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Новини Присвоєння звання Герой України
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Зеленський присвоїв звання Героя України сімом воїнам, трьом із них - посмертно

Зеленський присвоїв звання Героя України. Озвучено імена воїнів

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України сімом українським захисникам, трьом із них - посмертно.

Відповідні укази оприлюднено на сайті Офісу Президента, передає Цензор.НЕТ.

Звання присвоєно за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України, а також самовіддане служіння українському народові, зазначається в указах.

Так, посмертно звання Героя України присвоєно Ардуханяну Армену АрамаісовичуДупешку Миколі Івановичу та Мушастому Владиславу Миколайовичу.

Також глава держави присвоїв звання Героя України Басюку Івану ВікторовичуІванцову Олександру СергійовичуЛадизі Віктору Миколайовичу та Мотруку Івану Івановичу.

Читайте: Зеленський вручив державні нагороди бійцям ССО та рідним загиблих воїнів. ФОТОрепортаж

Автор: 

Герой України (322) Зеленський Володимир (24409)


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13.06.2025 15:10 Відповісти
 
 