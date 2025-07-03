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Новини США припинили купувати зброю для України США
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Зеленський: "Розраховуємо на голос американського бізнесу в наших відносинах зі США"

Зеленський розраховує на

Українська влада сподівається на "голос американського бізнесу" у відносинах між Україною та США.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив у Facebook за підсумками зустрічі із представниками компаній - членів Американської торговельної палати в Україні (AmCham), яка відбулася напередодні пізно увечері.

"Говорили про те, як важливо працювати в Україні та з Україною – сплачувати податки, зберігати та створювати нові робочі місця. Також розраховуємо на голос американського бізнесу в наших відносинах зі США. Наш захист – спільний, і американські системи в Україні захищають не лише життя людей, а й підприємства", – наголосив голова держави.

Українська влада сподівається на "голос американського бізнесу" у відносинах між Україною та США

Під час зустрічі президент також зауважив, що Україна цінує надану з боку Сполучених Штатів допомогу, і американський бізнес не зацікавлений у зменшенні її обсягів.

"Сигнали щодо ризиків зменшення або уповільнення допомоги з боку США – я думаю, що ми всі не зацікавлені в цьому. Ні американський бізнес, ні український бізнес, бо системи Patriot не обирають, кого захищати в Україні від російського агресора. Системи ППО, інший захист зберігають життя, можливості та виробничі спроможності абсолютно всім", – цитує Зеленського пресслужба Офісу президента.

США призупинили допомогу Україні

Раніше ЗМІ повідомили, що США призупинили відправку ракет і боєприпасів в Україну через занепокоєння щодо стану американських арсеналів. Згодом у Білому домі підтвердили призупинку постачання ракет і боєприпасів в Україну та заявили, що у пріоритеті інтереси США.

Журналіст PBS заявив, що окрім ракет-перехоплювачів PAC-3, призначених для систем Patriot, Пентагон також зупинив постачання 155-мм артилерійських снарядів, ракет GMLRS, призначених для систем M270 MLRS та HIMARS, протитанкових ракет Stinger, а також авіаракет AIM-7 та Hellfire.

У Міноборони заявили, що Україна не отримувала офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків поставок оборонної допомоги від Сполучених Штатів, погодженої ще за попередньої адміністрації.

Автор: 

Зеленський Володимир (2541) США (5001) Американська торговельна палата (8)


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Топ коментарі
+7
повний провал дипломатичної служби, якщо вона у нас є
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03.07.2025 09:48 Відповісти
+6
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03.07.2025 09:52 Відповісти
+3
дурень думкою багатіє
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03.07.2025 09:47 Відповісти
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"Сигнали"...
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03.07.2025 09:46 Відповісти
у нього свої сигнали симафорять після доріжок
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03.07.2025 10:25 Відповісти
Америка превратилась из партнёра в предателя, который продает нас *********, ради других плюшек. Какой нахер американский бизнес
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03.07.2025 09:46 Відповісти
До чого тут Америка? Не там дядько зрадників шукає!

