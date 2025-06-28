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Новости Фото Визит Дуды в Украину
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Президент Польши Дуда прибыл в Киев

Президент Польши Анджей Дуда в субботу, 28 июня, прибыл с визитом в Киев.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига.

"Был рад приветствовать настоящего друга Украины, Анджея Дуду, на Центральном железнодорожном вокзале Киева сегодня утром", говорится в сообщении.

Сибига отметил, что президент Дуда стоял рядом с Украиной в самые тяжелые времена полномасштабной российской агрессии.

По информации посольства Польши в Украине, на железнодорожном вокзале Дуду встретил временный поверенный в делах Польши в Украине Петр Лукасевич.

Это станет его последним визитом в Украину на посту президента Польши.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дуда считает, что Навроцкий изменит отношение к Украине: из кабинета президента все выглядит иначе

Дуда приехал в Киев

Автор: 

визит (3120) Дуда Анджей (777)


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Топ комментарии
+1
Для чого це лайно тут потрібне,цей раз він Україну буде знову з потопельником порівнювати?
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28.06.2025 10:51 Ответить
+1
И все же при Дуде Польша активно помогала Украине в том числе и оружием.Не знаю как там при новом президенте будет и какие бы исторические разногласия между нами не стояли Польша является нашим самым близким союзником против раши как и страны Балтии ну еще и Финляндия так как все они в силу своей истории понимают ,что такое россия,ненавидят ее как и мы и не хотят,чтобы эта история с ними повторилась. Так что не надо плевать против ветра ,а надо пытаться налажывать отношения с Польшей в том числе и идя на некоторые компромиссы по спорным историческим вопросам особенно на фоне неоднозначных заяв дональда трампа о трактовке 5 статьи Нато
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28.06.2025 11:26 Ответить
+1
Порох *****?
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28.06.2025 11:54 Ответить
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"Був радий привітати справжнього друга України, Анджея Дуду, на Центральному залізничному вокзалі Києва сьогодні вранці", йдеться в повідомленні.

https://www.unian.ua/world/duda-prezident-polshchi-zrobiv-novu-zayavu-pro-volinsku-tragediyu-i-rozkritikuvav-ukrajinciv-13023558.html Дуда зробив нову заяву про Волинську трагедію і розкритикував українцівСеред іншого польський президент назвав лідерів ОУН-УПА "злочинцями та геноцидниками".

Ой тримайте мене четверо
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28.06.2025 10:47 Ответить
Треба було в 2019 році тримати ідіотів, які погналися голосувати за жида, повіривших що він хоче зробити по справжньому сильну Україну. А в результаті при ньому об нас витирають ноги всі кому не лінь.
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28.06.2025 11:39 Ответить
Порох *****?
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28.06.2025 11:54 Ответить
Остатній візит в ролі президента Польщі.
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28.06.2025 10:50 Ответить
Для чого це лайно тут потрібне,цей раз він Україну буде знову з потопельником порівнювати?
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28.06.2025 10:51 Ответить
И все же при Дуде Польша активно помогала Украине в том числе и оружием.Не знаю как там при новом президенте будет и какие бы исторические разногласия между нами не стояли Польша является нашим самым близким союзником против раши как и страны Балтии ну еще и Финляндия так как все они в силу своей истории понимают ,что такое россия,ненавидят ее как и мы и не хотят,чтобы эта история с ними повторилась. Так что не надо плевать против ветра ,а надо пытаться налажывать отношения с Польшей в том числе и идя на некоторые компромиссы по спорным историческим вопросам особенно на фоне неоднозначных заяв дональда трампа о трактовке 5 статьи Нато
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28.06.2025 11:26 Ответить
Саме для пошуку компромісів його охорона носить патчі армії крайової, котра вчиняла злочини в тому числі проти українського населення.
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28.06.2025 14:24 Ответить
А де в цей час найвеличнівшивий найдосвідченіший найпотужніший лідор? Чому президента Польщі зустрічає нижчий за рангом чиновник? Заховався в мільярді дерев чи просто здриснув з України?
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28.06.2025 10:58 Ответить
Остання гастроль
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28.06.2025 13:29 Ответить
 
 