Зеленский поблагодарил Польшу за поддержку Украины во время председательства в Совете ЕС: Это важно для всей Европы
Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность Польше за поддержку Украины во время ее председательства в Совете Европейского Союза.
Об этом глава государства сообщил в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
"Спасибо Польше за поддержку во время председательства в Совете ЕС. Это важно и для нашей страны, и для всей Европы. Мы помним, что только вместе можем защитить нашу независимость - каждой нации рядом с Россией: украинцев, поляков, всех народов нашего региона. Именно это и делаем", - заявил Зеленский.
Президент подчеркнул, что Украина ценит новые санкционные шаги Европейского Союза против России, которые были реализованы именно в период председательства Польши.
Он также поблагодарил польское правительство и премьер-министра Дональда Туска за достижения последних шести месяцев: укрепление оборонной поддержки Украины, инвестиции в производство вооружения в Украине и Европе, а также прогресс в направлении евроинтеграции.
"Все это будет работать для силы Европы", - добавил глава государства.
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