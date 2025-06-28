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Новини Фото Візит Дуди до України
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Президент Польщі Дуда прибув до Києва. ВІДЕО+ФОТО

Президент Польщі Анджей Дуда у суботу, 28 червня, прибув з візитом до Києва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив глава МЗС України Андрій Сибіга.

"Був радий привітати справжнього друга України, Анджея Дуду, на Центральному залізничному вокзалі Києва сьогодні вранці", йдеться в повідомленні.

Сибіга зазначив, що президент Дуда стояв поруч з Україною у найважчі часи повномасштабної російської агресії.

За інформацією посольства Польщі в Україні, на залізничному вокзалі Дуду зустрів тимчасовий повірений у справах Польщі в Україні Пьотр Лукасевич.

Це стане його останнім візитом до України на посаді президента Польщі.

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Дуда приїхав до Києва

Автор: 

візит (1623) Дуда Анджей (793)


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Топ коментарі
+1
Для чого це лайно тут потрібне,цей раз він Україну буде знову з потопельником порівнювати?
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28.06.2025 10:51 Відповісти
+1
И все же при Дуде Польша активно помогала Украине в том числе и оружием.Не знаю как там при новом президенте будет и какие бы исторические разногласия между нами не стояли Польша является нашим самым близким союзником против раши как и страны Балтии ну еще и Финляндия так как все они в силу своей истории понимают ,что такое россия,ненавидят ее как и мы и не хотят,чтобы эта история с ними повторилась. Так что не надо плевать против ветра ,а надо пытаться налажывать отношения с Польшей в том числе и идя на некоторые компромиссы по спорным историческим вопросам особенно на фоне неоднозначных заяв дональда трампа о трактовке 5 статьи Нато
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28.06.2025 11:26 Відповісти
+1
Порох *****?
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28.06.2025 11:54 Відповісти
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"Був радий привітати справжнього друга України, Анджея Дуду, на Центральному залізничному вокзалі Києва сьогодні вранці", йдеться в повідомленні.

https://www.unian.ua/world/duda-prezident-polshchi-zrobiv-novu-zayavu-pro-volinsku-tragediyu-i-rozkritikuvav-ukrajinciv-13023558.html Дуда зробив нову заяву про Волинську трагедію і розкритикував українцівСеред іншого польський президент назвав лідерів ОУН-УПА "злочинцями та геноцидниками".

Ой тримайте мене четверо
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28.06.2025 10:47 Відповісти
Треба було в 2019 році тримати ідіотів, які погналися голосувати за жида, повіривших що він хоче зробити по справжньому сильну Україну. А в результаті при ньому об нас витирають ноги всі кому не лінь.
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28.06.2025 11:39 Відповісти
Порох *****?
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28.06.2025 11:54 Відповісти
Остатній візит в ролі президента Польщі.
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28.06.2025 10:50 Відповісти
Для чого це лайно тут потрібне,цей раз він Україну буде знову з потопельником порівнювати?
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28.06.2025 10:51 Відповісти
И все же при Дуде Польша активно помогала Украине в том числе и оружием.Не знаю как там при новом президенте будет и какие бы исторические разногласия между нами не стояли Польша является нашим самым близким союзником против раши как и страны Балтии ну еще и Финляндия так как все они в силу своей истории понимают ,что такое россия,ненавидят ее как и мы и не хотят,чтобы эта история с ними повторилась. Так что не надо плевать против ветра ,а надо пытаться налажывать отношения с Польшей в том числе и идя на некоторые компромиссы по спорным историческим вопросам особенно на фоне неоднозначных заяв дональда трампа о трактовке 5 статьи Нато
показати весь коментар
28.06.2025 11:26 Відповісти
Саме для пошуку компромісів його охорона носить патчі армії крайової, котра вчиняла злочини в тому числі проти українського населення.
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28.06.2025 14:24 Відповісти
які ще патчі армії крайової ??

біло-червоний прапор Польщі ?

.
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28.06.2025 16:52 Відповісти
А де в цей час найвеличнівшивий найдосвідченіший найпотужніший лідор? Чому президента Польщі зустрічає нижчий за рангом чиновник? Заховався в мільярді дерев чи просто здриснув з України?
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28.06.2025 10:58 Відповісти
Остання гастроль
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28.06.2025 13:29 Відповісти
нажаль.

бо новий президент Польщі - обнутий
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28.06.2025 16:54 Відповісти
 
 