Зеленский присвоил звание Героя Украины семерым воинам, трем из них - посмертно

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины семерым украинским защитникам, трем из них - посмертно.

Соответствующие указы обнародованы на сайте Офиса Президента, передает Цензор.НЕТ.

Звание присвоено за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, а также самоотверженное служение украинскому народу, отмечается в указах.

Так, посмертно звание Героя Украины присвоено Ардуханяну Армену Арамаисовичу, Дупешко Николаю Ивановичу и Мушастому Владиславу Николаевичу.

Также глава государства присвоил звание Героя Украины Басюку Ивану Викторовичу, Иванцову Александру Сергеевичу, Ладыге Виктору Николаевичу и Мотруку Ивану Ивановичу.

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