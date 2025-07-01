Навроцкий обещает встретиться с Зеленским: Это придется сделать
Избранный президент Польши Кароль Навроцкий заявил "с полной уверенностью", что встретится с Владимиром Зеленским.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на PAP.
По его словам, встреча состоится "в рамках определенного соответствующего цикла встреч".
"Конечно, Украина, которая находится в состоянии войны, также является нашим соседом, и я посещу всех наших соседей как президент Польши", - отметил Навроцкий.
Также его спросили, хотел бы он поговорить с Зеленским. Навроцкий ответил, что это "придется" сделать.
"У Польши и Украины много общих интересов, общих целей. Есть также вещи, которые до сегодняшнего дня не урегулированы и не отвечают потребностям поляков или их эмоциям, как, например, эксгумации на Волыни. Поэтому в духе партнерства мы, конечно, будем обязаны решать вопросы нашего региона также с президентом Зеленским", - добавил он.
Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что новоизбранный президент Польши Кароль Навроцкий получит приглашение посетить Украину.
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а минуле залишіть історикам , так як вони ліпше від вас знають ,
що робити !!
Не займайтеся популізмом !!
А Вятровича, який ранійше цю посаду займав, поляки нібито персоною нон-грата оголосили за його позицію...
трагедію в Смоленську, де нещодавно загинула вся єліта
Польщі ,
разом з президентом Качинським і першою леді країни !!
Слабо !?
ВСЯ НАТА ТАК СЧИТАЕТ
Он просто президент
Чтобы поговорить
Куда - то съездить
Сфоткаться
В Польше все решает ПРЕМЬЕР
Не ведитесь на Навроцкого
Он историк
Его любимое занятие- потрындеть
Ну так пусть немножко потрындит
Главное, что в Польше наши украинцы
Живут, работают
Детки в школу ходят
Вот что важно
А все остальное - фигня
Удивляюсь- одни мужики в чате - а ведут себя эти мужики как девицы шестнадцатилетние
На каждое слово обижаются...
А відновити розслідування по загибелі польської делегації під Смоленськом він не хоче!!!???