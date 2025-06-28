Зеленський нагородив Дуду орденом Свободи, - указ
Президент України Володимир Зеленський нагородив польського колегу Анджея Дуду орденом Свободи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на указ №439/2025 глави держави.
Згідно з указом, за визначні особисті заслуги у зміцненні українсько-польського міжнародного співробітництва, підтримку державного суверенітету та територіальної цілісності України Дуда нагороджений орденом Свободи.
Документ Зеленський підписав сьогодні, 28 червня.
Як повідомлялося, сьогодні президент Польщі Дуда прибув до Києва.
Топ коментарі
+3 Виктор Паплинский
показати весь коментар28.06.2025 12:42 Відповісти Посилання
+3 Марина #594701
показати весь коментар28.06.2025 12:51 Відповісти Посилання
+2 uray895
показати весь коментар28.06.2025 13:19 Відповісти Посилання
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А, хто тобі сказав, що Президент Польші А.Дуда
БАЖАЄ отримати українське громадянство + заробити собі право на одержання української пенсії?
щиро дякуємо за допомогу Україні в скрутний час, пане Президент Дуда !
.
"Нагородження Деляна Пеєвського (перебуває під санкціями у США та Великій Британії) медаллю «За особливі заслуги перед українським народом» схвалила Верховна Рада і сам голова парламенту Руслан Стефанчук. Їх вручила послиця України в Болгарії Олеся Ілащук".
чи аби какнути ?