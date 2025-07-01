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Новости Обязательная служба в армии для женщин в Дании
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Обязательный призыв в армию для женщин ввели в Дании

В Дании на службу будут призывать женщин

С 1 июля в Дании введен закон, предусматривающий обязательную мобилизацию женщин в армию, ранее они приобщались к армии только добровольно.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на AP.

Отмечается, что страна стремится увеличить количество молодых людей в армии, впервые расширив обязательный призыв на женщин. И хотя женщины могли вступать в вооруженные силы на полный рабочий день с начала 1970-х годов, единственный способ, которым женщинам разрешалось участвовать в военной службе, было добровольное согласие.

Отныне и мужчины и женщины по-прежнему могут служить добровольцами, а остальные места будут заполнены путем гендерно-нейтральной лотереи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дания начала председательство в Совете ЕС: Постоянная поддержка Украины среди приоритетов

Согласно новым правилам, принятым парламентом Дании ранее в июне, датские женщины, которым с 1 июля исполнится 18 лет, будут включены в лотерейную систему на равных условиях со своими соотечественниками-мужчинами. Это изменение происходит на фоне российской агрессии и роста военных инвестиций в страны НАТО.

Полковник Кеннет Стрем, руководитель программы призыва рассказал изданию, что этот шаг основывается на "текущей ситуации с безопасностью".

"Они могли бы участвовать в коллективном сдерживании НАТО. Увеличение количества призывников просто привело бы к усилению боевой мощи", - резюмировал он.

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Автор: 

армия (8506) Дания (601) женщины (894) мобилизация (2832)


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Топ комментарии
+3
А також закордонні патріоти,
а також незламні діди і баби,
а також корупціонери різних рівнів,
а також "воїни" тцк,
а також клоуни, артисти, спортсмени,...
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01.07.2025 18:38 Ответить
+2
Так має працювати гендерна рівність
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01.07.2025 18:35 Ответить
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Намйок пойняли!
******, рідненькі!
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01.07.2025 18:30 Ответить
А українки з "лохів" сміються (а також "малолєтки" 18-25)?
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01.07.2025 18:31 Ответить
и социала ихнего хотят)
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01.07.2025 18:38 Ответить
А також закордонні патріоти,
а також незламні діди і баби,
а також корупціонери різних рівнів,
а також "воїни" тцк,
а також клоуни, артисти, спортсмени,...
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01.07.2025 18:38 Ответить
А також ті, хто давав присягу, і зобов'язувався захищати державу (не лише військові) і цю присягу порушив!!!
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01.07.2025 18:39 Ответить
Населення Данії до 6 млн,тому це вимушена міра.Але про це чомусь забули сказати,такий от маленький нюанс
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01.07.2025 18:34 Ответить
Так має працювати гендерна рівність
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01.07.2025 18:35 Ответить
З ким це зібралась воювати Данія ,в 40-80 роках 20 століття в неї під боком в ГДР знаходилась півмільйонна ГСВГ ,але тоді Данія не боялась і не збиралась ні з ким воювати ,а тепер злякалась рашки ,яка хрін знає де.
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01.07.2025 18:46 Ответить
Просто розуміють що якщо Україна впаде- вже за тиждень російські Ваньки будуть гвалтувати їх дітей, як в Німеччині робили.
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01.07.2025 18:50 Ответить
Тепер і у нас для жінок кордони закриють
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01.07.2025 18:49 Ответить
Новосибірськ, анус щемить?
Нащо ти мені свої рожеві бажання розповідаєш?
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01.07.2025 18:54 Ответить
Ну, зелені, що скажите? Ось що значить, готуватись до війни, а не до шашликв?!
Дадське колрілвство точно знає, що й чому воно робить!
Якщо Україна в цей найскладніший момент своєї історії не піде на радикальні кроки по своєму захисту, то імперського рузького стійла
не обминути нікому з Українців та Українок!
До цього можна відноситись всіляко, але це факт від якого немає виправдання!
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01.07.2025 18:58 Ответить
 
 