Обязательный призыв в армию для женщин ввели в Дании

С 1 июля в Дании введен закон, предусматривающий обязательную мобилизацию женщин в армию, ранее они приобщались к армии только добровольно.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на AP.

Отмечается, что страна стремится увеличить количество молодых людей в армии, впервые расширив обязательный призыв на женщин. И хотя женщины могли вступать в вооруженные силы на полный рабочий день с начала 1970-х годов, единственный способ, которым женщинам разрешалось участвовать в военной службе, было добровольное согласие.

Отныне и мужчины и женщины по-прежнему могут служить добровольцами, а остальные места будут заполнены путем гендерно-нейтральной лотереи.

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Согласно новым правилам, принятым парламентом Дании ранее в июне, датские женщины, которым с 1 июля исполнится 18 лет, будут включены в лотерейную систему на равных условиях со своими соотечественниками-мужчинами. Это изменение происходит на фоне российской агрессии и роста военных инвестиций в страны НАТО.

Полковник Кеннет Стрем, руководитель программы призыва рассказал изданию, что этот шаг основывается на "текущей ситуации с безопасностью".

"Они могли бы участвовать в коллективном сдерживании НАТО. Увеличение количества призывников просто привело бы к усилению боевой мощи", - резюмировал он.

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