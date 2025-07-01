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Новости Председательство Дании в Совете ЕС
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Зеленский о председательстве Дании в Совете ЕС: Следующие полгода - период важных решений для евроинтеграции Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Данию с началом председательства в Совете Европейского Союза и выразил надежду, что следующие полгода станут периодом важных решений для европейской интеграции Украины.

Об этом он сообщил в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"Украина реализует все, что необходимо в переговорном процессе по вступлению нашего государства в Евросоюз. В этом году - и это будет именно во время датского председательства - мы будем готовы к открытию всех кластеров", - заявил Зеленский.

Президент подчеркнул особую роль Дании в оборонной поддержке Украины. В частности, он поблагодарил за "датскую модель" инвестирования в производство оружия в Украине и последовательную позицию Копенгагена по защите общих интересов Европы.

"Путину сильная Европа не нужна - сильная Европа нужна только европейцам", - подчеркнул Зеленский, добавив, что санкционная политика ЕС должна стать более действенной.

Глава государства также анонсировал подготовку к встрече с премьер-министром Дании Метте Фредериксен для предметного обсуждения совместных действий.

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Скільки можна переливати з пустого в порожнє? Ми Європі 100 років непотрібні. Хто радний бідним родичам?
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01.07.2025 17:58 Ответить
Бідним, брехливим і хитрожопим.
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01.07.2025 18:01 Ответить
зеленим
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01.07.2025 18:13 Ответить
Вас, зелену брехливу потолоч, ніхто ніколи у ЄС не візьме. В ЄС Україна попаде тільки після зміни вашої мерзотної влади, якщо після вашого "царювання" Україна взагалі ще залишиться.
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01.07.2025 18:17 Ответить
Ви ригозелені паскуди поховали усю Євроінтеграцію,тому в ЄС і не хочуть бачити Україну.
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01.07.2025 18:19 Ответить
 
 