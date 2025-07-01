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Новости Членство Украины в НАТО
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Украина не может вступить сейчас в НАТО, поскольку продолжается война, - Навроцкий

Навроцкий высказался о членстве Украины в НАТО

Новоизбранный президент Польши Кароль Навроцкий считает, что Украина на сегодня не может вступить в НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на PAP.

Он отметил, что "сегодня нет возможности для вступления Украины в НАТО", поскольку "она находится в состоянии войны".

Избранный польский лидер также заявил, что является "противником безусловного вступления Украины в Европейский Союз".

"Многие государства, в частности Польша, ждали годами, чтобы выполнить конкретные требования ЕС и стать его частью", - добавил Навроцкий.

Он заявил, что не сомневается в том, что "в геополитическом смысле, учитывая стратегические потребности Польши, нам нужно сотрудничество с Украиной". Но, как добавил политик, "он не меняет своего мнения, что это сотрудничество должно происходить на партнерских условиях".

Читайте: Будем приглашать нового президента Польши Навроцкого в Украину, - Зеленский

Автор: 

Польша (8548) членство в НАТО (1549) членство в ЕС (1079) Навроцкий Кароль (28)


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Топ комментарии
+16
У орбана і фіцо з'явився третій брат.
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01.07.2025 12:58 Ответить
+12
Ше один - просвітлений
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01.07.2025 12:57 Ответить
+12
Навроцький - польське *****!
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01.07.2025 13:01 Ответить
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Ше один - просвітлений
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01.07.2025 12:57 Ответить
темне просвітництво
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01.07.2025 13:10 Ответить
У орбана і фіцо з'явився третій брат.
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01.07.2025 12:58 Ответить
І це "зараз" вже 12-й рік.
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01.07.2025 12:59 Ответить
Навроцький - польське *****!
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01.07.2025 13:01 Ответить
Надо признать, что противники вступления Украины в НАТО, не только хорошо известные "друзья" в виде Венгрии и Словакии. Как следствие, единственная гарантия от московского поглощения практически стала недоступной.
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01.07.2025 13:07 Ответить
Реальна боротьба з корупцією в Україн таі професійні дипломати виправлять положення.
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01.07.2025 13:13 Ответить
Треба визнати, що Президент Польщі сам такі рішення не приймає,а щодо "друзів" із Угорщини та Словаччини,то все може кардинально змінитися вже наступного року.
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01.07.2025 13:13 Ответить
Слишком туманно выразился. Вступления Украины в НАТО не хотят ключевые игроки(США, ФРГ, Франция). Новоизбранный президент Польши играет свою роль и не больше.
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01.07.2025 13:30 Ответить
Ніхто зараз до НАТО вступати й не збирається,при нинішній адміністрації в США це не можливо, але вона також не вічна,що буде далі -наразі сказати не може ніхто.
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01.07.2025 13:53 Ответить
АШоТакоє? Навроцький боїться, що полякам доведеться захищаи Україну (чого 100% не буде), чи мріє збільшити кордон з кацапами?
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01.07.2025 13:10 Ответить
якщо б була на це політична воля . після виконання україною всіх процедур для вступу то можна було б прийняти україну в нато з пунктом про те, що 5 стаття конституції до закінчення війни не діє на україну. це б дало можливість країнам членів нато більш тісніше співпрацювати з україною , а українцям це б додало спокою, що про неї не забувають .
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01.07.2025 13:10 Ответить
Підкажіть йому, що вибори закінчились, легітимність його сумнівна, пора за розум братися.
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01.07.2025 13:25 Ответить
Можна скільки загводно ригато жовчу в бік Навроцкого але те що він озвучив абсолютна істина.
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01.07.2025 13:41 Ответить
На сколько я помню, Польша - парламентская республика. Президент в ней столь же важен, сколь и в Германии. Поэтому, его мнение интересно на мировой арене столь же сильно, сколь и его "реальный вес".
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01.07.2025 13:47 Ответить
так це ж всім очевидно, що не може Україна під час війни стати членом НАТО. от тільки накуя про це зайвий пистіти?
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01.07.2025 13:56 Ответить
Чому пистіти і чому зайвистий? Ви знаєте коли і при яких обставинах він про це сказав? Може він ходи по вулицям і про це писдів? Як ви собі це уявляєте?
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01.07.2025 14:47 Ответить
та тому зайвий, що всім адекватним і так давно вже зрозуміло, що НАТО не приймає у свій блок країни, які перебувають у стані війни. тому тут і не варто про це говорити зайві рази.. для чого? щоб ще більше деморалізувати українців і більше спонукати кацапів до продовження війни? Тому і не варто про це ляпати на кожному кроці. Україні точно не легше від таких заяв. тому і логічне зверення до того Навроцького, щоб не молов своїм язиком зайве. вибори вже виграв, все збавляй цю риторику. хоча, зважаючи на усі його передвиборчі заяви про Україну, то в цьому сьогоднішньому випадку той Навроцький швидше сам міг це ляпнути, ніж ляпнув би він це відповідаючи на запитання якогось журналіста..
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01.07.2025 15:13 Ответить
***** незай завалить своє фашист пшекський.
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01.07.2025 14:08 Ответить
Поляки зробили для України найбільше з усіх країн Європи з 2022го
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01.07.2025 14:18 Ответить
Яка падлюка насрала тобі в голову?
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01.07.2025 14:48 Ответить
Україна в НАТО "не може вступити", бо любителі ***** ще у 2008 році її бортанули, проковтнули Грузію, проковтнули Крим, що призвело до цієї війни - ось так правильно. І так, офіційно мирного договору з паРашею мозже не бути, як у Японії. Значить, Україна в НАТО не вступить ніколи?
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01.07.2025 14:17 Ответить
Пан - *****. Не 'пазвалям' кричали вони на сеймиках . І просрали королівство.
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01.07.2025 14:47 Ответить
Пані, яка падлюка вкрала у вас мізки?
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01.07.2025 14:49 Ответить
 
 