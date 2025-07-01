Україна не може вступити зараз до НАТО, оскільки триває війна, - Навроцький

Новообраний президент Польщі Кароль Навроцький вважає, що Україна на сьогодні не може вступити до НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на PAP.

Він зазначив, що "сьогодні немає можливості для вступу України до НАТО", оскільки "вона перебуває в стані війни".

Обраний польський лідер також заявив, що є "противником безумовного вступу України до Європейського Союзу".

"Багато держав, зокрема Польща, чекали роками, щоб виконати конкретні вимоги ЄС та стати його частиною", - додав Навроцький.

Він заявив, що не сумнівається у тому, що "в геополітичному сенсі, враховуючи стратегічні потреби Польщі, нам потрібна співпраця з Україною". Але, як додав політик, "він не змінює своєї думки, що ця співпраця має відбуватися на партнерських умовах".

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