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Президент Польши Дуда прибыл в Киев
Президент Польши Анджей Дуда в субботу, 28 июня, прибыл с визитом в Киев.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига.
"Был рад приветствовать настоящего друга Украины, Анджея Дуду, на Центральном железнодорожном вокзале Киева сегодня утром", говорится в сообщении.
Сибига отметил, что президент Дуда стоял рядом с Украиной в самые тяжелые времена полномасштабной российской агрессии.
По информации посольства Польши в Украине, на железнодорожном вокзале Дуду встретил временный поверенный в делах Польши в Украине Петр Лукасевич.
Это станет его последним визитом в Украину на посту президента Польши.
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+1 Петро Вебер
показать весь комментарий28.06.2025 10:51 Ответить Ссылка
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+1 Денис Власенко #415292
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https://www.unian.ua/world/duda-prezident-polshchi-zrobiv-novu-zayavu-pro-volinsku-tragediyu-i-rozkritikuvav-ukrajinciv-13023558.html Дуда зробив нову заяву про Волинську трагедію і розкритикував українцівСеред іншого польський президент назвав лідерів ОУН-УПА "злочинцями та геноцидниками".
Ой тримайте мене четверо