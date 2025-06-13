Зеленский присвоил звание Героя Украины семерым воинам, трем из них - посмертно
Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины семерым украинским защитникам, трем из них - посмертно.
Соответствующие указы обнародованы на сайте Офиса Президента, передает Цензор.НЕТ.
Звание присвоено за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, а также самоотверженное служение украинскому народу, отмечается в указах.
Так, посмертно звание Героя Украины присвоено Ардуханяну Армену Арамаисовичу, Дупешко Николаю Ивановичу и Мушастому Владиславу Николаевичу.
Также глава государства присвоил звание Героя Украины Басюку Ивану Викторовичу, Иванцову Александру Сергеевичу, Ладыге Виктору Николаевичу и Мотруку Ивану Ивановичу.
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Marat Davydov #551010
показать весь комментарий13.06.2025 15:10 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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