Зеленський: "Розраховуємо на голос американського бізнесу в наших відносинах зі США"

Українська влада сподівається на "голос американського бізнесу" у відносинах між Україною та США.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив у Facebook за підсумками зустрічі із представниками компаній - членів Американської торговельної палати в Україні (AmCham), яка відбулася напередодні пізно увечері.

"Говорили про те, як важливо працювати в Україні та з Україною – сплачувати податки, зберігати та створювати нові робочі місця. Також розраховуємо на голос американського бізнесу в наших відносинах зі США. Наш захист – спільний, і американські системи в Україні захищають не лише життя людей, а й підприємства", – наголосив голова держави.

Під час зустрічі президент також зауважив, що Україна цінує надану з боку Сполучених Штатів допомогу, і американський бізнес не зацікавлений у зменшенні її обсягів.

"Сигнали щодо ризиків зменшення або уповільнення допомоги з боку США – я думаю, що ми всі не зацікавлені в цьому. Ні американський бізнес, ні український бізнес, бо системи Patriot не обирають, кого захищати в Україні від російського агресора. Системи ППО, інший захист зберігають життя, можливості та виробничі спроможності абсолютно всім", – цитує Зеленського пресслужба Офісу президента.

США призупинили допомогу Україні

Раніше ЗМІ повідомили, що США призупинили відправку ракет і боєприпасів в Україну через занепокоєння щодо стану американських арсеналів. Згодом у Білому домі підтвердили призупинку постачання ракет і боєприпасів в Україну та заявили, що у пріоритеті інтереси США.

Журналіст PBS заявив, що окрім ракет-перехоплювачів PAC-3, призначених для систем Patriot, Пентагон також зупинив постачання 155-мм артилерійських снарядів, ракет GMLRS, призначених для систем M270 MLRS та HIMARS, протитанкових ракет Stinger, а також авіаракет AIM-7 та Hellfire.

У Міноборони заявили, що Україна не отримувала офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків поставок оборонної допомоги від Сполучених Штатів, погодженої ще за попередньої адміністрації.