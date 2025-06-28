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Зеленський нагородив Дуду орденом Свободи, - указ

Дуда отримав від Зеленського орден Свободи

Президент України Володимир Зеленський нагородив польського колегу Анджея Дуду орденом Свободи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на указ №439/2025 глави держави.

Згідно з указом, за визначні особисті заслуги у зміцненні українсько-польського міжнародного співробітництва, підтримку державного суверенітету та територіальної цілісності України Дуда нагороджений орденом Свободи.

Документ Зеленський підписав сьогодні, 28 червня.

Читайте: Дуда про відправлення миротворців в Україну: нехай це будуть наші союзники, які не ризикують

Як повідомлялося, сьогодні президент Польщі Дуда прибув до Києва.

Автор: 

Зеленський Володимир (24576) нагорода (1283) Дуда Анджей (793)


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Топ коментарі
+3
Тепер Дуда може розраховувати на добавку до пенсії, від Українського бюджета.)))
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28.06.2025 12:42 Відповісти
+3
Не агріться..то був гумор..
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28.06.2025 12:51 Відповісти
+2
Стефанчук - це випадкова людина. Слуги народу не мали підходящої людини на посаду спікера, схожої на Луї де Фюнеса або Чарлі Чапліна. Тому обрали людину такого типу, про яких Мартін Борман сказав:"Ні в які ворота не влізе".
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28.06.2025 13:19 Відповісти
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Тепер Дуда може розраховувати на добавку до пенсії, від Українського бюджета.)))
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28.06.2025 12:42 Відповісти
Виктор Павлинский,
А, хто тобі сказав, що Президент Польші А.Дуда
БАЖАЄ отримати українське громадянство + заробити собі право на одержання української пенсії?
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28.06.2025 12:50 Відповісти
Не агріться..то був гумор..
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28.06.2025 12:51 Відповісти
за кілька сотен одиниць бронетехніки, включаючи танки, переданих Україні, пану Дуді можна й пенсію дати

щиро дякуємо за допомогу Україні в скрутний час, пане Президент Дуда !

.
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28.06.2025 16:32 Відповісти
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28.06.2025 12:50 Відповісти
Вітаю Президента Дуду. Не звертайте уваги, якщо хтось напише щось неприємне; є люди, які відчувають неймовірний кайф, якщо пишуть комусь якісь пакощі. Психіатри такий стан називають ейфорією.
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28.06.2025 12:58 Відповісти
А про таку визначну подію ми пам'ятаємо?
"Нагородження Деляна Пеєвського (перебуває під санкціями у США та Великій Британії) медаллю «За особливі заслуги перед українським народом» схвалила Верховна Рада і сам голова парламенту Руслан Стефанчук. Їх вручила послиця України в Болгарії Олеся Ілащук".
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28.06.2025 13:05 Відповісти
і до чого тут пан Президент Дуда ?

чи аби какнути ?
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28.06.2025 16:36 Відповісти
То не какай, коли не розумієш.
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28.06.2025 16:52 Відповісти
Стефанчук - це випадкова людина. Слуги народу не мали підходящої людини на посаду спікера, схожої на Луї де Фюнеса або Чарлі Чапліна. Тому обрали людину такого типу, про яких Мартін Борман сказав:"Ні в які ворота не влізе".
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28.06.2025 13:19 Відповісти
Треба було ще його охоронців нагородити, котрі наліпили патчі армії крайової за для провокації.
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28.06.2025 14:07 Відповісти
 
 