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Новини Відео Звернення Зеленського
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Зеленський про обмін: Серед тих, кого повернули зараз, є хлопці, що перебували в полоні ще з 22-го року та ті кого вважали зниклими безвісти. ВIДЕО

У відеозверненні Президент України Володимир Зеленський розповів про деталі чергового етапу обмінів військовополонених.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.

"Сьогодні продовжили повернення наших людей із російського полону. Це вже третій крок обмінів, про які домовились у Стамбулі. Серед тих, кого повернули зараз, є хлопці, що перебували в полоні ще з 22-го року. Також є ті, хто вважався зниклим безвісти. Важливо перевіряти кожне прізвище, усю наявну інформацію. Так і робимо. Я вдячний усім, хто допомагає повертати наших.

Щойно була доповідь міністра оборони Умєрова – обговорили з ним певні деталі всієї перемовної активності. Також обговорили питання фінансування нашого захисту та оборонного виробництва в Україні.

Читайте: Частину звільнених сьогодні українських воїнів вважали зниклими безвісти, - Коордштаб. ФОТОрепортаж

Ми кожен день в Україні та з партнерами зосереджуємо увагу на забезпеченні оборони – на всьому, що дає захист нашій державі, нашим людям тут і зараз і довгостроково", - зазначив Зеленський.

Автор: 

Зеленський Володимир (24409) обмін (1219) звернення (629)


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ти всих поверни яких ти здав . а потім будеш хмиздіти.
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12.06.2025 18:58 Відповісти
Шоб вони, полеглі Герої, шоночи до тебе з'являлись, падло неголене.
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12.06.2025 19:00 Відповісти
Відосік-наше фсьо.
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12.06.2025 19:02 Відповісти
Маленький Зеленський в дитинстві любив кіно про войну та німців. Тому і влаштував катастрофу а-ля 1941 рік. Нє паддаваться на правакації праклятих англосаксов!
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12.06.2025 19:50 Відповісти
Сколько с Азова? Под твои гарантии?
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12.06.2025 19:54 Відповісти
Серед тих,кого віддав-рос.доброволець,який воював проти військ агресора.
Правий Сектор:
"Правий Сектор звернувся до Уповноваженого з прав людини щодо незаконної видачі добровольця з рф25 травня під час обміну військовополоненими Україна передала російській федерації добровольця, який воював у складі Російського Добровольчого Корпусу та «Сибірського батальйону» на боці України.

Цей чоловік, ризикуючи життям, добровільно перейшов на наш бік, просив про захист, воював проти режиму путіна. Натомість опинився в ізоляторі для іноземців, а згодом - у руках ворога. Там його чекають катування, в'язниця або смерть.

Ми не маємо права мовчати.

Сьогодні «Правий Сектор» офіційно звернулася до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця з вимогою:

• затвердити механізм правового статусу іноземних добровольців;

• створити міжвідомчу групу з правозахисниками й ветеранами;

• розробити чіткі інструкції для ДМС та силовиків;

• перевірити службові дії посадовців, причетних до передачі добровольця;

• не розголошувати чутливу інформацію до з'ясування обставин і гарантування безпеки.

Україна повинна бути державою, яка не зраджує тих, хто став з нами пліч-о-пліч у найважчий час. А подібні випадки - не мають повторитися".
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12.06.2025 20:50 Відповісти
 
 