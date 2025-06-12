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Новости Видео Обращение Зеленского
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Зеленский об обмене: Среди тех, кого вернули сейчас, есть ребята, которые находились в плену еще с 22-го года, и те, кого считали пропавшими без вести. ВИДЕО

В видеообращении Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о деталях очередного этапа обменов военнопленных.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.

"Сегодня продолжили возвращение наших людей из российского плена. Это уже третий шаг обменов, о которых договорились в Стамбуле. Среди тех, кого вернули сейчас, есть ребята, находившиеся в плену еще с 22-го года. Также есть те, кто считался пропавшим без вести. Важно проверять каждую фамилию, всю имеющуюся информацию. Так и делаем. Я благодарен всем, кто помогает возвращать наших.

Только что был доклад министра обороны Умерова - обсудили с ним определенные детали всей переговорной активности. Также обсудили вопросы финансирования нашей защиты и оборонного производства в Украине.

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Мы каждый день в Украине и с партнерами сосредотачиваем внимание на обеспечении обороны - на всем, что дает защиту нашему государству, нашим людям здесь и сейчас и долгосрочно", - отметил Зеленский.

Автор: 

Зеленский Владимир (20922) обмен (1437) обращение (773)


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ти всих поверни яких ти здав . а потім будеш хмиздіти.
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12.06.2025 18:58 Ответить
Шоб вони, полеглі Герої, шоночи до тебе з'являлись, падло неголене.
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12.06.2025 19:00 Ответить
Відосік-наше фсьо.
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12.06.2025 19:02 Ответить
Маленький Зеленський в дитинстві любив кіно про войну та німців. Тому і влаштував катастрофу а-ля 1941 рік. Нє паддаваться на правакації праклятих англосаксов!
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12.06.2025 19:50 Ответить
Сколько с Азова? Под твои гарантии?
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12.06.2025 19:54 Ответить
Серед тих,кого віддав-рос.доброволець,який воював проти військ агресора.
Правий Сектор:
"Правий Сектор звернувся до Уповноваженого з прав людини щодо незаконної видачі добровольця з рф25 травня під час обміну військовополоненими Україна передала російській федерації добровольця, який воював у складі Російського Добровольчого Корпусу та «Сибірського батальйону» на боці України.

Цей чоловік, ризикуючи життям, добровільно перейшов на наш бік, просив про захист, воював проти режиму путіна. Натомість опинився в ізоляторі для іноземців, а згодом - у руках ворога. Там його чекають катування, в'язниця або смерть.

Ми не маємо права мовчати.

Сьогодні «Правий Сектор» офіційно звернулася до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця з вимогою:

• затвердити механізм правового статусу іноземних добровольців;

• створити міжвідомчу групу з правозахисниками й ветеранами;

• розробити чіткі інструкції для ДМС та силовиків;

• перевірити службові дії посадовців, причетних до передачі добровольця;

• не розголошувати чутливу інформацію до з'ясування обставин і гарантування безпеки.

Україна повинна бути державою, яка не зраджує тих, хто став з нами пліч-о-пліч у найважчий час. А подібні випадки - не мають повторитися".
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12.06.2025 20:50 Ответить
Мародер
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12.06.2025 21:37 Ответить
 
 