Шукай зрадників серед тих, хто 21 квітня 2019 року наголосували на цей ВИРОК, який майбутній ЛІДОР пообіцяв на стадіоні майбутнім бовдурам73%!
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03.07.2025 10:58 Відповісти
дурень думкою багатіє
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03.07.2025 09:47 Відповісти
Він не дурень, він гірше, але він знає, що цього не буде, просто дурить баранів 73%, бо для них це бальзам.
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03.07.2025 10:52 Відповісти
Він - агент ворога і держзрадник, якого дурне стадо залишило керувати країною під час війни, і воно побудувало недо-дикиатуру.
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03.07.2025 11:40 Відповісти
повний провал дипломатичної служби, якщо вона у нас є
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03.07.2025 09:48 Відповісти
Ясно! Як не було стратегічної мети так і нема
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03.07.2025 09:48 Відповісти
є,бо вона внурішня,розкрийте очі,все вже не просто мерехтить а впадає в очі...вся їх мета
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03.07.2025 10:27 Відповісти
А ти про це, безумовно у пройдисвітів усіх мастей і посад була мета безумовно зрадницька і манкуртна, але не державницька ... доказом того є 12й рік війни , розграбування , і зубожіле населення що ходить по московським церквам навіть дотепер ...
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03.07.2025 10:44 Відповісти
проверл 100500 саммитов и встреч с американцами, провел несколько "теплых встреч" с трампом. Даже сделку по редкоземельным подписал (или путлер предложил более выгодные условия когда захватит ?). Не говоря уже о безпековых угодах и самиты миры. Результат что называется на лицо
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03.07.2025 09:50 Відповісти
коломойши?
так ти ж його в сбу ховаєш від американського правосуддя, бо він і тебе здасть!
хочааааа.....
фін розвідка сша і так все знає.
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03.07.2025 09:52 Відповісти
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03.07.2025 09:52 Відповісти
Гнида, досить ділити українців на мародерів і дебілів! Всі українці хочуть добра своїй країні і своїм сім'ям
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03.07.2025 10:09 Відповісти
я бачу..... наржався іванька?
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03.07.2025 10:15 Відповісти
Ваньок, коли голосувуали за Боневтіка, то бажали добра не Україні, а халяву собі: вчителі 4 штуки баксів в місяць, пенсіонери про безкоштовні смартфони, ідіоти про кінець епохи бідності. Отримали?
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03.07.2025 11:12 Відповісти
Тупих баранів спочатку розвели, як лохів, а потім на бійню відправили. Мені це стадо взагалі не шкода, мені школа вже знищену Україну. А стадо зебілів отримало те, що заслужило.
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03.07.2025 11:42 Відповісти
Шо воно меле?
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03.07.2025 09:54 Відповісти
що автовідповідач в голові надиктовує,моліться щоб він взагалі не передав йому слово,почнеться карнавал
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03.07.2025 10:29 Відповісти
прийшов час американській діаспорі написати лист конгресменам (так так навіть переміщені особи мають на це право) з закликом відновити та збільшити військові поставки
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03.07.2025 09:55 Відповісти
Розраховуємо, що Зеленський хоч трішечки переживає чи дбає про Україну і сам піде геть, бо при ньому від нас піде вся американська допомога. Трамп його і духу не переносить, хотя і Трамп така сама скотина, тільки не наша.
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03.07.2025 09:56 Відповісти
сам 0
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03.07.2025 09:57 Відповісти
а как бубочка на послденй встречи с трампом хвалился и доказывал что раша не выигрывает. ТАк, это надо бы исправить подумал Трамп
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03.07.2025 09:57 Відповісти
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03.07.2025 09:58 Відповісти
"Слуги народу зареєстрували в парламенті законопроєкт, від якого волосся стає дибки навіть у лисого: депутати Зеленського пропонують запровадити амністію за злочини, вчинені в галузі оборонних контрактів.

Цим законом будуть звільнені від кримінальної відповідальності всі злочини, якщо вони вчинені під час виконання оборонного контракту, і для цього Міноборони створить т.зв. Спец.Перелік фірм, які можуть вчиняти будь-які злочини і при цьому бути недоторканними, тому що війна. Непідконтрольному НАБУ заборонять розслідувати зловживання в оборонній сфері, а це право передадуть Генпрокурору, який за дивним збігом обставин - член зграї єрмачат."

Тепер питання, хто з цією корупційною помийкою захоче мати справу? Які ще наївні "партнери"?
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03.07.2025 10:02 Відповісти
Zelensky is doing what he can to keep Ukraine on the agenda. One can argue that all these countless 'security agreements' and summits were useless. Yes and no. Virtually useless as far as actual commitments, but useful in that they helped keep the world's shifting focus on Ukraine. His main problem is actually his looks: he does not look very presidential - short, fidgety, does not have an extra hundred pounds. Somewhat ridiculous looking, but still not nearly as ridiculous as, say, Macron.
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03.07.2025 10:07 Відповісти
Єдина допомога яку можуть, дати американські компанії, це спільне виробництво на территорії ЄС, але для цього їм потрібні великі контракти, ту техніку яка є на озброєнні Україна не получє, а якщо ракета наприклад буде трошки змінена , це вже зовсім інший виріб.
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03.07.2025 10:53 Відповісти
Не пускай Єрмака до міжнародного корита, та і сам менше кради! І буде тобі американський бізнес. Там не дураки...
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03.07.2025 11:22 Відповісти

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