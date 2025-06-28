Президент Польши Дуда прибыл в Киев

Президент Польши Анджей Дуда в субботу, 28 июня, прибыл с визитом в Киев.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига.

"Был рад приветствовать настоящего друга Украины, Анджея Дуду, на Центральном железнодорожном вокзале Киева сегодня утром", говорится в сообщении.

Сибига отметил, что президент Дуда стоял рядом с Украиной в самые тяжелые времена полномасштабной российской агрессии.

По информации посольства Польши в Украине, на железнодорожном вокзале Дуду встретил временный поверенный в делах Польши в Украине Петр Лукасевич.

Это станет его последним визитом в Украину на посту президента Польши.

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