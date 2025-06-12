Зеленський про обмін: Серед тих, кого повернули зараз, є хлопці, що перебували в полоні ще з 22-го року та ті кого вважали зниклими безвісти. ВIДЕО

У відеозверненні Президент України Володимир Зеленський розповів про деталі чергового етапу обмінів військовополонених.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.

"Сьогодні продовжили повернення наших людей із російського полону. Це вже третій крок обмінів, про які домовились у Стамбулі. Серед тих, кого повернули зараз, є хлопці, що перебували в полоні ще з 22-го року. Також є ті, хто вважався зниклим безвісти. Важливо перевіряти кожне прізвище, усю наявну інформацію. Так і робимо. Я вдячний усім, хто допомагає повертати наших.

Щойно була доповідь міністра оборони Умєрова – обговорили з ним певні деталі всієї перемовної активності. Також обговорили питання фінансування нашого захисту та оборонного виробництва в Україні.

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Ми кожен день в Україні та з партнерами зосереджуємо увагу на забезпеченні оборони – на всьому, що дає захист нашій державі, нашим людям тут і зараз і довгостроково", - зазначив Зеленський.