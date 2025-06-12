Зеленский об обмене: Среди тех, кого вернули сейчас, есть ребята, которые находились в плену еще с 22-го года, и те, кого считали пропавшими без вести. ВИДЕО
В видеообращении Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о деталях очередного этапа обменов военнопленных.
Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.
"Сегодня продолжили возвращение наших людей из российского плена. Это уже третий шаг обменов, о которых договорились в Стамбуле. Среди тех, кого вернули сейчас, есть ребята, находившиеся в плену еще с 22-го года. Также есть те, кто считался пропавшим без вести. Важно проверять каждую фамилию, всю имеющуюся информацию. Так и делаем. Я благодарен всем, кто помогает возвращать наших.
Только что был доклад министра обороны Умерова - обсудили с ним определенные детали всей переговорной активности. Также обсудили вопросы финансирования нашей защиты и оборонного производства в Украине.
Мы каждый день в Украине и с партнерами сосредотачиваем внимание на обеспечении обороны - на всем, что дает защиту нашему государству, нашим людям здесь и сейчас и долгосрочно", - отметил Зеленский.
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Правий Сектор:
"Правий Сектор звернувся до Уповноваженого з прав людини щодо незаконної видачі добровольця з рф25 травня під час обміну військовополоненими Україна передала російській федерації добровольця, який воював у складі Російського Добровольчого Корпусу та «Сибірського батальйону» на боці України.
Цей чоловік, ризикуючи життям, добровільно перейшов на наш бік, просив про захист, воював проти режиму путіна. Натомість опинився в ізоляторі для іноземців, а згодом - у руках ворога. Там його чекають катування, в'язниця або смерть.
Ми не маємо права мовчати.
Сьогодні «Правий Сектор» офіційно звернулася до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця з вимогою:
• затвердити механізм правового статусу іноземних добровольців;
• створити міжвідомчу групу з правозахисниками й ветеранами;
• розробити чіткі інструкції для ДМС та силовиків;
• перевірити службові дії посадовців, причетних до передачі добровольця;
• не розголошувати чутливу інформацію до з'ясування обставин і гарантування безпеки.
Україна повинна бути державою, яка не зраджує тих, хто став з нами пліч-о-пліч у найважчий час. А подібні випадки - не мають повторитися".