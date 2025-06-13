Зеленський присвоїв звання Героя України сімом воїнам, трьом із них - посмертно
Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України сімом українським захисникам, трьом із них - посмертно.
Відповідні укази оприлюднено на сайті Офісу Президента, передає Цензор.НЕТ.
Звання присвоєно за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України, а також самовіддане служіння українському народові, зазначається в указах.
Так, посмертно звання Героя України присвоєно Ардуханяну Армену Арамаісовичу, Дупешку Миколі Івановичу та Мушастому Владиславу Миколайовичу.
Також глава держави присвоїв звання Героя України Басюку Івану Вікторовичу, Іванцову Олександру Сергійовичу, Ладизі Віктору Миколайовичу та Мотруку Івану Івановичу.
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Marat Davydov #551010
показати весь коментар13.06.2025 15:10 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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