Будемо запрошувати нового президента Польщі Навроцького в Україну, - Зеленський

Новообраний президент Польщі Кароль Навроцький отримає запрошення відвідати Україну.

Про це Володимир Зеленський заявив у суботу під час спільного із президентом Польщі Анджеєм Дудою спілкування з журналістами, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Що стосується запрошення, (…) ви знаєте, що для нас важливо зберігати тісні, сильні відносини між нашими країнами, і авжеж будемо запрошувати нового президента (Польщі Кароля Навроцького. - Ред.) в Україну. Із радістю відреагую, якщо (він) буде запрошувати і мене в Польщу", - розповів Зеленський.

Він також наголосив, що сьогодні важливо зберегти єдність між Україною та Польщею.

"Для нас надзвичайно важливо зберегти такий характер відносин, зберегти таку підтримку, таке взаєморозуміння між нашими націями. Принцип добросусідства, принцип за нашу і вашу свободу, принцип вирішувати будь-яку проблему через дуже поважний діалог. Все це має зберігатись", - наголосив глава держави.

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Як повідомлялося, сьогодні президент Польщі Дуда прибув до Києва. Також Цензор.НЕТ інформував, що Зеленський нагородив Дуду орденом Свободи.