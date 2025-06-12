Зеленский об обмене: Среди тех, кого вернули сейчас, есть ребята, которые находились в плену еще с 22-го года, и те, кого считали пропавшими без вести. ВИДЕО

В видеообращении Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о деталях очередного этапа обменов военнопленных.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.

"Сегодня продолжили возвращение наших людей из российского плена. Это уже третий шаг обменов, о которых договорились в Стамбуле. Среди тех, кого вернули сейчас, есть ребята, находившиеся в плену еще с 22-го года. Также есть те, кто считался пропавшим без вести. Важно проверять каждую фамилию, всю имеющуюся информацию. Так и делаем. Я благодарен всем, кто помогает возвращать наших.

Только что был доклад министра обороны Умерова - обсудили с ним определенные детали всей переговорной активности. Также обсудили вопросы финансирования нашей защиты и оборонного производства в Украине.

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Мы каждый день в Украине и с партнерами сосредотачиваем внимание на обеспечении обороны - на всем, что дает защиту нашему государству, нашим людям здесь и сейчас и долгосрочно", - отметил Зеленский.