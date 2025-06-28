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Президент Польщі Дуда прибув до Києва. ВІДЕО+ФОТО
Президент Польщі Анджей Дуда у суботу, 28 червня, прибув з візитом до Києва.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив глава МЗС України Андрій Сибіга.
"Був радий привітати справжнього друга України, Анджея Дуду, на Центральному залізничному вокзалі Києва сьогодні вранці", йдеться в повідомленні.
Сибіга зазначив, що президент Дуда стояв поруч з Україною у найважчі часи повномасштабної російської агресії.
За інформацією посольства Польщі в Україні, на залізничному вокзалі Дуду зустрів тимчасовий повірений у справах Польщі в Україні Пьотр Лукасевич.
Це стане його останнім візитом до України на посаді президента Польщі.
Топ коментарі
+1 Петро Вебер
показати весь коментар28.06.2025 10:51 Відповісти Посилання
+1 Володимир Краснобокий #588269
показати весь коментар28.06.2025 11:26 Відповісти Посилання
+1 Денис Власенко #415292
показати весь коментар28.06.2025 11:54 Відповісти Посилання
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https://www.unian.ua/world/duda-prezident-polshchi-zrobiv-novu-zayavu-pro-volinsku-tragediyu-i-rozkritikuvav-ukrajinciv-13023558.html Дуда зробив нову заяву про Волинську трагедію і розкритикував українцівСеред іншого польський президент назвав лідерів ОУН-УПА "злочинцями та геноцидниками".
Ой тримайте мене четверо
біло-червоний прапор Польщі ?
.
бо новий президент Польщі - обнутий