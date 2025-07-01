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Новини Обов’язкова служба в армії для жінок в Данії
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Обов’язковий призов в армію для жінок запровадили в Данії

В Данії на службу призиватимуть жінок

З 1 липня у Данії запроваджено закон, який передбачає обов'язкову мобілізацію жінок до армії, раніше вони долучались до війська тільки добровільно.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на AP.

Зазначається, що країна прагне збільшити кількість молодих людей в ​​армії, вперше розширивши обов'язковий призов на жінок. І хоча жінки могли вступати до збройних сил на повний робочий день з початку 1970-х років, єдиний спосіб, яким жінкам дозволялося брати участь у військовій службі, було добровільне зголошення.

Відтепер і чоловіки та жінки, як і раніше, можуть служити добровольцями, а решта місць будуть заповнені шляхом гендерно-нейтральної лотереї.

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Згідно з новими правилами, прийнятими парламентом Данії раніше в червні, данські жінки, яким з 1 липня виповниться 18 років, будуть включені до лотерейної системи на рівних умовах зі своїми співвітчизниками-чоловіками. Ця зміна відбувається на тлі російської агресії та зростання військових інвестицій у країни НАТО.

Полковник Кеннет Стрьом, керівник програми призову розповів виданню, що цей крок ґрунтується на "поточній безпековій ситуації".

"Вони могли б брати участь у колективному стримуванні НАТО. Збільшення кількості призовників просто призвело б до посилення бойової потужності", - резюмував він.

Читайте також: Україна і Данія запустять спільне виробництво далекобійних дронів і ракет за межами нашої країни, - Зеленський. ФОТО

Автор: 

армія (3783) Данія (792) жінки (636) мобілізація (3144)


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Топ коментарі
+9
Так має працювати гендерна рівність
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01.07.2025 18:35 Відповісти
+8
А також закордонні патріоти,
а також незламні діди і баби,
а також корупціонери різних рівнів,
а також "воїни" тцк,
а також клоуни, артисти, спортсмени,...
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01.07.2025 18:38 Відповісти
+5
Наймати резервістів за гарні гроші? Ні, треба випадково набрати не вмотивованого м'яса, яке почне ухилятися після початку війни. Наші дегенерати їх заразили.
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01.07.2025 19:04 Відповісти
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А українки з "лохів" сміються (а також "малолєтки" 18-25)?
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01.07.2025 18:31 Відповісти
и социала ихнего хотят)
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01.07.2025 18:38 Відповісти
А також закордонні патріоти,
а також незламні діди і баби,
а також корупціонери різних рівнів,
а також "воїни" тцк,
а також клоуни, артисти, спортсмени,...
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01.07.2025 18:38 Відповісти
А також ті, хто давав присягу, і зобов'язувався захищати державу (не лише військові) і цю присягу порушив!!!
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01.07.2025 18:39 Відповісти
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01.07.2025 19:13 Відповісти
Данія йде по стопах сусідніх Швеції та Норвегії, які в останні роки також запровадили військову службу і для жінок.
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01.07.2025 19:16 Відповісти
Населення Данії до 6 млн,тому це вимушена міра.Але про це чомусь забули сказати,такий от маленький нюанс
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01.07.2025 18:34 Відповісти
Так має працювати гендерна рівність
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01.07.2025 18:35 Відповісти
гендерна рівність у нас ніколи не працювала і працювати не буде, жінкам завжди платять менше, і завжди віддають перевагу чоловікам, коли приймають на роботу.
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01.07.2025 19:44 Відповісти
Мабуть, коли це проблема кількості, лотерею не влаштовують.
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01.07.2025 19:38 Відповісти
З ким це зібралась воювати Данія ,в 40-80 роках 20 століття в неї під боком в ГДР знаходилась півмільйонна ГСВГ ,але тоді Данія не боялась і не збиралась ні з ким воювати ,а тепер злякалась рашки ,яка хрін знає де.
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01.07.2025 18:46 Відповісти
Просто розуміють що якщо Україна впаде- вже за тиждень російські Ваньки будуть гвалтувати їх дітей, як в Німеччині робили.
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01.07.2025 18:50 Відповісти
Не треба розповідати жахастиків про ванєк , і не рівняти величезну Радянську армію разом з арміями країн Варшавського договору і теперішню рашистську армію - це дві великі різниці - і за чисельністю і за озброєнням ,і до речі ,теперішні ЗСУ в 1991-92 роках утворені з Прикарпатського ,Київського і Одеського округів Радянської армії.
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01.07.2025 19:24 Відповісти
І до речі ,багато тих "російських ванєк " є етнічними українцями ,згадайте хоча б гєнєрала Кобилаша , а таких в рашистській армії достатньо.
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01.07.2025 19:27 Відповісти
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01.07.2025 19:46 Відповісти
Тепер і у нас для жінок кордони закриють
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01.07.2025 18:49 Відповісти
Новосибірськ, анус щемить?
Нащо ти мені свої рожеві бажання розповідаєш?
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01.07.2025 18:54 Відповісти
Ну, зелені, що скажите? Ось що значить, готуватись до війни, а не до шашликв?!
Дадське колрілвство точно знає, що й чому воно робить!
Якщо Україна в цей найскладніший момент своєї історії не піде на радикальні кроки по своєму захисту, то імперського рузького стійла
не обминути нікому з Українців та Українок!
До цього можна відноситись всіляко, але це факт від якого немає виправдання!
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01.07.2025 18:58 Відповісти
Сила війська вимірюється технологіями, а не кількістю піхоти. Піхота не ефективна проти дронів і використовується лише як дешева альтернатива дронам.
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01.07.2025 19:07 Відповісти
Із технологіями теж там все ок. Думаєте, чому вони нам Ф-16 дають? Бо їм нові стелси Ф-35 приїхали...
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01.07.2025 19:19 Відповісти
Тоді навіщо Данії так багато м'яса? З ким вони збираються воювати м'ясом?
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01.07.2025 19:42 Відповісти
По-вашому "ок"-це коли держава може дозволити собі купити ДУЖЕ дорогі винищувачі? ОК-це коли держава САМА може їх виробляти, або хоча б має спільне виробництво!
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01.07.2025 19:52 Відповісти
піду в армію, коли синки "иліт " приїдуть з-за кордону і підуть в окопи. Тягнути бабло з України їх батьки можуть і відправляти діткам на розбудову свого світлого майбутнього за межами України, а от примусити їх повоювати тут - ну ніяк, тисячі відмазок, вигідні аналогії з іншими країнами, різні видумані надважливі фронти, гендерна рівність, купа патріотизму для пересічних від блогерів, журналістів, експертів, що тільки не придумають, а от щоб свої кривинки пішли повоювати, то ніколи. Коли жінки депутатів і міністрів будуть в армії, то й пересічні підтягнуться
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01.07.2025 19:40 Відповісти
Наймати резервістів за гарні гроші? Ні, треба випадково набрати не вмотивованого м'яса, яке почне ухилятися після початку війни. Наші дегенерати їх заразили.
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01.07.2025 19:04 Відповісти
Експерт, від не вмотивованого м'яса потрібно позбуватися, бо це зрадники.

Не може бути мотивації захищати ухилянтів.
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01.07.2025 19:33 Відповісти
Ви пропонуєте розстріляти 90% населення?
А хто зараз захищає ухилянтів з поліції, влади та серед родичів олігархів?
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01.07.2025 19:39 Відповісти
От це 100% рівність, а не як у нас. Святі баби повтікали та на розлучення подають, поки чоловіки воюють.
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01.07.2025 19:31 Відповісти
 
 