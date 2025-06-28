Зеленський присвоїв звання Героя України шістьом військовим, трьом із них - посмертно, - укази

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України 6 українським військовим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу Президента, де опубліковано відповідні укази.

Так, згідно з указом №426/2025, за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" АМІРДЖАНЯНУ Алексану Володимировичу – старшому солдату (посмертно).

Згідно з указом №427/2025, за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові присвоєно звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" ГОНЧАРУ Сергію Володимировичу – старшому солдату.

Відповідно до указу №428/2025, за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" БОНДАРЕНКУ Олександру Миколайовичу – старшому лейтенанту (посмертно).

Згідно з указом №429/2025, за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" КАНОНІКУ Петру Миколайовичу – сержанту (посмертно).

Також дивіться: Воїн спецпідрозділу ГУР "Артан" Юрій Баланчук посмертно удостоєний звання Героя України: нагороду отримали рідні. ФОТОрепортаж

Згідно з указом №430/2025, за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові присвоєно звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" РОМАНЮКУ Павлу Віталійовичу – молодшому сержанту.

Згідно з указом №431/2025, за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові присвоєно звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" СЕВРЮКУ Павлу Сергійовичу – старшому лейтенанту.