Порошенка передав на фронт 78 екскаваторів (!!) для будівництва фортифікацій силами самих лише бойових підрозділів.
Що сталося з Фондом Петра Порошенка невдовзі?
Спочатку військовим забороняли приймати техніку у Фонду Порошенка - я точно знаю про що пишу.
Потім Петро Порошенко потрапив під санкції - превентивні, тобто про всяк випадок, а не за щось конкретне.
Коли почалися бої на Харківщині, депутати ЄвроСолідарності (Геращенко, Ар'єв, Сюмар, Павленко, Герасимов тощо) їздили на фронт і оприлюднили побачені «укріплення». Депутати забили на сполох - ЗСУ окопувалися лопатами і приймали бій на укріпленнях збудованих наспіх. Власне, саме тоді Фонд Порошенка почав передавати на фронт екскаватори.
За це зелені ТГ-смітники і вся ЗЕкта в єдиному пориві заволали що «Порошенко піариться». Всі ті самі чорнороті тепер мовчать, що ворог просувається углиб Сумщини і що до Сум йому лишилося 20 км. Ми дочекаємося боїв на околицях обласного центру? Що робить влада для посилення армії?
Віщую заперечення, мовляв, справа не в фортифікаціях, а в тому що бракує людей - мовляв «українці не хочуть захищати Україну», бігають від ТЦК тощо.
Відповім - проведення мобілізації це прямий обов'язок всіх органів влади, від Офісу президента починаючи. Опозиція неодноразово пропонувала владі об'єднати зусилля, створити Уряд національної довіри за участі опозиції та розділити відповідальність з владою. Влада всі пропозиції про Уряд національної довіри відкидає. Тому відповідальність за ситуацію на фронті несе команда Зеленського-Єрмака. І тільки вона.
Тому питання до влади. Ворог наступає.
Влада - ти де?
Ми помилялись коли думали, що зєля зі своєю командою служок чи то 5-6 менеджерів - якийсь дурачок. Він системна людина, яка методично нищить незнищенне.
Основа української державності - це ЗСУ.
Він зі своєю командою це зрозумів раніше нас, і почав задовго пилять цей стовп, скорочуючи фінансування, закриваючи військові програми і розміновуючи південь.
Не зараз, а ще з 2020 ще тоді ліквідовуючи обороні програми і УПК.
І його «гумор» то теж не випадковість і не дурість, то виконання завдань по знеціненню, деморалізації і обидлячуванню населення. От і все.
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Дмитро Вовнянко
Наталочка Биховець
Як Балаганов та Паніковський зі словами: "Кто ти такой?" "Нєт, кто ТИ такой?"
It's a portmanteau, combining "Зеленський" (Zelenskyy) with a somewhat whimsical or dismissive ending. The term gained traction primarily among his critics or those who are disillusioned with his presidency.
Is there anything specific you'd like to know about the term or Volodymyr Zelenskyy?
Звичайно, я можу вам у цьому допомогти. «Зелебобер» (Zelebobber) - розмовне і часто зневажливе прізвисько Володимира Зеленського, чинного президента України.
Це портманто, що поєднує «Зеленський» з дещо химерним або зневажливим закінченням. Термін набув поширення насамперед серед його критиків або тих, хто розчарований його президентством.
Ви б хотіли щось конкретне знати про термін або Володимира Зеленського?
Посередня людина, без освіти. Звик щоб всі навкруги йому аплодували коли він щось каже.
Причинно-наслідкових зв'язків не розуміє, тому він і "тактик" а не стратег. Живе одним днем.
Челядь навкруг тримає його на плаву, пишуть тексти які він вже замахався озвучувати, мабуть протестує. Каже -Не буду, ідіть всі у сраку! - а його підсрачниками гонять до мікрофону.
Адже на кону виживання кварталу95.
Пожалійте та не судіть строго, підневільна людина.
в напрямку до сум.
До чого докотилось це безтолкове чмо. І воно ще іменує себе верховним головкомом. А, як там курська авантюра, яка "врятувала" сумщину від обстрілів?
Люди на Укрпошті коробки скуповують, щоб потроху відправляти речи, поки пошта працює.
Я дуже перепрошую у громади. Але 200 м², це ділянка розміром десь 20х10 метрів. Тобто, 2 сотки. На ній і хату з сараєм, криницею та туалетом типу сортир не побудуєш.
200 м² Джерело: https://censor.net/ua/n3557595
ЧИ КІЛОМЕТРІВ?