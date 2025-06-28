Президент Польщі Дуда прибув до Києва. ВІДЕО+ФОТО

Президент Польщі Анджей Дуда у суботу, 28 червня, прибув з візитом до Києва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив глава МЗС України Андрій Сибіга.

"Був радий привітати справжнього друга України, Анджея Дуду, на Центральному залізничному вокзалі Києва сьогодні вранці", йдеться в повідомленні.

Сибіга зазначив, що президент Дуда стояв поруч з Україною у найважчі часи повномасштабної російської агресії.

За інформацією посольства Польщі в Україні, на залізничному вокзалі Дуду зустрів тимчасовий повірений у справах Польщі в Україні Пьотр Лукасевич.

Це стане його останнім візитом до України на посаді президента Польщі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Дуда вважає, що Навроцький змінить ставлення до України: з кабінету президента все має інакший вигляд