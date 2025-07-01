Украина не может вступить сейчас в НАТО, поскольку продолжается война, - Навроцкий

Новоизбранный президент Польши Кароль Навроцкий считает, что Украина на сегодня не может вступить в НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на PAP.

Он отметил, что "сегодня нет возможности для вступления Украины в НАТО", поскольку "она находится в состоянии войны".

Избранный польский лидер также заявил, что является "противником безусловного вступления Украины в Европейский Союз".

"Многие государства, в частности Польша, ждали годами, чтобы выполнить конкретные требования ЕС и стать его частью", - добавил Навроцкий.

Он заявил, что не сомневается в том, что "в геополитическом смысле, учитывая стратегические потребности Польши, нам нужно сотрудничество с Украиной". Но, как добавил политик, "он не меняет своего мнения, что это сотрудничество должно происходить на партнерских условиях".

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