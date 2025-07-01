Навроцкий обещает встретиться с Зеленским: Это придется сделать

Избранный президент Польши Кароль Навроцкий заявил "с полной уверенностью", что встретится с Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на PAP.

По его словам, встреча состоится "в рамках определенного соответствующего цикла встреч".

"Конечно, Украина, которая находится в состоянии войны, также является нашим соседом, и я посещу всех наших соседей как президент Польши", - отметил Навроцкий.

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Также его спросили, хотел бы он поговорить с Зеленским. Навроцкий ответил, что это "придется" сделать.

"У Польши и Украины много общих интересов, общих целей. Есть также вещи, которые до сегодняшнего дня не урегулированы и не отвечают потребностям поляков или их эмоциям, как, например, эксгумации на Волыни. Поэтому в духе партнерства мы, конечно, будем обязаны решать вопросы нашего региона также с президентом Зеленским", - добавил он.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что новоизбранный президент Польши Кароль Навроцкий получит приглашение посетить Украину.

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