Зеленський про обмін: Серед тих, кого повернули зараз, є хлопці, що перебували в полоні ще з 22-го року та ті кого вважали зниклими безвісти. ВIДЕО
У відеозверненні Президент України Володимир Зеленський розповів про деталі чергового етапу обмінів військовополонених.
Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.
"Сьогодні продовжили повернення наших людей із російського полону. Це вже третій крок обмінів, про які домовились у Стамбулі. Серед тих, кого повернули зараз, є хлопці, що перебували в полоні ще з 22-го року. Також є ті, хто вважався зниклим безвісти. Важливо перевіряти кожне прізвище, усю наявну інформацію. Так і робимо. Я вдячний усім, хто допомагає повертати наших.
Щойно була доповідь міністра оборони Умєрова – обговорили з ним певні деталі всієї перемовної активності. Також обговорили питання фінансування нашого захисту та оборонного виробництва в Україні.
Ми кожен день в Україні та з партнерами зосереджуємо увагу на забезпеченні оборони – на всьому, що дає захист нашій державі, нашим людям тут і зараз і довгостроково", - зазначив Зеленський.
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Правий Сектор:
"Правий Сектор звернувся до Уповноваженого з прав людини щодо незаконної видачі добровольця з рф25 травня під час обміну військовополоненими Україна передала російській федерації добровольця, який воював у складі Російського Добровольчого Корпусу та «Сибірського батальйону» на боці України.
Цей чоловік, ризикуючи життям, добровільно перейшов на наш бік, просив про захист, воював проти режиму путіна. Натомість опинився в ізоляторі для іноземців, а згодом - у руках ворога. Там його чекають катування, в'язниця або смерть.
Ми не маємо права мовчати.
Сьогодні «Правий Сектор» офіційно звернулася до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця з вимогою:
• затвердити механізм правового статусу іноземних добровольців;
• створити міжвідомчу групу з правозахисниками й ветеранами;
• розробити чіткі інструкції для ДМС та силовиків;
• перевірити службові дії посадовців, причетних до передачі добровольця;
• не розголошувати чутливу інформацію до з'ясування обставин і гарантування безпеки.
Україна повинна бути державою, яка не зраджує тих, хто став з нами пліч-о-пліч у найважчий час. А подібні випадки - не мають повторитися".