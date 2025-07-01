Обязательный призыв в армию для женщин ввели в Дании
С 1 июля в Дании введен закон, предусматривающий обязательную мобилизацию женщин в армию, ранее они приобщались к армии только добровольно.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на AP.
Отмечается, что страна стремится увеличить количество молодых людей в армии, впервые расширив обязательный призыв на женщин. И хотя женщины могли вступать в вооруженные силы на полный рабочий день с начала 1970-х годов, единственный способ, которым женщинам разрешалось участвовать в военной службе, было добровольное согласие.
Отныне и мужчины и женщины по-прежнему могут служить добровольцами, а остальные места будут заполнены путем гендерно-нейтральной лотереи.
Согласно новым правилам, принятым парламентом Дании ранее в июне, датские женщины, которым с 1 июля исполнится 18 лет, будут включены в лотерейную систему на равных условиях со своими соотечественниками-мужчинами. Это изменение происходит на фоне российской агрессии и роста военных инвестиций в страны НАТО.
Полковник Кеннет Стрем, руководитель программы призыва рассказал изданию, что этот шаг основывается на "текущей ситуации с безопасностью".
"Они могли бы участвовать в коллективном сдерживании НАТО. Увеличение количества призывников просто привело бы к усилению боевой мощи", - резюмировал он.
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******, рідненькі!
а також незламні діди і баби,
а також корупціонери різних рівнів,
а також "воїни" тцк,
а також клоуни, артисти, спортсмени,...
Нащо ти мені свої рожеві бажання розповідаєш?
Дадське колрілвство точно знає, що й чому воно робить!
Якщо Україна в цей найскладніший момент своєї історії не піде на радикальні кроки по своєму захисту, то імперського рузького стійла
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До цього можна відноситись всіляко, але це факт від якого немає виправдання!