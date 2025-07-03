Зеленський: "Розраховуємо на голос американського бізнесу в наших відносинах зі США"
Українська влада сподівається на "голос американського бізнесу" у відносинах між Україною та США.
Про це президент Володимир Зеленський повідомив у Facebook за підсумками зустрічі із представниками компаній - членів Американської торговельної палати в Україні (AmCham), яка відбулася напередодні пізно увечері.
"Говорили про те, як важливо працювати в Україні та з Україною – сплачувати податки, зберігати та створювати нові робочі місця. Також розраховуємо на голос американського бізнесу в наших відносинах зі США. Наш захист – спільний, і американські системи в Україні захищають не лише життя людей, а й підприємства", – наголосив голова держави.
Під час зустрічі президент також зауважив, що Україна цінує надану з боку Сполучених Штатів допомогу, і американський бізнес не зацікавлений у зменшенні її обсягів.
"Сигнали щодо ризиків зменшення або уповільнення допомоги з боку США – я думаю, що ми всі не зацікавлені в цьому. Ні американський бізнес, ні український бізнес, бо системи Patriot не обирають, кого захищати в Україні від російського агресора. Системи ППО, інший захист зберігають життя, можливості та виробничі спроможності абсолютно всім", – цитує Зеленського пресслужба Офісу президента.
США призупинили допомогу Україні
Раніше ЗМІ повідомили, що США призупинили відправку ракет і боєприпасів в Україну через занепокоєння щодо стану американських арсеналів. Згодом у Білому домі підтвердили призупинку постачання ракет і боєприпасів в Україну та заявили, що у пріоритеті інтереси США.
Журналіст PBS заявив, що окрім ракет-перехоплювачів PAC-3, призначених для систем Patriot, Пентагон також зупинив постачання 155-мм артилерійських снарядів, ракет GMLRS, призначених для систем M270 MLRS та HIMARS, протитанкових ракет Stinger, а також авіаракет AIM-7 та Hellfire.
У Міноборони заявили, що Україна не отримувала офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків поставок оборонної допомоги від Сполучених Штатів, погодженої ще за попередньої адміністрації.
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так ти ж його в сбу ховаєш від американського правосуддя, бо він і тебе здасть!
хочааааа.....
фін розвідка сша і так все знає.
Цим законом будуть звільнені від кримінальної відповідальності всі злочини, якщо вони вчинені під час виконання оборонного контракту, і для цього Міноборони створить т.зв. Спец.Перелік фірм, які можуть вчиняти будь-які злочини і при цьому бути недоторканними, тому що війна. Непідконтрольному НАБУ заборонять розслідувати зловживання в оборонній сфері, а це право передадуть Генпрокурору, який за дивним збігом обставин - член зграї єрмачат."
Тепер питання, хто з цією корупційною помийкою захоче мати справу? Які ще наївні "партнери"?