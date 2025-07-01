Обов’язковий призов в армію для жінок запровадили в Данії
З 1 липня у Данії запроваджено закон, який передбачає обов'язкову мобілізацію жінок до армії, раніше вони долучались до війська тільки добровільно.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на AP.
Зазначається, що країна прагне збільшити кількість молодих людей в армії, вперше розширивши обов'язковий призов на жінок. І хоча жінки могли вступати до збройних сил на повний робочий день з початку 1970-х років, єдиний спосіб, яким жінкам дозволялося брати участь у військовій службі, було добровільне зголошення.
Відтепер і чоловіки та жінки, як і раніше, можуть служити добровольцями, а решта місць будуть заповнені шляхом гендерно-нейтральної лотереї.
Згідно з новими правилами, прийнятими парламентом Данії раніше в червні, данські жінки, яким з 1 липня виповниться 18 років, будуть включені до лотерейної системи на рівних умовах зі своїми співвітчизниками-чоловіками. Ця зміна відбувається на тлі російської агресії та зростання військових інвестицій у країни НАТО.
Полковник Кеннет Стрьом, керівник програми призову розповів виданню, що цей крок ґрунтується на "поточній безпековій ситуації".
"Вони могли б брати участь у колективному стримуванні НАТО. Збільшення кількості призовників просто призвело б до посилення бойової потужності", - резюмував він.
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а також клоуни, артисти, спортсмени,...
Нащо ти мені свої рожеві бажання розповідаєш?
Дадське колрілвство точно знає, що й чому воно робить!
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Не може бути мотивації захищати ухилянтів.
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