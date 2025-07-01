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Новини Головування Данії в Раді ЄС
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Зеленський про головування Данії в Раді ЄС: Наступні пів року - період важливих рішень для євроінтеграції України

зеленський

Президент України Володимир Зеленський привітав Данію з початком головування в Раді Європейського Союзу та висловив сподівання, що наступні пів року стануть періодом важливих рішень для європейської інтеграції України.

Про це він повідомив у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

"Україна реалізовує все, що необхідно в перемовному процесі щодо вступу нашої держави у Євросоюз. Цього року - і це буде саме в час данського головування - ми будемо готові до відкриття всіх кластерів", - заявив Зеленський.

Президент підкреслив особливу роль Данії в оборонній підтримці України. Зокрема, він подякував за "данську модель" інвестування у виробництво зброї в Україні та послідовну позицію Копенгагена щодо захисту спільних інтересів Європи.

"Путіну сильна Європа не потрібна - сильна Європа потрібна тільки європейцям", - наголосив Зеленський, додавши, що санкційна політика ЄС має стати дієвішою.

Глава держави також анонсував підготовку до зустрічі з прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен для предметного обговорення спільних дій.

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Скільки можна переливати з пустого в порожнє? Ми Європі 100 років непотрібні. Хто радний бідним родичам?
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01.07.2025 17:58 Відповісти
Бідним, брехливим і хитрожопим.
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01.07.2025 18:01 Відповісти
 
 