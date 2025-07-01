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Новости Встреча Навроцкого и Зеленского
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Навроцкий обещает встретиться с Зеленским: Это придется сделать

Навроцкий встретится с Зеленским. Что известно

Избранный президент Польши Кароль Навроцкий заявил "с полной уверенностью", что встретится с Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на PAP.

По его словам, встреча состоится "в рамках определенного соответствующего цикла встреч".

"Конечно, Украина, которая находится в состоянии войны, также является нашим соседом, и я посещу всех наших соседей как президент Польши", - отметил Навроцкий.

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Также его спросили, хотел бы он поговорить с Зеленским. Навроцкий ответил, что это "придется" сделать.

"У Польши и Украины много общих интересов, общих целей. Есть также вещи, которые до сегодняшнего дня не урегулированы и не отвечают потребностям поляков или их эмоциям, как, например, эксгумации на Волыни. Поэтому в духе партнерства мы, конечно, будем обязаны решать вопросы нашего региона также с президентом Зеленским", - добавил он.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что новоизбранный президент Польши Кароль Навроцкий получит приглашение посетить Украину.

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Автор: 

Зеленский Владимир (21096) Польша (8548) Навроцкий Кароль (28)


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Топ комментарии
+12
Головне не злазь зі свого Волинського коника
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01.07.2025 13:26 Ответить
+5
Пане Навроцький , займіться в Польщі сьогоденням і майбутнім краіни,
а минуле залишіть історикам , так як вони ліпше від вас знають ,
що робити !!
Не займайтеся популізмом !!
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01.07.2025 13:29 Ответить
+5
Емоції поляків то зара пєрше. Їм же треба давати гризти волинську кістку. І байдуже, що на питання»що робили поляки на українській землі?», у них нема відповіді.
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01.07.2025 13:36 Ответить
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Головне не злазь зі свого Волинського коника
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01.07.2025 13:26 Ответить
Мало в світі придурків. А тут ще один на нашу голову появився.
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01.07.2025 13:42 Ответить
хай би з Катинським розстрілом розібралися для початку..
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01.07.2025 13:28 Ответить
Пане Навроцький , займіться в Польщі сьогоденням і майбутнім краіни,
а минуле залишіть історикам , так як вони ліпше від вас знають ,
що робити !!
Не займайтеся популізмом !!
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01.07.2025 13:29 Ответить
Польське сьогодення - мільйони поляків за кордоном. Може Чернишов порадить, як їх повернути? Зустріч з нашою владою потрібна.
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01.07.2025 13:46 Ответить
Треба їм на зустріч з цим навроченним підором ,нашого нового міністра Алфьорова кликати,щоб він їм трохи збив пихатість і апломб,бо вже занадто одностороннього лайна лють на нашу сторону.
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01.07.2025 13:46 Ответить
Голова інституту національної пам'яті - це не міністр.
А Вятровича, який ранійше цю посаду займав, поляки нібито персоною нон-грата оголосили за його позицію...
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01.07.2025 14:29 Ответить
Історію вже вивчив, чи так на "шкільний програмі" все і сидить?
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01.07.2025 13:30 Ответить
А краще , пане Навроцький , займіться і доведіть до кінця
трагедію в Смоленську, де нещодавно загинула вся єліта
Польщі ,
разом з президентом Качинським і першою леді країни !!
Слабо !?
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01.07.2025 13:34 Ответить
Емоції поляків то зара пєрше. Їм же треба давати гризти волинську кістку. І байдуже, що на питання»що робили поляки на українській землі?», у них нема відповіді.
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01.07.2025 13:36 Ответить
Сиди в пшекії і займайся своїми проблемами, а щодо розстрілів твоїх співвітчизників, то питання до нквс ,нині фсб, - їдь на парашу і їм пред'являй.
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01.07.2025 13:37 Ответить
На в рот, ска, й
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01.07.2025 13:38 Ответить
Як ви всі заї@али. Як би до вас кацапські танки пропустити через якусь "кротову ніру".
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01.07.2025 13:38 Ответить
Коли ви ***** вже заспокойтесь гієни ляховські.Україна стікає кров'ю,а ця мерзота все шукає собі задоволення добивати пораненого.Sojuzniki pierdolione.
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01.07.2025 13:42 Ответить
"Це доведеться зробити,,,," -- ти диви, гнида популістька ******.
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01.07.2025 13:47 Ответить
Сьогодні Навроцький знову підтвердив, що Польша проти вступу України в НАТО і ЕС, поки йде війна, це не на часі.
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01.07.2025 14:38 Ответить
Так он так не один считает
ВСЯ НАТА ТАК СЧИТАЕТ
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01.07.2025 14:49 Ответить
Чогось гонору і пихи у цих панів більше ніж розуму. Дивись висловлювання Черчилля про поляків. А ззовні схожий на Венса....😉
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01.07.2025 14:44 Ответить
В Польше президент - почти как английская королева
Он просто президент
Чтобы поговорить
Куда - то съездить
Сфоткаться
В Польше все решает ПРЕМЬЕР
Не ведитесь на Навроцкого
Он историк
Его любимое занятие- потрындеть
Ну так пусть немножко потрындит
Главное, что в Польше наши украинцы
Живут, работают
Детки в школу ходят
Вот что важно
А все остальное - фигня
Удивляюсь- одни мужики в чате - а ведут себя эти мужики как девицы шестнадцатилетние
На каждое слово обижаются...
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01.07.2025 14:46 Ответить
Таке враження що для поляків українці більші вороги ніж росіяни та німці.
А відновити розслідування по загибелі польської делегації під Смоленськом він не хоче!!!???
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01.07.2025 15:08 Ответить
 
 