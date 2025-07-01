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Новини Членство України в НАТО
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Україна не може вступити зараз до НАТО, оскільки триває війна, - Навроцький

Навроцький висловився про членство України в НАТО

Новообраний президент Польщі Кароль Навроцький вважає, що Україна на сьогодні не може вступити до НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на PAP.

Він зазначив, що "сьогодні немає можливості для вступу України до НАТО", оскільки "вона перебуває в стані війни".

Обраний польський лідер також заявив, що є "противником безумовного вступу України до Європейського Союзу".

"Багато держав, зокрема Польща, чекали роками, щоб виконати конкретні вимоги ЄС та стати його частиною", - додав Навроцький.

Він заявив, що не сумнівається у тому, що "в геополітичному сенсі, враховуючи стратегічні потреби Польщі, нам потрібна співпраця з Україною". Але, як додав політик, "він не змінює своєї думки, що ця співпраця має відбуватися на партнерських умовах".

Читайте: Будемо запрошувати нового президента Польщі Навроцького в Україну, - Зеленський

Автор: 

Польща (8670) членство в НАТО (1758) членство в ЄС (1319) Навроцький Кароль (28)


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Топ коментарі
+14
У орбана і фіцо з'явився третій брат.
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01.07.2025 12:58 Відповісти
+11
Ше один - просвітлений
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01.07.2025 12:57 Відповісти
+10
Навроцький - польське *****!
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01.07.2025 13:01 Відповісти
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Ше один - просвітлений
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01.07.2025 12:57 Відповісти
темне просвітництво
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01.07.2025 13:10 Відповісти
У орбана і фіцо з'явився третій брат.
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01.07.2025 12:58 Відповісти
І це "зараз" вже 12-й рік.
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01.07.2025 12:59 Відповісти
Навроцький - польське *****!
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01.07.2025 13:01 Відповісти
Надо признать, что противники вступления Украины в НАТО, не только хорошо известные "друзья" в виде Венгрии и Словакии. Как следствие, единственная гарантия от московского поглощения практически стала недоступной.
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01.07.2025 13:07 Відповісти
Реальна боротьба з корупцією в Україн таі професійні дипломати виправлять положення.
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01.07.2025 13:13 Відповісти
Треба визнати, що Президент Польщі сам такі рішення не приймає,а щодо "друзів" із Угорщини та Словаччини,то все може кардинально змінитися вже наступного року.
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01.07.2025 13:13 Відповісти
Слишком туманно выразился. Вступления Украины в НАТО не хотят ключевые игроки(США, ФРГ, Франция). Новоизбранный президент Польши играет свою роль и не больше.
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01.07.2025 13:30 Відповісти
Ніхто зараз до НАТО вступати й не збирається,при нинішній адміністрації в США це не можливо, але вона також не вічна,що буде далі -наразі сказати не може ніхто.
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01.07.2025 13:53 Відповісти
АШоТакоє? Навроцький боїться, що полякам доведеться захищаи Україну (чого 100% не буде), чи мріє збільшити кордон з кацапами?
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01.07.2025 13:10 Відповісти
якщо б була на це політична воля . після виконання україною всіх процедур для вступу то можна було б прийняти україну в нато з пунктом про те, що 5 стаття конституції до закінчення війни не діє на україну. це б дало можливість країнам членів нато більш тісніше співпрацювати з україною , а українцям це б додало спокою, що про неї не забувають .
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01.07.2025 13:10 Відповісти
Підкажіть йому, що вибори закінчились, легітимність його сумнівна, пора за розум братися.
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01.07.2025 13:25 Відповісти
Можна скільки загводно ригато жовчу в бік Навроцкого але те що він озвучив абсолютна істина.
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01.07.2025 13:41 Відповісти
На сколько я помню, Польша - парламентская республика. Президент в ней столь же важен, сколь и в Германии. Поэтому, его мнение интересно на мировой арене столь же сильно, сколь и его "реальный вес".
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01.07.2025 13:47 Відповісти
так це ж всім очевидно, що не може Україна під час війни стати членом НАТО. от тільки накуя про це зайвий пистіти?
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01.07.2025 13:56 Відповісти
***** незай завалить своє фашист пшекський.
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01.07.2025 14:08 Відповісти
Поляки зробили для України найбільше з усіх країн Європи з 2022го
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01.07.2025 14:18 Відповісти
Україна в НАТО "не може вступити", бо любителі ***** ще у 2008 році її бортанули, проковтнули Грузію, проковтнули Крим, що призвело до цієї війни - ось так правильно. І так, офіційно мирного договору з паРашею мозже не бути, як у Японії. Значить, Україна в НАТО не вступить ніколи?
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01.07.2025 14:17 Відповісти
 
 