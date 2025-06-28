Зеленський нагородив Дуду орденом Свободи, - указ

Президент України Володимир Зеленський нагородив польського колегу Анджея Дуду орденом Свободи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на указ №439/2025 глави держави.

Згідно з указом, за визначні особисті заслуги у зміцненні українсько-польського міжнародного співробітництва, підтримку державного суверенітету та територіальної цілісності України Дуда нагороджений орденом Свободи.

Документ Зеленський підписав сьогодні, 28 червня.

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Як повідомлялося, сьогодні президент Польщі Дуда прибув до Києва.