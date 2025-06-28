Будемо запрошувати нового президента Польщі Навроцького в Україну, - Зеленський
Новообраний президент Польщі Кароль Навроцький отримає запрошення відвідати Україну.
Про це Володимир Зеленський заявив у суботу під час спільного із президентом Польщі Анджеєм Дудою спілкування з журналістами, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Що стосується запрошення, (…) ви знаєте, що для нас важливо зберігати тісні, сильні відносини між нашими країнами, і авжеж будемо запрошувати нового президента (Польщі Кароля Навроцького. - Ред.) в Україну. Із радістю відреагую, якщо (він) буде запрошувати і мене в Польщу", - розповів Зеленський.
Він також наголосив, що сьогодні важливо зберегти єдність між Україною та Польщею.
"Для нас надзвичайно важливо зберегти такий характер відносин, зберегти таку підтримку, таке взаєморозуміння між нашими націями. Принцип добросусідства, принцип за нашу і вашу свободу, принцип вирішувати будь-яку проблему через дуже поважний діалог. Все це має зберігатись", - наголосив глава держави.
Як повідомлялося, сьогодні президент Польщі Дуда прибув до Києва. Також Цензор.НЕТ інформував, що Зеленський нагородив Дуду орденом Свободи.
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На з'їзді Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), що стартував у п'ятницю в Берліні, загострилося протистояння між партійним керівництвом і представниками старої гвардії через плани переозброєння та політику щодо Росії. Лідеру СДПН і міністру фінансів Ларсу Клінгбайлу довелося відповідати на різку критику, що пролунала напередодні та під час конференції.
Зокрема, як https://www.ft.com/content/fc4963a8-9cf2-4b77-ac83-d39901ebf4a7 повідомляє The Financial Times, один з найвпливовіших голосів серед критиків - історик Петер Брандт, син колишнього канцлера Віллі Брандта
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус виступив із критикою на адресу закликів https://zn.ua/ukr/europe/stara-hvardija-proti-u-sotsial-demokrativ-nimechchini-bunt-cherez-rosiju.html до зміни політики щодо Росії, які пролунали з боку окремих членів Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН). На партійній конференції в п'ятницю він наголосив, що Москва не зацікавлена в мирі, а тому переглядати оборонний курс є небезпечними й передчасними.
"Цей імперіаліст у Кремлі не хоче вести переговори, він не хоче миру", - заявив Пісторіус, якого https://nordot.app/1311394248128315874 цитує агентство dpa.